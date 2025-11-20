Live Radio
Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

November 20, 2025, 11:30 PM

Thursday, Nov. 20

EAST

Army 63, New Hampshire 44

Howard 57, Monmouth 44

LIU 69, American 55

Lafayette 56, Wagner 53

Maryland 95, Bethune-Cookman 49

Mount St Marys 69, Loyola (MD) 50

Saint Joseph’s 66, Columbia 48

Seton Hall 90, Fordham 83, 2OT

West Virginia 80, Appalachian State 51

Youngstown State 64, Mercyhurst 50

SOUTH

Auburn 51, Rutgers 46

Austin Peay 68, Chattanooga 54

Florida 89, Florida State 67

Georgia 92, North Florida 46

LSU 112, Alcorn State 49

Miami (FL) 66, Davidson 58

North Carolina 85, North Carolina A&T 50

Queens 76, South Carolina State 65

South Alabama 70, Florida Atlantic 63

South Florida 85, Duke 72

Tennessee 85, Middle Tennessee 41

Tennessee Tech 61, East Tennessee State 52

Virginia 94, Longwood 47

Virginia Tech 83, Niagara 46

Wake Forest 68, North Carolina Central 65

MIDWEST

Ball State 83, Cincinnati 63

Binghamton 95, Akron 94, 2OT

Cal State Bakersfield 82, Omaha 73

Evansville 75, IUPUI 58

Iowa 57, Baylor 52

Iowa State 87, Drake 60

Kansas City 121, Hesston 43

Michigan State 101, Eastern Illinois 53

Northern Iowa 51, Creighton 50

South Dakota State 72, Gonzaga 63

Troy 100, Missouri 82

Western Illinois 84, Bradley 77

Xavier 74, Ohio 53

SOUTHWEST

Arkansas 96, Little Rock 57

Houston 65, UT Rio Grande Valley 63

Sam Houston 57, Louisiana-Monroe 34

TCU 80, Tarleton State 32

Texas Southern 96, Arlington Baptist 32

Texas State 53, Texas A&M-CC 43

Texas Tech 69, Mississippi State 62

FAR WEST

California 70, Saint Mary’s 62

New Mexico 77, Tennessee-Martin 45

San Francisco 68, Long Beach State 55

Utah State 96, Stanislaus State 41

Utah Valley 59, Weber State 55

___

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

