Live Radio
Home » Sports » TOTO Japan Classic Scores

TOTO Japan Classic Scores

The Associated Press

November 6, 2025, 9:10 PM

Thursday

At Seta Golf Club

Otsu, Japan

Purse: $2.1 million

Yardage: 6,616; Par: 72

First Round

Nasa Hataoka 33-32—65
Miyu Yamashita 32-33—65
Jiyai Shin 32-34—66
Chisato Iwai 33-34—67
Akie Iwai 30-37—67
Minami Katsu 33-34—67
Sayaka Takahashi 32-36—68
Ai Suzuki 35-33—68
Ayaka Watanabe 35-33—68
Minjee Lee 33-35—68
Patty Tavatanakit 34-34—68
Karen Tsuruoka 32-36—68
Weiwei Zhang 32-36—68
Nana Suganuma 33-35—68
Paula Reto 37-32—69
Mi Jeong Jeon 35-34—69
Shuri Sakuma 32-37—69
Saiki Fujita 34-35—69
Nataliya Guseva 32-37—69
Shina Kanazawa 35-34—69
Emily Pedersen 31-38—69
Jeong Eun Lee5 34-35—69
Kum Kang Park 32-37—69
Dewi Weber 34-35—69
Yuna Araki 31-39—70
Saki Baba 35-35—70
Seon Woo Bae 35-35—70
Arpichaya Yubol 34-36—70
Nanako Inagaki 31-39—70
Miranda Wang 35-35—70
Aline Krauter 34-36—70
Asuka Kashiwabara 35-35—70
Kano Nakamura 36-34—70
Aihi Takano 33-37—70
Chia Yen Wu 34-36—70
Saki Nagamine 33-37—70
Yuka Yasuda 35-35—70
Eri Okayama 34-37—71
Minyoung Lee 35-36—71
Ayaka Furue 33-38—71
Kana Nagai 34-37—71
Aditi Ashok 33-38—71
Mitsuki Kobayashi 33-38—71
Somi Lee 35-36—71
Lucy Li 34-37—71
Yuri Yoshida 36-35—71
Pajaree Anannarukarn 34-37—71
Kotone Hori 36-35—71
Julia Lopez Ramirez 35-36—71
Benedetta Moresco 36-35—71
Robyn Choi 37-34—71
Shiho Kuwaki 33-38—71
Hibiki Iriya 35-37—72
Fuka Suga 35-37—72
Lala Anai 34-38—72
Manon De Roey 34-38—72
Gemma Dryburgh 35-37—72
Yui Kawamoto 36-36—72
Mary Liu 37-35—72
Ina Yoon 34-38—72
Haeji Kang 35-37—72
Karis Davidson 34-39—73
Wei-Ling Hsu 36-37—73
Sora Kamiya 37-36—73
Celine Borge 35-38—73
Rio Takeda 35-38—73
Gurleen Kaur 37-37—74
Nana Yamashiro 37-37—74
Yan Liu 36-38—74
Kristen Gillman 35-40—75
Ayako Kimura 37-38—75
Miyo Sato 36-39—75
Serena Aoki 37-39—76
Pauline Roussin 37-39—76
Chanettee Wannasaen 41-36—77
Ilhee Lee 37-41—78
Kotoko Uchida 36-42—78
Ariya Jutanugarn WD

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up