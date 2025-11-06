World Wide Technology Championship Par Scores

Thursday
At El Cardonal Golf Course
Cabo San Lucas, Mexico
Purse: $6 million
Yardage: 7,452; Par: 72
First Round
|Nick Dunlap
|31-30—61
|-11
|Sami Valimaki
|30-31—61
|-11
|Andrew Putnam
|33-31—64
|-8
|Chad Ramey
|33-31—64
|-8
|Matti Schmid
|33-31—64
|-8
|Kris Ventura
|32-32—64
|-8
|Vince Whaley
|33-31—64
|-8
|Mason Andersen
|33-32—65
|-7
|Taylor Dickson
|35-30—65
|-7
|Ben Griffin
|32-33—65
|-7
|Matt Kuchar
|32-33—65
|-7
|Francesco Molinari
|36-29—65
|-7
|Victor Perez
|30-35—65
|-7
|David Ford
|31-32—63
|-6
|Steven Fisk
|34-32—66
|-6
|Emilio Gonzalez
|33-33—66
|-6
|John Keefer
|32-34—66
|-6
|Luke List
|32-34—66
|-6
|Thorbjorn Olesen
|33-33—66
|-6
|Michael Thorbjornsen
|31-35—66
|-6
|Will Chandler
|23-33—56
|-5
|Trevor Cone
|32-35—67
|-5
|Noah Goodwin
|34-33—67
|-5
|Tom Hoge
|35-32—67
|-5
|Beau Hossler
|32-35—67
|-5
|Justin Lower
|32-35—67
|-5
|Taylor Moore
|34-33—67
|-5
|William Mouw
|31-36—67
|-5
|Patrick Rodgers
|32-35—67
|-5
|Greyson Sigg
|31-36—67
|-5
|J.J. Spaun
|34-33—67
|-5
|Kevin Streelman
|35-32—67
|-5
|Carson Young
|34-33—67
|-5
|Vince Covello
|35-33—68
|-4
|Joel Dahmen
|34-34—68
|-4
|Luke Donald
|34-34—68
|-4
|Will Gordon
|31-37—68
|-4
|Adam Hadwin
|34-34—68
|-4
|Garrick Higgo
|35-33—68
|-4
|Seamus Power
|34-34—68
|-4
|Thomas Rosenmueller
|34-34—68
|-4
|Adam Svensson
|35-33—68
|-4
|Matt Wallace
|35-33—68
|-4
|Michael Brennan
|31-38—69
|-3
|Eric Cole
|35-34—69
|-3
|Pierceson Coody
|34-35—69
|-3
|Nicolas Echavarria
|35-34—69
|-3
|Doug Ghim
|34-35—69
|-3
|Max Greyserman
|32-37—69
|-3
|Nick Hardy
|37-32—69
|-3
|Lee Hodges
|34-35—69
|-3
|Rico Hoey
|36-33—69
|-3
|Rikuya Hoshino
|34-35—69
|-3
|Takumi Kanaya
|36-33—69
|-3
|Ben Kohles
|35-34—69
|-3
|David Lipsky
|34-35—69
|-3
|Keith Mitchell
|34-35—69
|-3
|Jeremy Paul
|34-35—69
|-3
|Paul Peterson
|36-33—69
|-3
|Davis Riley
|33-36—69
|-3
|Gordon Sargent
|36-33—69
|-3
|Adam Schenk
|34-35—69
|-3
|David Skinns
|32-37—69
|-3
|Brandt Snedeker
|34-35—69
|-3
|Tyler Weaver
|28-35—63
|-2
|Hayden Buckley
|35-35—70
|-2
|Quade Cummins
|35-35—70
|-2
|Ryo Hisatsune
|34-36—70
|-2
|Patton Kizzire
|37-33—70
|-2
|Omar Morales
|34-36—70
|-2
|Ryan Palmer
|35-35—70
|-2
|Kevin Roy
|36-34—70
|-2
|Erik Van Rooyen
|33-37—70
|-2
|Niklas Norgaard Moller
|25-35—60
|-1
|Kevin Velo
|33-35—68
|-1
|Jacob Bridgeman
|36-35—71
|-1
|Frankie Capan
|37-34—71
|-1
|Luke Clanton
|36-35—71
|-1
|Wyndham Clark
|36-35—71
|-1
|Patrick Fishburn
|35-36—71
|-1
|Lanto Griffin
|35-36—71
|-1
|Emiliano Grillo
|36-35—71
|-1
|Joe Highsmith
|32-39—71
|-1
|Stephan Jaeger
|36-35—71
|-1
|Peter Knade
|36-35—71
|-1
|David Longmire
|36-35—71
|-1
|Alejandro Madariaga
|36-35—71
|-1
|Taylor Montgomery
|36-35—71
|-1
|Trey Mullinax
|35-36—71
|-1
|Henrik Norlander
|34-37—71
|-1
|Kaito Onishi
|34-37—71
|-1
|John Pak
|38-33—71
|-1
|Matthieu Pavon
|33-38—71
|-1
|Matthew Riedel
|38-33—71
|-1
|Ben Silverman
|38-33—71
|-1
|Jackson Suber
|35-36—71
|-1
|Kevin Yu
|36-35—71
|-1
|Zac Blair
|36-36—72
|E
|Ricky Castillo
|35-37—72
|E
|Hayden Springer
|34-38—72
|E
|Harry Higgs
|39-34—73
|+1
|Mackenzie Hughes
|36-37—73
|+1
|Chandler Phillips
|38-35—73
|+1
|Isaiah Salinda
|38-35—73
|+1
|Jesper Svensson
|36-37—73
|+1
|Austin Eckroat
|37-37—74
|+2
|Antoine Rozner
|38-36—74
|+2
|Nick Taylor
|38-36—74
|+2
|Rafael Campos
|36-39—75
|+3
|Emilio Gil Leyva
|39-36—75
|+3
|Mark Hubbard
|35-40—75
|+3
|Max McGreevy
|38-37—75
|+3
|Garrett Sapp
|37-38—75
|+3
|Cristobal Del Solar
|39-37—76
|+4
|Chan Kim
|40-36—76
|+4
|Raul Pereda
|36-38—74
|+5
|Sam Ryder
|35-42—77
|+5
|Braden Thornberry
|39-38—77
|+5
|Camilo Villegas
|41-38—79
|+7
|Hogan Park
|42-40—82
|+10
