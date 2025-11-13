Live Radio
Home » Sports » Women's College Basketball Scores

Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

November 13, 2025, 11:29 PM

Thursday, Nov. 13

EAST

Army 67, Siena 52

Lafayette 76, Saint Peter’s 58

Maryland 88, Towson 70

Robert Morris 71, St. Francis (PA) 61

Rutgers 68, Rhode Island 63

Sacred Heart 74, Central Connecticut 64

Stonehill 77, Rider 55

SOUTH

Auburn 110, Mississippi Valley State 50

Clemson 78, American 38

Fairfield 80, South Florida 72

Florida 87, Samford 40

Florida Gulf Coast 92, Ave Maria 37

Furman 90, Georgia State 89, OT

Georgia 85, South Carolina State 49

Georgia Tech 87, Charleston Southern 40

Lipscomb 74, Johnson (TN) 49

Miami (FL) 79, Florida Atlantic 47

Mississippi State 82, Jackson State 55

North Carolina Central 66, UNC Asheville 53

Southern Miss 67, Jacksonville State 61

Tennessee 68, Belmont 58

UMBC 61, Virginia 56

Virginia Tech 87, Gardner-Webb 51

Wake Forest 66, Mercer 61

West Georgia 64, Alabama State 61

MIDWEST

Green Bay 76, New Hampshire 64

Iowa 100, Drake 58

Lindenwood 76, Oral Roberts 65

Miami (OH) 94, Indiana Southeast 40

Ohio 76, Morehead State 60

Ohio State 90, Bellarmine 33

South Dakota 72, Kansas State 71

UIC 66, Northern Illinois 55

Western Michigan 65, Milwaukee 64

SOUTHWEST

Arkansas 68, Southeastern Louisiana 60

North Texas 102, Nelson 50

Texas A&M 79, Tarleton State 64

Texas Tech 91, SMU 60

Tulsa 75, Houston Christian 67

UTSA 64, Texas State 41

FAR WEST

Arizona State 79, San Diego 47

BYU 104, Omaha 47

Colorado State 70, Gonzaga 66

Nevada 56, Loyola Marymount 52

Southern Utah 74, Eastern Washington 68

UCLA 78, North Carolina 60

___

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up