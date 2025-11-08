Live Radio
World Wide Technology Championship Par Scores

The Associated Press

November 8, 2025, 6:23 PM

Saturday

At El Cardonal Golf Course

Cabo San Lucas, Mexico

Purse: $6 million

Yardage: 7,452; Par: 72

Third Round

Garrick Higgo 68-65-61—194 -22
Carson Young 67-65-63—195 -21
Trevor Cone 67-64-65—196 -20
Ben Griffin 65-65-66—196 -20
Chad Ramey 64-65-67—196 -20
Sami Valimaki 61-67-69—197 -19
Matti Schmid 64-63-71—198 -18
Nick Dunlap 61-67-71—199 -17
Patrick Rodgers 67-65-67—199 -17
Eric Cole 69-63-68—200 -16
Beau Hossler 67-66-67—200 -16
Patton Kizzire 70-65-65—200 -16
Taylor Moore 67-65-68—200 -16
J.J. Spaun 67-70-63—200 -16
Adam Svensson 68-68-64—200 -16
Matt Kuchar 65-68-68—201 -15
Francesco Molinari 65-67-69—201 -15
Thorbjorn Olesen 66-68-67—201 -15
Victor Perez 65-65-71—201 -15
Seamus Power 68-66-67—201 -15
Thomas Rosenmueller 68-69-64—201 -15
Vince Whaley 64-69-68—201 -15
Rico Hoey 69-66-67—202 -14
Justin Lower 67-65-70—202 -14
Jeremy Paul 69-68-65—202 -14
Greyson Sigg 67-68-67—202 -14
Mason Andersen 65-66-72—203 -13
Doug Ghim 69-66-68—203 -13
Tom Hoge 67-66-70—203 -13
Andrew Putnam 64-70-69—203 -13
Jackson Suber 71-65-67—203 -13
Kris Ventura 64-69-70—203 -13
Will Chandler 66-71-67—204 -12
Vince Covello 68-69-67—204 -12
Nicolas Echavarria 69-68-67—204 -12
Taylor Dickson 65-73-67—205 -11
Adam Hadwin 68-70-67—205 -11
Takumi Kanaya 69-67-69—205 -11
John Pak 71-65-69—205 -11
Matthieu Pavon 71-64-70—205 -11
Pierceson Coody 69-70-67—206 -10
Steven Fisk 66-70-70—206 -10
David Ford 66-71-69—206 -10
Lee Hodges 69-68-69—206 -10
Ben Silverman 71-67-68—206 -10
Matt Wallace 68-70-68—206 -10
Zac Blair 72-67-68—207 -9
Michael Brennan 69-68-70—207 -9
Hayden Buckley 70-69-68—207 -9
Luke Clanton 71-68-68—207 -9
Joel Dahmen 68-67-72—207 -9
Max Greyserman 69-68-70—207 -9
Peter Knade 71-68-68—207 -9
Ben Kohles 69-69-69—207 -9
David Lipsky 69-66-72—207 -9
Alejandro Madariaga 71-68-68—207 -9
William Mouw 67-70-70—207 -9
David Skinns 69-69-69—207 -9
Michael Thorbjornsen 66-69-72—207 -9
Jacob Bridgeman 71-67-70—208 -8
Austin Eckroat 74-65-69—208 -8
Ryo Hisatsune 70-69-69—208 -8
Max McGreevy 75-63-70—208 -8
Gordon Sargent 69-67-72—208 -8
Will Gordon 68-69-72—209 -7
Emiliano Grillo 71-68-70—209 -7
Adam Schenk 69-67-73—209 -7
Quade Cummins 70-68-72—210 -6
Emilio Gonzalez 66-69-75—210 -6
Noah Goodwin 67-67-76—210 -6
Keith Mitchell 69-68-73—210 -6
Rikuya Hoshino 69-70-72—211 -5
Kevin Velo 70-68-73—211 -5
Kevin Streelman 67-72-73—212 -4
Luke List 66-71-85—222 +6

