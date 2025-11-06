TOTO Japan Classic Par Scores

Thursday
At Seta Golf Club
Otsu, Japan
Purse: $2.1 million
Yardage: 6,616; Par: 72
First Round
|Nasa Hataoka
|33-32—65
|-7
|Miyu Yamashita
|32-33—65
|-7
|Jiyai Shin
|32-34—66
|-6
|Chisato Iwai
|33-34—67
|-5
|Akie Iwai
|30-37—67
|-5
|Minami Katsu
|33-34—67
|-5
|Sayaka Takahashi
|32-36—68
|-4
|Ai Suzuki
|35-33—68
|-4
|Ayaka Watanabe
|35-33—68
|-4
|Minjee Lee
|33-35—68
|-4
|Patty Tavatanakit
|34-34—68
|-4
|Karen Tsuruoka
|32-36—68
|-4
|Weiwei Zhang
|32-36—68
|-4
|Nana Suganuma
|33-35—68
|-4
|Paula Reto
|37-32—69
|-3
|Mi Jeong Jeon
|35-34—69
|-3
|Shuri Sakuma
|32-37—69
|-3
|Saiki Fujita
|34-35—69
|-3
|Nataliya Guseva
|32-37—69
|-3
|Shina Kanazawa
|35-34—69
|-3
|Emily Pedersen
|31-38—69
|-3
|Jeong Eun Lee5
|34-35—69
|-3
|Kum Kang Park
|32-37—69
|-3
|Dewi Weber
|34-35—69
|-3
|Yuna Araki
|31-39—70
|-2
|Saki Baba
|35-35—70
|-2
|Seon Woo Bae
|35-35—70
|-2
|Arpichaya Yubol
|34-36—70
|-2
|Nanako Inagaki
|31-39—70
|-2
|Miranda Wang
|35-35—70
|-2
|Aline Krauter
|34-36—70
|-2
|Asuka Kashiwabara
|35-35—70
|-2
|Kano Nakamura
|36-34—70
|-2
|Aihi Takano
|33-37—70
|-2
|Chia Yen Wu
|34-36—70
|-2
|Saki Nagamine
|33-37—70
|-2
|Yuka Yasuda
|35-35—70
|-2
|Eri Okayama
|34-37—71
|-1
|Minyoung Lee
|35-36—71
|-1
|Ayaka Furue
|33-38—71
|-1
|Kana Nagai
|34-37—71
|-1
|Aditi Ashok
|33-38—71
|-1
|Mitsuki Kobayashi
|33-38—71
|-1
|Somi Lee
|35-36—71
|-1
|Lucy Li
|34-37—71
|-1
|Yuri Yoshida
|36-35—71
|-1
|Pajaree Anannarukarn
|34-37—71
|-1
|Kotone Hori
|36-35—71
|-1
|Julia Lopez Ramirez
|35-36—71
|-1
|Benedetta Moresco
|36-35—71
|-1
|Robyn Choi
|37-34—71
|-1
|Shiho Kuwaki
|33-38—71
|-1
|Hibiki Iriya
|35-37—72
|E
|Fuka Suga
|35-37—72
|E
|Lala Anai
|34-38—72
|E
|Manon De Roey
|34-38—72
|E
|Gemma Dryburgh
|35-37—72
|E
|Yui Kawamoto
|36-36—72
|E
|Mary Liu
|37-35—72
|E
|Ina Yoon
|34-38—72
|E
|Haeji Kang
|35-37—72
|E
|Karis Davidson
|34-39—73
|+1
|Wei-Ling Hsu
|36-37—73
|+1
|Sora Kamiya
|37-36—73
|+1
|Celine Borge
|35-38—73
|+1
|Rio Takeda
|35-38—73
|+1
|Gurleen Kaur
|37-37—74
|+2
|Nana Yamashiro
|37-37—74
|+2
|Yan Liu
|36-38—74
|+2
|Kristen Gillman
|35-40—75
|+3
|Ayako Kimura
|37-38—75
|+3
|Miyo Sato
|36-39—75
|+3
|Serena Aoki
|37-39—76
|+4
|Pauline Roussin
|37-39—76
|+4
|Chanettee Wannasaen
|41-36—77
|+5
|Ilhee Lee
|37-41—78
|+6
|Kotoko Uchida
|36-42—78
|+6
|Ariya Jutanugarn
|WD
