Women’s College Basketball Scores

Monday, Nov. 3
EAST
Iona 65, Mercy 50
SOUTH
Arkansas-Pine Bluff 69, Memphis 64
Baylor 58, Duke 52
Chattanooga 82, King (TN) 34
Clemson 76, USC Upstate 38
Jacksonville State 92, LaGrange 35
McNeese 100, Pensacola Christian 38
Middle Tennessee 59, Tennessee State 53
North Carolina 90, North Carolina Central 42
Ole Miss 87, Norfolk State 46
Samford 75, Montevallo 53
Southeastern Louisiana 105, Centenary College of Louisiana 49
MIDWEST
Butler 74, Wright State 53
Iowa State 85, St. Thomas 36
Marquette 89, Winthrop 57
Oakland 90, Cleary 32
Youngstown State 104, Thiel 33
SOUTHWEST
Oral Roberts 97, Friends 65
Stephen F. Austin 85, Nelson 54
___
