World Wide Technology Championship Scores

Friday At El Cardonal Golf Course Cabo San Lucas, Mexico Purse: $6 million Yardage: 7,452; Par: 72 Second Round Matti…
Friday
At El Cardonal Golf Course
Cabo San Lucas, Mexico
Purse: $6 million
Yardage: 7,452; Par: 72
Second Round
|Matti Schmid
|64-63—127
|Nick Dunlap
|61-67—128
|Sami Valimaki
|61-67—128
|Chad Ramey
|64-65—129
|Ben Griffin
|65-65—130
|Victor Perez
|65-65—130
|Mason Andersen
|65-66—131
|Trevor Cone
|67-64—131
|Eric Cole
|69-63—132
|Justin Lower
|67-65—132
|Francesco Molinari
|65-67—132
|Taylor Moore
|67-65—132
|Patrick Rodgers
|67-65—132
|Carson Young
|67-65—132
|Garrick Higgo
|68-65—133
|Tom Hoge
|67-66—133
|Beau Hossler
|67-66—133
|Matt Kuchar
|65-68—133
|Kris Ventura
|64-69—133
|Vince Whaley
|64-69—133
|Noah Goodwin
|67-67—134
|Thorbjorn Olesen
|66-68—134
|Seamus Power
|68-66—134
|Andrew Putnam
|64-70—134
|Joel Dahmen
|68-67—135
|Doug Ghim
|69-66—135
|Emilio Gonzalez
|66-69—135
|Rico Hoey
|69-66—135
|Patton Kizzire
|70-65—135
|David Lipsky
|69-66—135
|Matthieu Pavon
|71-64—135
|Greyson Sigg
|67-68—135
|Michael Thorbjornsen
|66-69—135
|Steven Fisk
|66-70—136
|Takumi Kanaya
|69-67—136
|John Pak
|71-65—136
|Gordon Sargent
|69-67—136
|Adam Schenk
|69-67—136
|Jackson Suber
|71-65—136
|Adam Svensson
|68-68—136
|Michael Brennan
|69-68—137
|Will Chandler
|66-71—137
|Vince Covello
|68-69—137
|Nicolas Echavarria
|69-68—137
|David Ford
|66-71—137
|Will Gordon
|68-69—137
|Max Greyserman
|69-68—137
|Lee Hodges
|69-68—137
|Luke List
|66-71—137
|Keith Mitchell
|69-68—137
|William Mouw
|67-70—137
|Jeremy Paul
|69-68—137
|Thomas Rosenmueller
|68-69—137
|J.J. Spaun
|67-70—137
|Jacob Bridgeman
|71-67—138
|Quade Cummins
|70-68—138
|Taylor Dickson
|65-73—138
|Adam Hadwin
|68-70—138
|Ben Kohles
|69-69—138
|Max McGreevy
|75-63—138
|Ben Silverman
|71-67—138
|David Skinns
|69-69—138
|Kevin Velo
|70-68—138
|Matt Wallace
|68-70—138
|Zac Blair
|72-67—139
|Hayden Buckley
|70-69—139
|Luke Clanton
|71-68—139
|Pierceson Coody
|69-70—139
|Austin Eckroat
|74-65—139
|Emiliano Grillo
|71-68—139
|Ryo Hisatsune
|70-69—139
|Rikuya Hoshino
|69-70—139
|Peter Knade
|71-68—139
|Alejandro Madariaga
|71-68—139
|Kevin Streelman
|67-72—139
|Camilo Villegas
|79-WD
Missed Cut
|Ricky Castillo
|72-68—140
|Patrick Fishburn
|71-69—140
|Nick Hardy
|69-71—140
|Mark Hubbard
|75-65—140
|John Keefer
|66-74—140
|Davis Riley
|69-71—140
|Brandt Snedeker
|69-71—140
|Hayden Springer
|72-68—140
|Tyler Weaver
|70-70—140
|Wyndham Clark
|71-70—141
|Luke Donald
|68-73—141
|Mackenzie Hughes
|73-68—141
|Henrik Norlander
|71-70—141
|Ryan Palmer
|70-71—141
|Paul Peterson
|69-72—141
|Nick Taylor
|74-67—141
|Lanto Griffin
|71-71—142
|Joe Highsmith
|71-71—142
|David Longmire
|71-71—142
|Taylor Montgomery
|71-71—142
|Omar Morales
|70-72—142
|Kaito Onishi
|71-71—142
|Chandler Phillips
|73-69—142
|Kevin Roy
|70-72—142
|Kevin Yu
|71-71—142
|Frankie Capan
|71-72—143
|Cristobal Del Solar
|76-67—143
|Trey Mullinax
|71-72—143
|Niklas Norgaard Moller
|71-72—143
|Isaiah Salinda
|73-70—143
|Stephan Jaeger
|71-73—144
|Chan Kim
|76-68—144
|Erik Van Rooyen
|70-74—144
|Harry Higgs
|73-72—145
|Antoine Rozner
|74-71—145
|Rafael Campos
|75-71—146
|Sam Ryder
|77-69—146
|Raul Pereda
|77-70—147
|Braden Thornberry
|77-70—147
|Matthew Riedel
|71-77—148
|Emilio Gil Leyva
|75-74—149
|Garrett Sapp
|75-74—149
|Jesper Svensson
|73-79—152
|Hogan Park
|82-72—154
