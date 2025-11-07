World Wide Technology Championship Par Scores

Friday At El Cardonal Golf Course Cabo San Lucas, Mexico Purse: $6 million Yardage: 7,452; Par: 72 Second Round Matti…
Friday
At El Cardonal Golf Course
Cabo San Lucas, Mexico
Purse: $6 million
Yardage: 7,452; Par: 72
Second Round
|Matti Schmid
|64-63—127
|-17
|Nick Dunlap
|61-67—128
|-16
|Sami Valimaki
|61-67—128
|-16
|Chad Ramey
|64-65—129
|-15
|Ben Griffin
|65-65—130
|-14
|Victor Perez
|65-65—130
|-14
|Mason Andersen
|65-66—131
|-13
|Trevor Cone
|67-64—131
|-13
|Eric Cole
|69-63—132
|-12
|Justin Lower
|67-65—132
|-12
|Francesco Molinari
|65-67—132
|-12
|Taylor Moore
|67-65—132
|-12
|Patrick Rodgers
|67-65—132
|-12
|Carson Young
|67-65—132
|-12
|Garrick Higgo
|68-65—133
|-11
|Tom Hoge
|67-66—133
|-11
|Beau Hossler
|67-66—133
|-11
|Matt Kuchar
|65-68—133
|-11
|Kris Ventura
|64-69—133
|-11
|Vince Whaley
|64-69—133
|-11
|Noah Goodwin
|67-67—134
|-10
|Thorbjorn Olesen
|66-68—134
|-10
|Seamus Power
|68-66—134
|-10
|Andrew Putnam
|64-70—134
|-10
|Joel Dahmen
|68-67—135
|-9
|Doug Ghim
|69-66—135
|-9
|Emilio Gonzalez
|66-69—135
|-9
|Rico Hoey
|69-66—135
|-9
|Patton Kizzire
|70-65—135
|-9
|David Lipsky
|69-66—135
|-9
|Matthieu Pavon
|71-64—135
|-9
|Greyson Sigg
|67-68—135
|-9
|Michael Thorbjornsen
|66-69—135
|-9
|Steven Fisk
|66-70—136
|-8
|Takumi Kanaya
|69-67—136
|-8
|John Pak
|71-65—136
|-8
|Gordon Sargent
|69-67—136
|-8
|Adam Schenk
|69-67—136
|-8
|Jackson Suber
|71-65—136
|-8
|Adam Svensson
|68-68—136
|-8
|Michael Brennan
|69-68—137
|-7
|Will Chandler
|66-71—137
|-7
|Vince Covello
|68-69—137
|-7
|Nicolas Echavarria
|69-68—137
|-7
|David Ford
|66-71—137
|-7
|Will Gordon
|68-69—137
|-7
|Max Greyserman
|69-68—137
|-7
|Lee Hodges
|69-68—137
|-7
|Luke List
|66-71—137
|-7
|Keith Mitchell
|69-68—137
|-7
|William Mouw
|67-70—137
|-7
|Jeremy Paul
|69-68—137
|-7
|Thomas Rosenmueller
|68-69—137
|-7
|J.J. Spaun
|67-70—137
|-7
|Jacob Bridgeman
|71-67—138
|-6
|Quade Cummins
|70-68—138
|-6
|Taylor Dickson
|65-73—138
|-6
|Adam Hadwin
|68-70—138
|-6
|Ben Kohles
|69-69—138
|-6
|Max McGreevy
|75-63—138
|-6
|Ben Silverman
|71-67—138
|-6
|David Skinns
|69-69—138
|-6
|Kevin Velo
|70-68—138
|-6
|Matt Wallace
|68-70—138
|-6
|Zac Blair
|72-67—139
|-5
|Hayden Buckley
|70-69—139
|-5
|Luke Clanton
|71-68—139
|-5
|Pierceson Coody
|69-70—139
|-5
|Austin Eckroat
|74-65—139
|-5
|Emiliano Grillo
|71-68—139
|-5
|Ryo Hisatsune
|70-69—139
|-5
|Rikuya Hoshino
|69-70—139
|-5
|Peter Knade
|71-68—139
|-5
|Alejandro Madariaga
|71-68—139
|-5
|Kevin Streelman
|67-72—139
|-5
|Camilo Villegas
|79-WD
|
Missed Cut
|Ricky Castillo
|72-68—140
|-4
|Patrick Fishburn
|71-69—140
|-4
|Nick Hardy
|69-71—140
|-4
|Mark Hubbard
|75-65—140
|-4
|John Keefer
|66-74—140
|-4
|Davis Riley
|69-71—140
|-4
|Brandt Snedeker
|69-71—140
|-4
|Hayden Springer
|72-68—140
|-4
|Tyler Weaver
|70-70—140
|-4
|Wyndham Clark
|71-70—141
|-3
|Luke Donald
|68-73—141
|-3
|Mackenzie Hughes
|73-68—141
|-3
|Henrik Norlander
|71-70—141
|-3
|Ryan Palmer
|70-71—141
|-3
|Paul Peterson
|69-72—141
|-3
|Nick Taylor
|74-67—141
|-3
|Lanto Griffin
|71-71—142
|-2
|Joe Highsmith
|71-71—142
|-2
|David Longmire
|71-71—142
|-2
|Taylor Montgomery
|71-71—142
|-2
|Omar Morales
|70-72—142
|-2
|Kaito Onishi
|71-71—142
|-2
|Chandler Phillips
|73-69—142
|-2
|Kevin Roy
|70-72—142
|-2
|Kevin Yu
|71-71—142
|-2
|Frankie Capan
|71-72—143
|-1
|Cristobal Del Solar
|76-67—143
|-1
|Trey Mullinax
|71-72—143
|-1
|Niklas Norgaard Moller
|71-72—143
|-1
|Isaiah Salinda
|73-70—143
|-1
|Stephan Jaeger
|71-73—144
|E
|Chan Kim
|76-68—144
|E
|Erik Van Rooyen
|70-74—144
|E
|Harry Higgs
|73-72—145
|+1
|Antoine Rozner
|74-71—145
|+1
|Rafael Campos
|75-71—146
|+2
|Sam Ryder
|77-69—146
|+2
|Raul Pereda
|77-70—147
|+3
|Braden Thornberry
|77-70—147
|+3
|Matthew Riedel
|71-77—148
|+4
|Emilio Gil Leyva
|75-74—149
|+5
|Garrett Sapp
|75-74—149
|+5
|Jesper Svensson
|73-79—152
|+8
|Hogan Park
|82-72—154
|+10
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.