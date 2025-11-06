Live Radio
TOTO Japan Classic Par Scores

The Associated Press

November 6, 2025, 9:10 PM

Thursday

At Seta Golf Club

Otsu, Japan

Purse: $2.1 million

Yardage: 6,616; Par: 72

First Round

Nasa Hataoka 33-32—65 -7
Miyu Yamashita 32-33—65 -7
Jiyai Shin 32-34—66 -6
Chisato Iwai 33-34—67 -5
Akie Iwai 30-37—67 -5
Minami Katsu 33-34—67 -5
Sayaka Takahashi 32-36—68 -4
Ai Suzuki 35-33—68 -4
Ayaka Watanabe 35-33—68 -4
Minjee Lee 33-35—68 -4
Patty Tavatanakit 34-34—68 -4
Karen Tsuruoka 32-36—68 -4
Weiwei Zhang 32-36—68 -4
Nana Suganuma 33-35—68 -4
Paula Reto 37-32—69 -3
Mi Jeong Jeon 35-34—69 -3
Shuri Sakuma 32-37—69 -3
Saiki Fujita 34-35—69 -3
Nataliya Guseva 32-37—69 -3
Shina Kanazawa 35-34—69 -3
Emily Pedersen 31-38—69 -3
Jeong Eun Lee5 34-35—69 -3
Kum Kang Park 32-37—69 -3
Dewi Weber 34-35—69 -3
Yuna Araki 31-39—70 -2
Saki Baba 35-35—70 -2
Seon Woo Bae 35-35—70 -2
Arpichaya Yubol 34-36—70 -2
Nanako Inagaki 31-39—70 -2
Miranda Wang 35-35—70 -2
Aline Krauter 34-36—70 -2
Asuka Kashiwabara 35-35—70 -2
Kano Nakamura 36-34—70 -2
Aihi Takano 33-37—70 -2
Chia Yen Wu 34-36—70 -2
Saki Nagamine 33-37—70 -2
Yuka Yasuda 35-35—70 -2
Eri Okayama 34-37—71 -1
Minyoung Lee 35-36—71 -1
Ayaka Furue 33-38—71 -1
Kana Nagai 34-37—71 -1
Aditi Ashok 33-38—71 -1
Mitsuki Kobayashi 33-38—71 -1
Somi Lee 35-36—71 -1
Lucy Li 34-37—71 -1
Yuri Yoshida 36-35—71 -1
Pajaree Anannarukarn 34-37—71 -1
Kotone Hori 36-35—71 -1
Julia Lopez Ramirez 35-36—71 -1
Benedetta Moresco 36-35—71 -1
Robyn Choi 37-34—71 -1
Shiho Kuwaki 33-38—71 -1
Hibiki Iriya 35-37—72 E
Fuka Suga 35-37—72 E
Lala Anai 34-38—72 E
Manon De Roey 34-38—72 E
Gemma Dryburgh 35-37—72 E
Yui Kawamoto 36-36—72 E
Mary Liu 37-35—72 E
Ina Yoon 34-38—72 E
Haeji Kang 35-37—72 E
Karis Davidson 34-39—73 +1
Wei-Ling Hsu 36-37—73 +1
Sora Kamiya 37-36—73 +1
Celine Borge 35-38—73 +1
Rio Takeda 35-38—73 +1
Gurleen Kaur 37-37—74 +2
Nana Yamashiro 37-37—74 +2
Yan Liu 36-38—74 +2
Kristen Gillman 35-40—75 +3
Ayako Kimura 37-38—75 +3
Miyo Sato 36-39—75 +3
Serena Aoki 37-39—76 +4
Pauline Roussin 37-39—76 +4
Chanettee Wannasaen 41-36—77 +5
Ilhee Lee 37-41—78 +6
Kotoko Uchida 36-42—78 +6
Ariya Jutanugarn WD

