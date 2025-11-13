Women’s College Basketball Scores

Thursday, Nov. 13
EAST
Army 67, Siena 52
Lafayette 76, Saint Peter’s 58
Maryland 88, Towson 70
Robert Morris 71, St. Francis (PA) 61
Rutgers 68, Rhode Island 63
Sacred Heart 74, Central Connecticut 64
Stonehill 77, Rider 55
SOUTH
Auburn 110, Mississippi Valley State 50
Clemson 78, American 38
Fairfield 80, South Florida 72
Florida 87, Samford 40
Florida Gulf Coast 92, Ave Maria 37
Furman 90, Georgia State 89, OT
Georgia 85, South Carolina State 49
Georgia Tech 87, Charleston Southern 40
Lipscomb 74, Johnson (TN) 49
Miami (FL) 79, Florida Atlantic 47
Mississippi State 82, Jackson State 55
North Carolina Central 66, UNC Asheville 53
Southern Miss 67, Jacksonville State 61
Tennessee 68, Belmont 58
UMBC 61, Virginia 56
Virginia Tech 87, Gardner-Webb 51
Wake Forest 66, Mercer 61
West Georgia 64, Alabama State 61
MIDWEST
Green Bay 76, New Hampshire 64
Iowa 100, Drake 58
Lindenwood 76, Oral Roberts 65
Miami (OH) 94, Indiana Southeast 40
Ohio 76, Morehead State 60
Ohio State 90, Bellarmine 33
South Dakota 72, Kansas State 71
UIC 66, Northern Illinois 55
Western Michigan 65, Milwaukee 64
SOUTHWEST
Arkansas 68, Southeastern Louisiana 60
North Texas 102, Nelson 50
Texas A&M 79, Tarleton State 64
Texas Tech 91, SMU 60
Tulsa 75, Houston Christian 67
UTSA 64, Texas State 41
FAR WEST
Arizona State 79, San Diego 47
BYU 104, Omaha 47
Colorado State 70, Gonzaga 66
Nevada 56, Loyola Marymount 52
Southern Utah 74, Eastern Washington 68
UCLA 78, North Carolina 60
___
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.