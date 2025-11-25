Women’s College Basketball Scores

Live Radio
The Associated Press

November 25, 2025, 11:30 PM

Tuesday, Nov. 25

EAST

Boston College 77, Merrimack 72

Brown 68, New Hampshire 60

Bucknell 65, Le Moyne 41

Fairfield 79, New Haven 60

Fairleigh Dickinson 71, NJIT 43

Lafayette 76, Pittsburgh 59

Northeastern 51, UMass Lowell 46

Sacred Heart 58, Mercy 46

Saint Peter’s 83, Lehman 31

UMass 63, Holy Cross 40

Villanova 66, La Salle 54

SOUTH

Appalachian State 66, Norfolk State 38

Central Arkansas 70, Stony Brook 42

George Mason 72, Rider 54

Georgia Southern 65, Charleston Southern 57

Georgia State 69, Samford 64

Indiana 82, Florida Gulf Coast 64

Jacksonville 77, Georgia Southwestern 56

Memphis 70, Louisiana 64

Mercer 75, Florida A&M 59

Mississippi State 69, Middle Tennessee 47

Nebraska 91, Virginia 82

Providence 64, Alcorn State 33

Purdue Fort Wayne 77, Northwestern State 68

South Alabama 66, Kennesaw State 54

Stetson 89, Northern Kentucky 63

USC Upstate 96, Montreat 37

West Georgia 69, Western Carolina 60

Wofford 80, UNC Asheville 54

MIDWEST

Arkansas 79, Drake 72

Roosevelt 82, Western Michigan 70, OT

SIU Edwardsville 75, Evansville 69

South Dakota 73, Arkansas-Pine Bluff 41

Southern Indiana 95, Fisk 18

Toledo 69, Youngstown State 65

UTEP 75, Kansas City 64

Winthrop 75, Southern Illinois 61

SOUTHWEST

Prairie View A&M 67, Huston-Tillotson 58

Saint Louis 70, SMU 67

Sam Houston 92, North American 43

Tarleton State 56, Texas State 45

Texas A&M 59, Colorado 46

Texas Tech 67, Old Dominion 42

UT Arlington 61, VCU 39

FAR WEST

Arizona 84, Northern Colorado 58

Arizona State 81, Utah Tech 54

Colorado State 88, South Dakota Mines 43

Oregon 71, Saint Mary’s 53

San Francisco 89, Lehigh 84

Washington 66, Southern University 40

Wyoming 75, Chadron State 38

___

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

