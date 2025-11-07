Live Radio
World Wide Technology Championship Par Scores

The Associated Press

November 7, 2025, 8:27 PM

Friday

At El Cardonal Golf Course

Cabo San Lucas, Mexico

Purse: $6 million

Yardage: 7,452; Par: 72

Second Round

Matti Schmid 64-63—127 -17
Nick Dunlap 61-67—128 -16
Sami Valimaki 61-67—128 -16
Chad Ramey 64-65—129 -15
Ben Griffin 65-65—130 -14
Victor Perez 65-65—130 -14
Mason Andersen 65-66—131 -13
Trevor Cone 67-64—131 -13
Eric Cole 69-63—132 -12
Justin Lower 67-65—132 -12
Francesco Molinari 65-67—132 -12
Taylor Moore 67-65—132 -12
Patrick Rodgers 67-65—132 -12
Carson Young 67-65—132 -12
Garrick Higgo 68-65—133 -11
Tom Hoge 67-66—133 -11
Beau Hossler 67-66—133 -11
Matt Kuchar 65-68—133 -11
Kris Ventura 64-69—133 -11
Vince Whaley 64-69—133 -11
Noah Goodwin 67-67—134 -10
Thorbjorn Olesen 66-68—134 -10
Seamus Power 68-66—134 -10
Andrew Putnam 64-70—134 -10
Joel Dahmen 68-67—135 -9
Doug Ghim 69-66—135 -9
Emilio Gonzalez 66-69—135 -9
Rico Hoey 69-66—135 -9
Patton Kizzire 70-65—135 -9
David Lipsky 69-66—135 -9
Matthieu Pavon 71-64—135 -9
Greyson Sigg 67-68—135 -9
Michael Thorbjornsen 66-69—135 -9
Steven Fisk 66-70—136 -8
Takumi Kanaya 69-67—136 -8
John Pak 71-65—136 -8
Gordon Sargent 69-67—136 -8
Adam Schenk 69-67—136 -8
Jackson Suber 71-65—136 -8
Adam Svensson 68-68—136 -8
Michael Brennan 69-68—137 -7
Will Chandler 66-71—137 -7
Vince Covello 68-69—137 -7
Nicolas Echavarria 69-68—137 -7
David Ford 66-71—137 -7
Will Gordon 68-69—137 -7
Max Greyserman 69-68—137 -7
Lee Hodges 69-68—137 -7
Luke List 66-71—137 -7
Keith Mitchell 69-68—137 -7
William Mouw 67-70—137 -7
Jeremy Paul 69-68—137 -7
Thomas Rosenmueller 68-69—137 -7
J.J. Spaun 67-70—137 -7
Jacob Bridgeman 71-67—138 -6
Quade Cummins 70-68—138 -6
Taylor Dickson 65-73—138 -6
Adam Hadwin 68-70—138 -6
Ben Kohles 69-69—138 -6
Max McGreevy 75-63—138 -6
Ben Silverman 71-67—138 -6
David Skinns 69-69—138 -6
Kevin Velo 70-68—138 -6
Matt Wallace 68-70—138 -6
Zac Blair 72-67—139 -5
Hayden Buckley 70-69—139 -5
Luke Clanton 71-68—139 -5
Pierceson Coody 69-70—139 -5
Austin Eckroat 74-65—139 -5
Emiliano Grillo 71-68—139 -5
Ryo Hisatsune 70-69—139 -5
Rikuya Hoshino 69-70—139 -5
Peter Knade 71-68—139 -5
Alejandro Madariaga 71-68—139 -5
Kevin Streelman 67-72—139 -5
Camilo Villegas 79-WD

Missed Cut

Ricky Castillo 72-68—140 -4
Patrick Fishburn 71-69—140 -4
Nick Hardy 69-71—140 -4
Mark Hubbard 75-65—140 -4
John Keefer 66-74—140 -4
Davis Riley 69-71—140 -4
Brandt Snedeker 69-71—140 -4
Hayden Springer 72-68—140 -4
Tyler Weaver 70-70—140 -4
Wyndham Clark 71-70—141 -3
Luke Donald 68-73—141 -3
Mackenzie Hughes 73-68—141 -3
Henrik Norlander 71-70—141 -3
Ryan Palmer 70-71—141 -3
Paul Peterson 69-72—141 -3
Nick Taylor 74-67—141 -3
Lanto Griffin 71-71—142 -2
Joe Highsmith 71-71—142 -2
David Longmire 71-71—142 -2
Taylor Montgomery 71-71—142 -2
Omar Morales 70-72—142 -2
Kaito Onishi 71-71—142 -2
Chandler Phillips 73-69—142 -2
Kevin Roy 70-72—142 -2
Kevin Yu 71-71—142 -2
Frankie Capan 71-72—143 -1
Cristobal Del Solar 76-67—143 -1
Trey Mullinax 71-72—143 -1
Niklas Norgaard Moller 71-72—143 -1
Isaiah Salinda 73-70—143 -1
Stephan Jaeger 71-73—144 E
Chan Kim 76-68—144 E
Erik Van Rooyen 70-74—144 E
Harry Higgs 73-72—145 +1
Antoine Rozner 74-71—145 +1
Rafael Campos 75-71—146 +2
Sam Ryder 77-69—146 +2
Raul Pereda 77-70—147 +3
Braden Thornberry 77-70—147 +3
Matthew Riedel 71-77—148 +4
Emilio Gil Leyva 75-74—149 +5
Garrett Sapp 75-74—149 +5
Jesper Svensson 73-79—152 +8
Hogan Park 82-72—154 +10

