Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

November 8, 2025, 11:29 PM

Saturday, Nov. 8

EAST

American 66, Delaware State 63

Fairfield 88, Lehigh 60

La Salle 84, St. Francis (PA) 73

Maryland-Eastern Shore 91, Cheyney (PA) 37

Pittsburgh 66, Mount St Marys 52

UMass 84, Siena 73

Vermont 84, Saint Anselm 49

SOUTH

Auburn 82, Alabama State 41

Davidson 77, Florida Gulf Coast 51

Florida Atlantic 69, Kennesaw State 68

High Point 81, Wofford 73

Howard 89, Florida A&M 53

Longwood 80, Western Kentucky 42

Radford 69, Emory & Henry 36

South Alabama 91, UAB 68

West Georgia 91, Gardner-Webb 68

Winthrop 74, Newberry 37

MIDWEST

Army 67, St. Thomas 61

Detroit Mercy 78, Valparaiso 48

Kansas City 90, William Jewell 35

Marquette 65, Wisconsin 62, OT

Nebraska 80, Samford 46

SOUTHWEST

Houston 52, UTSA 48

Kansas State 46, SMU 44

Stephen F. Austin 76, Texas A&M-Texarkana 37

UTEP 76, Nicholls State 61

FAR WEST

Arizona State 73, Eastern Washington 58

BYU 70, San Jose State 51

Cal State Northridge 63, San Diego 48

California Baptist 67, Pacific 54

Idaho State 67, Grand Canyon 55

Northern Colorado 72, Lamar 68, OT

Oregon 90, Montana 47

Pepperdine 74, Westmont 51

San Diego State 95, Cal State San Marcos 35

Southern Utah 77, Washington State 64

Utah Tech 78, Northern Arizona 73

Weber State 84, Westminster (UT) 47

___

