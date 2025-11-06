TOTO Japan Classic Scores

Thursday
At Seta Golf Club
Otsu, Japan
Purse: $2.1 million
Yardage: 6,616; Par: 72
First Round
|Nasa Hataoka
|33-32—65
|Miyu Yamashita
|32-33—65
|Jiyai Shin
|32-34—66
|Chisato Iwai
|33-34—67
|Akie Iwai
|30-37—67
|Minami Katsu
|33-34—67
|Sayaka Takahashi
|32-36—68
|Ai Suzuki
|35-33—68
|Ayaka Watanabe
|35-33—68
|Minjee Lee
|33-35—68
|Patty Tavatanakit
|34-34—68
|Karen Tsuruoka
|32-36—68
|Weiwei Zhang
|32-36—68
|Nana Suganuma
|33-35—68
|Paula Reto
|37-32—69
|Mi Jeong Jeon
|35-34—69
|Shuri Sakuma
|32-37—69
|Saiki Fujita
|34-35—69
|Nataliya Guseva
|32-37—69
|Shina Kanazawa
|35-34—69
|Emily Pedersen
|31-38—69
|Jeong Eun Lee5
|34-35—69
|Kum Kang Park
|32-37—69
|Dewi Weber
|34-35—69
|Yuna Araki
|31-39—70
|Saki Baba
|35-35—70
|Seon Woo Bae
|35-35—70
|Arpichaya Yubol
|34-36—70
|Nanako Inagaki
|31-39—70
|Miranda Wang
|35-35—70
|Aline Krauter
|34-36—70
|Asuka Kashiwabara
|35-35—70
|Kano Nakamura
|36-34—70
|Aihi Takano
|33-37—70
|Chia Yen Wu
|34-36—70
|Saki Nagamine
|33-37—70
|Yuka Yasuda
|35-35—70
|Eri Okayama
|34-37—71
|Minyoung Lee
|35-36—71
|Ayaka Furue
|33-38—71
|Kana Nagai
|34-37—71
|Aditi Ashok
|33-38—71
|Mitsuki Kobayashi
|33-38—71
|Somi Lee
|35-36—71
|Lucy Li
|34-37—71
|Yuri Yoshida
|36-35—71
|Pajaree Anannarukarn
|34-37—71
|Kotone Hori
|36-35—71
|Julia Lopez Ramirez
|35-36—71
|Benedetta Moresco
|36-35—71
|Robyn Choi
|37-34—71
|Shiho Kuwaki
|33-38—71
|Hibiki Iriya
|35-37—72
|Fuka Suga
|35-37—72
|Lala Anai
|34-38—72
|Manon De Roey
|34-38—72
|Gemma Dryburgh
|35-37—72
|Yui Kawamoto
|36-36—72
|Mary Liu
|37-35—72
|Ina Yoon
|34-38—72
|Haeji Kang
|35-37—72
|Karis Davidson
|34-39—73
|Wei-Ling Hsu
|36-37—73
|Sora Kamiya
|37-36—73
|Celine Borge
|35-38—73
|Rio Takeda
|35-38—73
|Gurleen Kaur
|37-37—74
|Nana Yamashiro
|37-37—74
|Yan Liu
|36-38—74
|Kristen Gillman
|35-40—75
|Ayako Kimura
|37-38—75
|Miyo Sato
|36-39—75
|Serena Aoki
|37-39—76
|Pauline Roussin
|37-39—76
|Chanettee Wannasaen
|41-36—77
|Ilhee Lee
|37-41—78
|Kotoko Uchida
|36-42—78
|Ariya Jutanugarn
|WD
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.