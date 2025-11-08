Women’s College Basketball Scores

Saturday, Nov. 8
EAST
American 66, Delaware State 63
Fairfield 88, Lehigh 60
La Salle 84, St. Francis (PA) 73
Maryland-Eastern Shore 91, Cheyney (PA) 37
Pittsburgh 66, Mount St Marys 52
UMass 84, Siena 73
Vermont 84, Saint Anselm 49
SOUTH
Auburn 82, Alabama State 41
Davidson 77, Florida Gulf Coast 51
Florida Atlantic 69, Kennesaw State 68
High Point 81, Wofford 73
Howard 89, Florida A&M 53
Longwood 80, Western Kentucky 42
Radford 69, Emory & Henry 36
South Alabama 91, UAB 68
West Georgia 91, Gardner-Webb 68
Winthrop 74, Newberry 37
MIDWEST
Army 67, St. Thomas 61
Detroit Mercy 78, Valparaiso 48
Kansas City 90, William Jewell 35
Marquette 65, Wisconsin 62, OT
Nebraska 80, Samford 46
SOUTHWEST
Houston 52, UTSA 48
Kansas State 46, SMU 44
Stephen F. Austin 76, Texas A&M-Texarkana 37
UTEP 76, Nicholls State 61
FAR WEST
Arizona State 73, Eastern Washington 58
BYU 70, San Jose State 51
Cal State Northridge 63, San Diego 48
California Baptist 67, Pacific 54
Idaho State 67, Grand Canyon 55
Northern Colorado 72, Lamar 68, OT
Oregon 90, Montana 47
Pepperdine 74, Westmont 51
San Diego State 95, Cal State San Marcos 35
Southern Utah 77, Washington State 64
Utah Tech 78, Northern Arizona 73
Weber State 84, Westminster (UT) 47
___
