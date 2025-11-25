Women’s College Basketball Scores

Tuesday, Nov. 25
EAST
Boston College 77, Merrimack 72
Brown 68, New Hampshire 60
Bucknell 65, Le Moyne 41
Fairfield 79, New Haven 60
Fairleigh Dickinson 71, NJIT 43
Lafayette 76, Pittsburgh 59
Northeastern 51, UMass Lowell 46
Sacred Heart 58, Mercy 46
Saint Peter’s 83, Lehman 31
UMass 63, Holy Cross 40
Villanova 66, La Salle 54
SOUTH
Appalachian State 66, Norfolk State 38
Central Arkansas 70, Stony Brook 42
George Mason 72, Rider 54
Georgia Southern 65, Charleston Southern 57
Georgia State 69, Samford 64
Indiana 82, Florida Gulf Coast 64
Jacksonville 77, Georgia Southwestern 56
Memphis 70, Louisiana 64
Mercer 75, Florida A&M 59
Mississippi State 69, Middle Tennessee 47
Nebraska 91, Virginia 82
Providence 64, Alcorn State 33
Purdue Fort Wayne 77, Northwestern State 68
South Alabama 66, Kennesaw State 54
Stetson 89, Northern Kentucky 63
USC Upstate 96, Montreat 37
West Georgia 69, Western Carolina 60
Wofford 80, UNC Asheville 54
MIDWEST
Arkansas 79, Drake 72
Roosevelt 82, Western Michigan 70, OT
SIU Edwardsville 75, Evansville 69
South Dakota 73, Arkansas-Pine Bluff 41
Southern Indiana 95, Fisk 18
Toledo 69, Youngstown State 65
UTEP 75, Kansas City 64
Winthrop 75, Southern Illinois 61
SOUTHWEST
Prairie View A&M 67, Huston-Tillotson 58
Saint Louis 70, SMU 67
Sam Houston 92, North American 43
Tarleton State 56, Texas State 45
Texas A&M 59, Colorado 46
Texas Tech 67, Old Dominion 42
UT Arlington 61, VCU 39
FAR WEST
Arizona 84, Northern Colorado 58
Arizona State 81, Utah Tech 54
Colorado State 88, South Dakota Mines 43
Oregon 71, Saint Mary’s 53
San Francisco 89, Lehigh 84
Washington 66, Southern University 40
Wyoming 75, Chadron State 38
