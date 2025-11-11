Live Radio
Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

November 11, 2025, 12:00 AM

Monday, Nov. 10

EAST

Albany 65, Dartmouth 41

Colgate 89, New Hampshire 79

Fairleigh Dickinson 92, Bloomfield 60

Fordham 70, Saint Peter’s 56

Penn 63, Delaware State 41

Providence 65, Central Connecticut 40

Rhode Island 105, Emmanuel (MA) 49

SOUTH

Alabama 92, Alcorn State 39

Alabama State 72, Talladega 55

Auburn 64, UNC Greensboro 57

Elon 93, Presbyterian 48

Florida 100, Jacksonville 55

George Mason 88, Florida A&M 40

Georgia 78, USC Upstate 44

Mercer 61, Gardner-Webb 56

North Alabama 66, Jacksonville State 54

Southern Miss 113, Blue Mountain 39

Vanderbilt 96, Furman 48

MIDWEST

Kansas State 89, Lamar 61

Kent State 79, Walsh University 55

North Dakota State 84, Concordia-Moorhead 60

Oakland 80, Miami (OH) 75

South Dakota 104, Buena Vista 54

Wisconsin 75, Milwaukee 46

SOUTHWEST

Arkansas 89, Central Arkansas 77, OT

Incarnate Word 86, St Thomas (TX) 72

Texas 100, Louisiana 38

FAR WEST

Montana State 76, Minot State 37

Oregon State 60, Air Force 49

Washington 87, Montana 56

___

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

