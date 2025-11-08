Live Radio
Home » Sports » TOTO Japan Classic Scores

TOTO Japan Classic Scores

The Associated Press

November 8, 2025, 9:03 PM

Saturday

At Seta Golf Club

Otsu, Japan

Purse: $2.1 million

Yardage: 6,616; Par: 72

Third Round

Nasa Hataoka 65-68-68—201
Yuna Araki 70-66-65—201
Miyu Yamashita 65-69-68—202
Shuri Sakuma 69-66-69—204
Ai Suzuki 68-67-70—205
Jiyai Shin 66-67-73—206
Sayaka Takahashi 68-67-71—206
Kotone Hori 71-69-67—207
Shina Kanazawa 69-70-69—208
Nataliya Guseva 69-69-71—209
Chisato Iwai 67-71-71—209
Yui Kawamoto 72-68-69—209
Somi Lee 71-70-68—209
Saki Nagamine 70-72-67—209
Paula Reto 69-69-71—209
Ayaka Furue 71-69-69—209
Gemma Dryburgh 72-69-68—209
Nanako Inagaki 70-70-69—209
Ina Yoon 72-70-67—209
Saki Baba 70-69-70—209
Mi Jeong Jeon 69-69-72—210
Kana Nagai 71-68-71—210
Nana Suganuma 68-74-68—210
Minami Katsu 67-72-71—210
Rio Takeda 73-69-68—210
Manon De Roey 72-69-69—210
Akie Iwai 67-72-72—211
Kano Nakamura 70-69-72—211
Aditi Ashok 71-70-70—211
Eri Okayama 71-68-72—211
Yuri Yoshida 71-69-71—211
Seon Woo Bae 70-69-72—211
Saiki Fujita 69-70-72—211
Arpichaya Yubol 70-71-71—212
Jeong Eun Lee5 69-70-73—212
Karen Tsuruoka 68-71-73—212
Lala Anai 72-67-73—212
Emily Pedersen 69-75-68—212
Aihi Takano 70-73-69—212
Ayaka Watanabe 68-72-72—212
Weiwei Zhang 68-71-73—212
Wei-Ling Hsu 73-69-71—213
Hibiki Iriya 72-72-69—213
Sora Kamiya 73-70-70—213
Fuka Suga 72-68-73—213
Lucy Li 71-71-71—213
Patty Tavatanakit 68-72-74—214
Kum Kang Park 69-73-72—214
Miranda Wang 70-71-73—214
Karis Davidson 73-69-72—214
Mary Liu 72-71-71—214
Kristen Gillman 75-68-72—215
Minjee Lee 68-73-74—215
Pajaree Anannarukarn 71-73-71—215
Asuka Kashiwabara 70-73-73—216
Minyoung Lee 71-72-73—216
Serena Aoki 76-68-72—216
Chia Yen Wu 70-75-72—217
Robyn Choi 71-73-73—217
Shiho Kuwaki 71-74-72—217
Dewi Weber 69-76-72—217
Mitsuki Kobayashi 71-69-78—218
Chanettee Wannasaen 77-70-71—218
Yuka Yasuda 70-78-70—218
Celine Borge 73-72-73—218
Gurleen Kaur 74-71-73—218
Ayako Kimura 75-73-70—218
Aline Krauter 70-74-74—218
Benedetta Moresco 71-74-74—219
Pauline Roussin 76-72-72—220
Julia Lopez Ramirez 71-72-77—220
Nana Yamashiro 74-74-72—220
Kotoko Uchida 78-72-72—222
Haeji Kang 72-75-75—222
Miyo Sato 75-74-75—224
Ilhee Lee 78-75-76—229

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up