TOTO Japan Classic Scores

Saturday
At Seta Golf Club
Otsu, Japan
Purse: $2.1 million
Yardage: 6,616; Par: 72
Third Round
|Nasa Hataoka
|65-68-68—201
|Yuna Araki
|70-66-65—201
|Miyu Yamashita
|65-69-68—202
|Shuri Sakuma
|69-66-69—204
|Ai Suzuki
|68-67-70—205
|Jiyai Shin
|66-67-73—206
|Sayaka Takahashi
|68-67-71—206
|Kotone Hori
|71-69-67—207
|Shina Kanazawa
|69-70-69—208
|Nataliya Guseva
|69-69-71—209
|Chisato Iwai
|67-71-71—209
|Yui Kawamoto
|72-68-69—209
|Somi Lee
|71-70-68—209
|Saki Nagamine
|70-72-67—209
|Paula Reto
|69-69-71—209
|Ayaka Furue
|71-69-69—209
|Gemma Dryburgh
|72-69-68—209
|Nanako Inagaki
|70-70-69—209
|Ina Yoon
|72-70-67—209
|Saki Baba
|70-69-70—209
|Mi Jeong Jeon
|69-69-72—210
|Kana Nagai
|71-68-71—210
|Nana Suganuma
|68-74-68—210
|Minami Katsu
|67-72-71—210
|Rio Takeda
|73-69-68—210
|Manon De Roey
|72-69-69—210
|Akie Iwai
|67-72-72—211
|Kano Nakamura
|70-69-72—211
|Aditi Ashok
|71-70-70—211
|Eri Okayama
|71-68-72—211
|Yuri Yoshida
|71-69-71—211
|Seon Woo Bae
|70-69-72—211
|Saiki Fujita
|69-70-72—211
|Arpichaya Yubol
|70-71-71—212
|Jeong Eun Lee5
|69-70-73—212
|Karen Tsuruoka
|68-71-73—212
|Lala Anai
|72-67-73—212
|Emily Pedersen
|69-75-68—212
|Aihi Takano
|70-73-69—212
|Ayaka Watanabe
|68-72-72—212
|Weiwei Zhang
|68-71-73—212
|Wei-Ling Hsu
|73-69-71—213
|Hibiki Iriya
|72-72-69—213
|Sora Kamiya
|73-70-70—213
|Fuka Suga
|72-68-73—213
|Lucy Li
|71-71-71—213
|Patty Tavatanakit
|68-72-74—214
|Kum Kang Park
|69-73-72—214
|Miranda Wang
|70-71-73—214
|Karis Davidson
|73-69-72—214
|Mary Liu
|72-71-71—214
|Kristen Gillman
|75-68-72—215
|Minjee Lee
|68-73-74—215
|Pajaree Anannarukarn
|71-73-71—215
|Asuka Kashiwabara
|70-73-73—216
|Minyoung Lee
|71-72-73—216
|Serena Aoki
|76-68-72—216
|Chia Yen Wu
|70-75-72—217
|Robyn Choi
|71-73-73—217
|Shiho Kuwaki
|71-74-72—217
|Dewi Weber
|69-76-72—217
|Mitsuki Kobayashi
|71-69-78—218
|Chanettee Wannasaen
|77-70-71—218
|Yuka Yasuda
|70-78-70—218
|Celine Borge
|73-72-73—218
|Gurleen Kaur
|74-71-73—218
|Ayako Kimura
|75-73-70—218
|Aline Krauter
|70-74-74—218
|Benedetta Moresco
|71-74-74—219
|Pauline Roussin
|76-72-72—220
|Julia Lopez Ramirez
|71-72-77—220
|Nana Yamashiro
|74-74-72—220
|Kotoko Uchida
|78-72-72—222
|Haeji Kang
|72-75-75—222
|Miyo Sato
|75-74-75—224
|Ilhee Lee
|78-75-76—229
