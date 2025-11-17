Women’s College Basketball Scores

Sunday, Nov. 16
EAST
Brown 56, UMBC 54
Buffalo 67, Fordham 59
Cornell 62, Canisius 50
Dartmouth 65, Siena 55
Drexel 66, Loyola (MD) 57
Lafayette 69, St. Francis (PA) 55
Marist 78, Holy Cross 77, OT
Maryland 84, Princeton 68
Navy 69, Florida 54
New Hampshire 76, New England College 29
Penn State 89, Saint Joseph’s 77
Rutgers 59, Fairleigh Dickinson 49
Scranton 69, Pittsburgh 63
Syracuse 78, Wagner 29
Towson 65, Coppin State 54
UConn 100, Ohio State 68
SOUTH
Appalachian State 77, Wofford 50
Austin Peay 77, Indiana State 73
Campbell 68, Furman 61
Davidson 82, Iona 52
Duke 71, Liberty 57
Eastern Kentucky 57, North Dakota 46
Faulkner 77, Alabama State 71
Gardner-Webb 55, Hampton 35
Georgia 76, Jacksonville State 51
High Point 84, East Carolina 68
Indiana 76, Florida State 72
Jacksonville 69, Georgia Tech 64
Louisiana-Monroe 79, Arkansas-Pine Bluff 50
Louisville 65, Clemson 54
Miami (OH) 77, Bellarmine 58
Mississippi Valley State 72, Lipscomb 68
North Carolina A&T 74, Winston-Salem State 43
Oklahoma 95, Western Carolina 32
Old Dominion 56, William & Mary 53
TCU 69, North Carolina State 59
Tennessee-Martin 79, Fisk 39
UAB 79, Chattanooga 66
Villanova 84, James Madison 73
Virginia 77, Radford 46
MIDWEST
Belmont 72, Dayton 66
Butler 73, Northern Kentucky 56
Cincinnati 100, Georgetown College 61
Cleveland State 76, Akron 55
Iowa 74, Northern Iowa 41
Iowa State 98, Norfolk State 52
Kent State 92, Niagara 45
Maryland-Eastern Shore 70, Loyola Chicago 67
Michigan State 98, Western Michigan 44
Milwaukee 72, Valparaiso 67, OT
NJIT 68, St. Thomas 63
Nebraska 82, North Dakota State 70
Texas A&M 77, Kansas State 72
Toledo 66, Detroit Mercy 52
Wisconsin 76, Green Bay 72
Wright State 69, Evansville 60
Youngstown State 60, Bucknell 53
SOUTHWEST
Baylor 99, Le Moyne 43
Lamar 66, UT Arlington 55
McNeese 49, Tarleton State 47
Texas 111, Texas Southern 45
Texas Tech 80, Arkansas 68
FAR WEST
Arizona 85, Grambling State 64
Arizona State 82, Santa Clara 77
California 76, Harvard 65
Charlotte 66, Oakland 41
Colorado 77, Portland State 45
Denver 60, Cal State Fullerton 55
New Mexico 77, New Mexico State 45
Oregon 80, Army 55
Saint Mary’s 56, Nevada 50
San Francisco 80, UC San Diego 69
Seton Hall 79, Pacific 57
South Dakota 64, Idaho State 63
Stanford 65, Gonzaga 52
___
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.