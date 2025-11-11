Women’s College Basketball Scores

Monday, Nov. 10
EAST
Albany 65, Dartmouth 41
Colgate 89, New Hampshire 79
Fairleigh Dickinson 92, Bloomfield 60
Fordham 70, Saint Peter’s 56
Penn 63, Delaware State 41
Providence 65, Central Connecticut 40
Rhode Island 105, Emmanuel (MA) 49
SOUTH
Alabama 92, Alcorn State 39
Alabama State 72, Talladega 55
Auburn 64, UNC Greensboro 57
Elon 93, Presbyterian 48
Florida 100, Jacksonville 55
George Mason 88, Florida A&M 40
Georgia 78, USC Upstate 44
Mercer 61, Gardner-Webb 56
North Alabama 66, Jacksonville State 54
Southern Miss 113, Blue Mountain 39
Vanderbilt 96, Furman 48
MIDWEST
Kansas State 89, Lamar 61
Kent State 79, Walsh University 55
North Dakota State 84, Concordia-Moorhead 60
Oakland 80, Miami (OH) 75
South Dakota 104, Buena Vista 54
Wisconsin 75, Milwaukee 46
SOUTHWEST
Arkansas 89, Central Arkansas 77, OT
Incarnate Word 86, St Thomas (TX) 72
Texas 100, Louisiana 38
FAR WEST
Montana State 76, Minot State 37
Oregon State 60, Air Force 49
Washington 87, Montana 56
