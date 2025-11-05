Live Radio
Home » Sports » Women's College Basketball Scores

Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

November 5, 2025, 11:29 PM

Wednesday, Nov. 5

EAST

Delaware State 66, Felician 55

Fairfield 75, Villanova 63

Wagner 88, SUNY-New Paltz 46

SOUTH

Alabama A&M 103, Talladega 32

Alcorn State 81, Mississippi University for Women 56

Hampton 105, The Apprentice School 21

Longwood 121, Randolph 35

North Florida 70, Palm Beach Atlantic 67

South Carolina State 102, Morris College 34

VCU 62, Maryland-Eastern Shore 48

Western Kentucky 81, Kentucky State 33

MIDWEST

Chicago State 59, Winthrop 54

Iowa State 85, Southern University 58

Kansas 74, Kansas City 64

Lindenwood 107, Harris-Stowe State 23

Northwestern 67, IUPUI 64

Notre Dame 98, Fairleigh Dickinson 52

Wisconsin 79, Oakland 68

SOUTHWEST

Oklahoma State 97, East Texas A&M 59

Texas A&M 81, Texas A&M-CC 43

Tulsa 77, New Orleans 60

FAR WEST

Hawai’i 74, Portland State 63

San Francisco 64, UNC Greensboro 40

Seattle 86, Northwest 56

UC Irvine 72, San Diego 54

UNLV 64, Washington State 51

Utah Valley 64, Loyola Marymount 60

___

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up