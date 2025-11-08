World Wide Technology Championship Par Scores

Saturday
At El Cardonal Golf Course
Cabo San Lucas, Mexico
Purse: $6 million
Yardage: 7,452; Par: 72
Third Round
|Garrick Higgo
|68-65-61—194
|-22
|Carson Young
|67-65-63—195
|-21
|Trevor Cone
|67-64-65—196
|-20
|Ben Griffin
|65-65-66—196
|-20
|Chad Ramey
|64-65-67—196
|-20
|Sami Valimaki
|61-67-69—197
|-19
|Matti Schmid
|64-63-71—198
|-18
|Nick Dunlap
|61-67-71—199
|-17
|Patrick Rodgers
|67-65-67—199
|-17
|Eric Cole
|69-63-68—200
|-16
|Beau Hossler
|67-66-67—200
|-16
|Patton Kizzire
|70-65-65—200
|-16
|Taylor Moore
|67-65-68—200
|-16
|J.J. Spaun
|67-70-63—200
|-16
|Adam Svensson
|68-68-64—200
|-16
|Matt Kuchar
|65-68-68—201
|-15
|Francesco Molinari
|65-67-69—201
|-15
|Thorbjorn Olesen
|66-68-67—201
|-15
|Victor Perez
|65-65-71—201
|-15
|Seamus Power
|68-66-67—201
|-15
|Thomas Rosenmueller
|68-69-64—201
|-15
|Vince Whaley
|64-69-68—201
|-15
|Rico Hoey
|69-66-67—202
|-14
|Justin Lower
|67-65-70—202
|-14
|Jeremy Paul
|69-68-65—202
|-14
|Greyson Sigg
|67-68-67—202
|-14
|Mason Andersen
|65-66-72—203
|-13
|Doug Ghim
|69-66-68—203
|-13
|Tom Hoge
|67-66-70—203
|-13
|Andrew Putnam
|64-70-69—203
|-13
|Jackson Suber
|71-65-67—203
|-13
|Kris Ventura
|64-69-70—203
|-13
|Will Chandler
|66-71-67—204
|-12
|Vince Covello
|68-69-67—204
|-12
|Nicolas Echavarria
|69-68-67—204
|-12
|Taylor Dickson
|65-73-67—205
|-11
|Adam Hadwin
|68-70-67—205
|-11
|Takumi Kanaya
|69-67-69—205
|-11
|John Pak
|71-65-69—205
|-11
|Matthieu Pavon
|71-64-70—205
|-11
|Pierceson Coody
|69-70-67—206
|-10
|Steven Fisk
|66-70-70—206
|-10
|David Ford
|66-71-69—206
|-10
|Lee Hodges
|69-68-69—206
|-10
|Ben Silverman
|71-67-68—206
|-10
|Matt Wallace
|68-70-68—206
|-10
|Zac Blair
|72-67-68—207
|-9
|Michael Brennan
|69-68-70—207
|-9
|Hayden Buckley
|70-69-68—207
|-9
|Luke Clanton
|71-68-68—207
|-9
|Joel Dahmen
|68-67-72—207
|-9
|Max Greyserman
|69-68-70—207
|-9
|Peter Knade
|71-68-68—207
|-9
|Ben Kohles
|69-69-69—207
|-9
|David Lipsky
|69-66-72—207
|-9
|Alejandro Madariaga
|71-68-68—207
|-9
|William Mouw
|67-70-70—207
|-9
|David Skinns
|69-69-69—207
|-9
|Michael Thorbjornsen
|66-69-72—207
|-9
|Jacob Bridgeman
|71-67-70—208
|-8
|Austin Eckroat
|74-65-69—208
|-8
|Ryo Hisatsune
|70-69-69—208
|-8
|Max McGreevy
|75-63-70—208
|-8
|Gordon Sargent
|69-67-72—208
|-8
|Will Gordon
|68-69-72—209
|-7
|Emiliano Grillo
|71-68-70—209
|-7
|Adam Schenk
|69-67-73—209
|-7
|Quade Cummins
|70-68-72—210
|-6
|Emilio Gonzalez
|66-69-75—210
|-6
|Noah Goodwin
|67-67-76—210
|-6
|Keith Mitchell
|69-68-73—210
|-6
|Rikuya Hoshino
|69-70-72—211
|-5
|Kevin Velo
|70-68-73—211
|-5
|Kevin Streelman
|67-72-73—212
|-4
|Luke List
|66-71-85—222
|+6
