Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

November 17, 2025, 12:59 AM

Sunday, Nov. 16

EAST

Brown 56, UMBC 54

Buffalo 67, Fordham 59

Cornell 62, Canisius 50

Dartmouth 65, Siena 55

Drexel 66, Loyola (MD) 57

Lafayette 69, St. Francis (PA) 55

Marist 78, Holy Cross 77, OT

Maryland 84, Princeton 68

Navy 69, Florida 54

New Hampshire 76, New England College 29

Penn State 89, Saint Joseph’s 77

Rutgers 59, Fairleigh Dickinson 49

Scranton 69, Pittsburgh 63

Syracuse 78, Wagner 29

Towson 65, Coppin State 54

UConn 100, Ohio State 68

SOUTH

Appalachian State 77, Wofford 50

Austin Peay 77, Indiana State 73

Campbell 68, Furman 61

Davidson 82, Iona 52

Duke 71, Liberty 57

Eastern Kentucky 57, North Dakota 46

Faulkner 77, Alabama State 71

Gardner-Webb 55, Hampton 35

Georgia 76, Jacksonville State 51

High Point 84, East Carolina 68

Indiana 76, Florida State 72

Jacksonville 69, Georgia Tech 64

Louisiana-Monroe 79, Arkansas-Pine Bluff 50

Louisville 65, Clemson 54

Miami (OH) 77, Bellarmine 58

Mississippi Valley State 72, Lipscomb 68

North Carolina A&T 74, Winston-Salem State 43

Oklahoma 95, Western Carolina 32

Old Dominion 56, William & Mary 53

TCU 69, North Carolina State 59

Tennessee-Martin 79, Fisk 39

UAB 79, Chattanooga 66

Villanova 84, James Madison 73

Virginia 77, Radford 46

MIDWEST

Belmont 72, Dayton 66

Butler 73, Northern Kentucky 56

Cincinnati 100, Georgetown College 61

Cleveland State 76, Akron 55

Iowa 74, Northern Iowa 41

Iowa State 98, Norfolk State 52

Kent State 92, Niagara 45

Maryland-Eastern Shore 70, Loyola Chicago 67

Michigan State 98, Western Michigan 44

Milwaukee 72, Valparaiso 67, OT

NJIT 68, St. Thomas 63

Nebraska 82, North Dakota State 70

Texas A&M 77, Kansas State 72

Toledo 66, Detroit Mercy 52

Wisconsin 76, Green Bay 72

Wright State 69, Evansville 60

Youngstown State 60, Bucknell 53

SOUTHWEST

Baylor 99, Le Moyne 43

Lamar 66, UT Arlington 55

McNeese 49, Tarleton State 47

Texas 111, Texas Southern 45

Texas Tech 80, Arkansas 68

FAR WEST

Arizona 85, Grambling State 64

Arizona State 82, Santa Clara 77

California 76, Harvard 65

Charlotte 66, Oakland 41

Colorado 77, Portland State 45

Denver 60, Cal State Fullerton 55

New Mexico 77, New Mexico State 45

Oregon 80, Army 55

Saint Mary’s 56, Nevada 50

San Francisco 80, UC San Diego 69

Seton Hall 79, Pacific 57

South Dakota 64, Idaho State 63

Stanford 65, Gonzaga 52

___

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

