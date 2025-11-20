Women’s College Basketball Scores

Thursday, Nov. 20
EAST
Army 63, New Hampshire 44
Howard 57, Monmouth 44
LIU 69, American 55
Lafayette 56, Wagner 53
Maryland 95, Bethune-Cookman 49
Mount St Marys 69, Loyola (MD) 50
Saint Joseph’s 66, Columbia 48
Seton Hall 90, Fordham 83, 2OT
West Virginia 80, Appalachian State 51
Youngstown State 64, Mercyhurst 50
SOUTH
Auburn 51, Rutgers 46
Austin Peay 68, Chattanooga 54
Florida 89, Florida State 67
Georgia 92, North Florida 46
LSU 112, Alcorn State 49
Miami (FL) 66, Davidson 58
North Carolina 85, North Carolina A&T 50
Queens 76, South Carolina State 65
South Alabama 70, Florida Atlantic 63
South Florida 85, Duke 72
Tennessee 85, Middle Tennessee 41
Tennessee Tech 61, East Tennessee State 52
Virginia 94, Longwood 47
Virginia Tech 83, Niagara 46
Wake Forest 68, North Carolina Central 65
MIDWEST
Ball State 83, Cincinnati 63
Binghamton 95, Akron 94, 2OT
Cal State Bakersfield 82, Omaha 73
Evansville 75, IUPUI 58
Iowa 57, Baylor 52
Iowa State 87, Drake 60
Kansas City 121, Hesston 43
Michigan State 101, Eastern Illinois 53
Northern Iowa 51, Creighton 50
South Dakota State 72, Gonzaga 63
Troy 100, Missouri 82
Western Illinois 84, Bradley 77
Xavier 74, Ohio 53
SOUTHWEST
Arkansas 96, Little Rock 57
Houston 65, UT Rio Grande Valley 63
Sam Houston 57, Louisiana-Monroe 34
TCU 80, Tarleton State 32
Texas Southern 96, Arlington Baptist 32
Texas State 53, Texas A&M-CC 43
Texas Tech 69, Mississippi State 62
FAR WEST
California 70, Saint Mary’s 62
New Mexico 77, Tennessee-Martin 45
San Francisco 68, Long Beach State 55
Utah State 96, Stanislaus State 41
Utah Valley 59, Weber State 55
___
