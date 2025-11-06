Live Radio
World Wide Technology Championship Par Scores

The Associated Press

November 6, 2025, 9:05 PM

Thursday

At El Cardonal Golf Course

Cabo San Lucas, Mexico

Purse: $6 million

Yardage: 7,452; Par: 72

First Round

Nick Dunlap 31-30—61 -11
Sami Valimaki 30-31—61 -11
Andrew Putnam 33-31—64 -8
Chad Ramey 33-31—64 -8
Matti Schmid 33-31—64 -8
Kris Ventura 32-32—64 -8
Vince Whaley 33-31—64 -8
Mason Andersen 33-32—65 -7
Taylor Dickson 35-30—65 -7
Ben Griffin 32-33—65 -7
Matt Kuchar 32-33—65 -7
Francesco Molinari 36-29—65 -7
Victor Perez 30-35—65 -7
David Ford 31-32—63 -6
Steven Fisk 34-32—66 -6
Emilio Gonzalez 33-33—66 -6
John Keefer 32-34—66 -6
Luke List 32-34—66 -6
Thorbjorn Olesen 33-33—66 -6
Michael Thorbjornsen 31-35—66 -6
Will Chandler 23-33—56 -5
Trevor Cone 32-35—67 -5
Noah Goodwin 34-33—67 -5
Tom Hoge 35-32—67 -5
Beau Hossler 32-35—67 -5
Justin Lower 32-35—67 -5
Taylor Moore 34-33—67 -5
William Mouw 31-36—67 -5
Patrick Rodgers 32-35—67 -5
Greyson Sigg 31-36—67 -5
J.J. Spaun 34-33—67 -5
Kevin Streelman 35-32—67 -5
Carson Young 34-33—67 -5
Vince Covello 35-33—68 -4
Joel Dahmen 34-34—68 -4
Luke Donald 34-34—68 -4
Will Gordon 31-37—68 -4
Adam Hadwin 34-34—68 -4
Garrick Higgo 35-33—68 -4
Seamus Power 34-34—68 -4
Thomas Rosenmueller 34-34—68 -4
Adam Svensson 35-33—68 -4
Matt Wallace 35-33—68 -4
Michael Brennan 31-38—69 -3
Eric Cole 35-34—69 -3
Pierceson Coody 34-35—69 -3
Nicolas Echavarria 35-34—69 -3
Doug Ghim 34-35—69 -3
Max Greyserman 32-37—69 -3
Nick Hardy 37-32—69 -3
Lee Hodges 34-35—69 -3
Rico Hoey 36-33—69 -3
Rikuya Hoshino 34-35—69 -3
Takumi Kanaya 36-33—69 -3
Ben Kohles 35-34—69 -3
David Lipsky 34-35—69 -3
Keith Mitchell 34-35—69 -3
Jeremy Paul 34-35—69 -3
Paul Peterson 36-33—69 -3
Davis Riley 33-36—69 -3
Gordon Sargent 36-33—69 -3
Adam Schenk 34-35—69 -3
David Skinns 32-37—69 -3
Brandt Snedeker 34-35—69 -3
Tyler Weaver 28-35—63 -2
Hayden Buckley 35-35—70 -2
Quade Cummins 35-35—70 -2
Ryo Hisatsune 34-36—70 -2
Patton Kizzire 37-33—70 -2
Omar Morales 34-36—70 -2
Ryan Palmer 35-35—70 -2
Kevin Roy 36-34—70 -2
Erik Van Rooyen 33-37—70 -2
Niklas Norgaard Moller 25-35—60 -1
Kevin Velo 33-35—68 -1
Jacob Bridgeman 36-35—71 -1
Frankie Capan 37-34—71 -1
Luke Clanton 36-35—71 -1
Wyndham Clark 36-35—71 -1
Patrick Fishburn 35-36—71 -1
Lanto Griffin 35-36—71 -1
Emiliano Grillo 36-35—71 -1
Joe Highsmith 32-39—71 -1
Stephan Jaeger 36-35—71 -1
Peter Knade 36-35—71 -1
David Longmire 36-35—71 -1
Alejandro Madariaga 36-35—71 -1
Taylor Montgomery 36-35—71 -1
Trey Mullinax 35-36—71 -1
Henrik Norlander 34-37—71 -1
Kaito Onishi 34-37—71 -1
John Pak 38-33—71 -1
Matthieu Pavon 33-38—71 -1
Matthew Riedel 38-33—71 -1
Ben Silverman 38-33—71 -1
Jackson Suber 35-36—71 -1
Kevin Yu 36-35—71 -1
Zac Blair 36-36—72 E
Ricky Castillo 35-37—72 E
Hayden Springer 34-38—72 E
Harry Higgs 39-34—73 +1
Mackenzie Hughes 36-37—73 +1
Chandler Phillips 38-35—73 +1
Isaiah Salinda 38-35—73 +1
Jesper Svensson 36-37—73 +1
Austin Eckroat 37-37—74 +2
Antoine Rozner 38-36—74 +2
Nick Taylor 38-36—74 +2
Rafael Campos 36-39—75 +3
Emilio Gil Leyva 39-36—75 +3
Mark Hubbard 35-40—75 +3
Max McGreevy 38-37—75 +3
Garrett Sapp 37-38—75 +3
Cristobal Del Solar 39-37—76 +4
Chan Kim 40-36—76 +4
Raul Pereda 36-38—74 +5
Sam Ryder 35-42—77 +5
Braden Thornberry 39-38—77 +5
Camilo Villegas 41-38—79 +7
Hogan Park 42-40—82 +10

