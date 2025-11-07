Live Radio
World Wide Technology Championship Scores

The Associated Press

November 7, 2025, 8:27 PM

Friday

At El Cardonal Golf Course

Cabo San Lucas, Mexico

Purse: $6 million

Yardage: 7,452; Par: 72

Second Round

Matti Schmid 64-63—127
Nick Dunlap 61-67—128
Sami Valimaki 61-67—128
Chad Ramey 64-65—129
Ben Griffin 65-65—130
Victor Perez 65-65—130
Mason Andersen 65-66—131
Trevor Cone 67-64—131
Eric Cole 69-63—132
Justin Lower 67-65—132
Francesco Molinari 65-67—132
Taylor Moore 67-65—132
Patrick Rodgers 67-65—132
Carson Young 67-65—132
Garrick Higgo 68-65—133
Tom Hoge 67-66—133
Beau Hossler 67-66—133
Matt Kuchar 65-68—133
Kris Ventura 64-69—133
Vince Whaley 64-69—133
Noah Goodwin 67-67—134
Thorbjorn Olesen 66-68—134
Seamus Power 68-66—134
Andrew Putnam 64-70—134
Joel Dahmen 68-67—135
Doug Ghim 69-66—135
Emilio Gonzalez 66-69—135
Rico Hoey 69-66—135
Patton Kizzire 70-65—135
David Lipsky 69-66—135
Matthieu Pavon 71-64—135
Greyson Sigg 67-68—135
Michael Thorbjornsen 66-69—135
Steven Fisk 66-70—136
Takumi Kanaya 69-67—136
John Pak 71-65—136
Gordon Sargent 69-67—136
Adam Schenk 69-67—136
Jackson Suber 71-65—136
Adam Svensson 68-68—136
Michael Brennan 69-68—137
Will Chandler 66-71—137
Vince Covello 68-69—137
Nicolas Echavarria 69-68—137
David Ford 66-71—137
Will Gordon 68-69—137
Max Greyserman 69-68—137
Lee Hodges 69-68—137
Luke List 66-71—137
Keith Mitchell 69-68—137
William Mouw 67-70—137
Jeremy Paul 69-68—137
Thomas Rosenmueller 68-69—137
J.J. Spaun 67-70—137
Jacob Bridgeman 71-67—138
Quade Cummins 70-68—138
Taylor Dickson 65-73—138
Adam Hadwin 68-70—138
Ben Kohles 69-69—138
Max McGreevy 75-63—138
Ben Silverman 71-67—138
David Skinns 69-69—138
Kevin Velo 70-68—138
Matt Wallace 68-70—138
Zac Blair 72-67—139
Hayden Buckley 70-69—139
Luke Clanton 71-68—139
Pierceson Coody 69-70—139
Austin Eckroat 74-65—139
Emiliano Grillo 71-68—139
Ryo Hisatsune 70-69—139
Rikuya Hoshino 69-70—139
Peter Knade 71-68—139
Alejandro Madariaga 71-68—139
Kevin Streelman 67-72—139
Camilo Villegas 79-WD

Missed Cut

Ricky Castillo 72-68—140
Patrick Fishburn 71-69—140
Nick Hardy 69-71—140
Mark Hubbard 75-65—140
John Keefer 66-74—140
Davis Riley 69-71—140
Brandt Snedeker 69-71—140
Hayden Springer 72-68—140
Tyler Weaver 70-70—140
Wyndham Clark 71-70—141
Luke Donald 68-73—141
Mackenzie Hughes 73-68—141
Henrik Norlander 71-70—141
Ryan Palmer 70-71—141
Paul Peterson 69-72—141
Nick Taylor 74-67—141
Lanto Griffin 71-71—142
Joe Highsmith 71-71—142
David Longmire 71-71—142
Taylor Montgomery 71-71—142
Omar Morales 70-72—142
Kaito Onishi 71-71—142
Chandler Phillips 73-69—142
Kevin Roy 70-72—142
Kevin Yu 71-71—142
Frankie Capan 71-72—143
Cristobal Del Solar 76-67—143
Trey Mullinax 71-72—143
Niklas Norgaard Moller 71-72—143
Isaiah Salinda 73-70—143
Stephan Jaeger 71-73—144
Chan Kim 76-68—144
Erik Van Rooyen 70-74—144
Harry Higgs 73-72—145
Antoine Rozner 74-71—145
Rafael Campos 75-71—146
Sam Ryder 77-69—146
Raul Pereda 77-70—147
Braden Thornberry 77-70—147
Matthew Riedel 71-77—148
Emilio Gil Leyva 75-74—149
Garrett Sapp 75-74—149
Jesper Svensson 73-79—152
Hogan Park 82-72—154

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

