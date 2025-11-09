TOTO Japan Classic Scores

Sunday
At Seta Golf Club
Otsu, Japan
Purse: $2.1 million
Yardage: 6,616; Par: 72
Final Round
(x-won on first playoff hole)
|x-Nasa Hataoka, $315,000
|65-68-68-0—201
|Yuna Araki, $191,664
|70-66-65-0—201
|Miyu Yamashita, $139,039
|65-69-68-0—202
|Shuri Sakuma, $107,557
|69-66-69-0—204
|Ai Suzuki, $86,572
|68-67-70-0—205
|Jiyai Shin, $65,060
|66-67-73-0—206
|Sayaka Takahashi, $65,060
|68-67-71-0—206
|Kotone Hori, $51,994
|71-69-67-0—207
|Shina Kanazawa, $46,697
|69-70-69-0—208
|Saki Baba, $31,537
|70-69-70-0—209
|Gemma Dryburgh, $31,537
|72-69-68-0—209
|Ayaka Furue, $31,537
|71-69-69-0—209
|Nataliya Guseva, $31,537
|69-69-71-0—209
|Nanako Inagaki, $31,537
|70-70-69-0—209
|Chisato Iwai, $31,537
|67-71-71-0—209
|Yui Kawamoto, $31,537
|72-68-69-0—209
|Somi Lee, $31,537
|71-70-68-0—209
|Saki Nagamine, $31,537
|70-72-67-0—209
|Paula Reto, $31,537
|69-69-71-0—209
|Ina Yoon, $31,537
|72-70-67-0—209
|Manon De Roey, $21,250
|72-69-69-0—210
|Mi Jeong Jeon, $21,250
|69-69-72-0—210
|Minami Katsu, $21,250
|67-72-71-0—210
|Kana Nagai, $21,250
|71-68-71-0—210
|Nana Suganuma, $21,250
|68-74-68-0—210
|Rio Takeda, $21,250
|73-69-68-0—210
|Aditi Ashok, $16,519
|71-70-70-0—211
|Seon Woo Bae, $16,519
|70-69-72-0—211
|Saiki Fujita, $16,519
|69-70-72-0—211
|Akie Iwai, $16,519
|67-72-72-0—211
|Kano Nakamura, $16,519
|70-69-72-0—211
|Eri Okayama, $16,519
|71-68-72-0—211
|Yuri Yoshida, $16,519
|71-69-71-0—211
|Lala Anai, $12,159
|72-67-73-0—212
|Jeong Eun Lee5, $12,159
|69-70-73-0—212
|Emily Pedersen, $12,159
|69-75-68-0—212
|Aihi Takano, $12,159
|70-73-69-0—212
|Karen Tsuruoka, $12,159
|68-71-73-0—212
|Ayaka Watanabe, $12,159
|68-72-72-0—212
|Arpichaya Yubol, $12,159
|70-71-71-0—212
|Weiwei Zhang, $12,159
|68-71-73-0—212
|Wei-Ling Hsu, $9,297
|73-69-71-0—213
|Hibiki Iriya, $9,297
|72-72-69-0—213
|Sora Kamiya, $9,297
|73-70-70-0—213
|Lucy Li, $9,297
|71-71-71-0—213
|Fuka Suga, $9,297
|72-68-73-0—213
|Karis Davidson, $7,681
|73-69-72-0—214
|Mary Liu, $7,681
|72-71-71-0—214
|Kum Kang Park, $7,681
|69-73-72-0—214
|Patty Tavatanakit, $7,681
|68-72-74-0—214
|Miranda Wang, $7,681
|70-71-73-0—214
|Pajaree Anannarukarn, $6,716
|71-73-71-0—215
|Kristen Gillman, $6,716
|75-68-72-0—215
|Minjee Lee, $6,716
|68-73-74-0—215
|Serena Aoki, $6,086
|76-68-72-0—216
|Asuka Kashiwabara, $6,086
|70-73-73-0—216
|Minyoung Lee, $6,086
|71-72-73-0—216
|Robyn Choi, $5,378
|71-73-73-0—217
|Shiho Kuwaki, $5,378
|71-74-72-0—217
|Dewi Weber, $5,378
|69-76-72-0—217
|Chia Yen Wu, $5,378
|70-75-72-0—217
|Celine Borge, $4,722
|73-72-73-0—218
|Gurleen Kaur, $4,722
|74-71-73-0—218
|Ayako Kimura, $4,722
|75-73-70-0—218
|Mitsuki Kobayashi, $4,722
|71-69-78-0—218
|Aline Krauter, $4,722
|70-74-74-0—218
|Chanettee Wannasaen, $4,722
|77-70-71-0—218
|Yuka Yasuda, $4,722
|70-78-70-0—218
|Benedetta Moresco, $4,302
|71-74-74-0—219
|Julia Lopez Ramirez, $4,145
|71-72-77-0—220
|Pauline Roussin, $4,145
|76-72-72-0—220
|Nana Yamashiro, $4,145
|74-74-72-0—220
|Haeji Kang, $4,013
|72-75-75-0—222
|Kotoko Uchida, $4,013
|78-72-72-0—222
|Miyo Sato, $3,939
|75-74-75-0—224
|Ilhee Lee, $3,889
|78-75-76-0—229
