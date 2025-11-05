Women’s College Basketball Scores

Wednesday, Nov. 5
EAST
Delaware State 66, Felician 55
Fairfield 75, Villanova 63
Wagner 88, SUNY-New Paltz 46
SOUTH
Alabama A&M 103, Talladega 32
Alcorn State 81, Mississippi University for Women 56
Hampton 105, The Apprentice School 21
Longwood 121, Randolph 35
North Florida 70, Palm Beach Atlantic 67
South Carolina State 102, Morris College 34
VCU 62, Maryland-Eastern Shore 48
Western Kentucky 81, Kentucky State 33
MIDWEST
Chicago State 59, Winthrop 54
Iowa State 85, Southern University 58
Kansas 74, Kansas City 64
Lindenwood 107, Harris-Stowe State 23
Northwestern 67, IUPUI 64
Notre Dame 98, Fairleigh Dickinson 52
Wisconsin 79, Oakland 68
SOUTHWEST
Oklahoma State 97, East Texas A&M 59
Texas A&M 81, Texas A&M-CC 43
Tulsa 77, New Orleans 60
FAR WEST
Hawai’i 74, Portland State 63
San Francisco 64, UNC Greensboro 40
Seattle 86, Northwest 56
UC Irvine 72, San Diego 54
UNLV 64, Washington State 51
Utah Valley 64, Loyola Marymount 60
