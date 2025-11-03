Live Radio
Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

November 3, 2025, 2:30 PM

Monday, Nov. 3

EAST

Iona 65, Mercy 50

SOUTH

Arkansas-Pine Bluff 69, Memphis 64

Baylor 58, Duke 52

Chattanooga 82, King (TN) 34

Clemson 76, USC Upstate 38

Jacksonville State 92, LaGrange 35

McNeese 100, Pensacola Christian 38

Middle Tennessee 59, Tennessee State 53

North Carolina 90, North Carolina Central 42

Ole Miss 87, Norfolk State 46

Samford 75, Montevallo 53

Southeastern Louisiana 105, Centenary College of Louisiana 49

MIDWEST

Butler 74, Wright State 53

Iowa State 85, St. Thomas 36

Marquette 89, Winthrop 57

Oakland 90, Cleary 32

Youngstown State 104, Thiel 33

SOUTHWEST

Oral Roberts 97, Friends 65

Stephen F. Austin 85, Nelson 54

___

