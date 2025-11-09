Live Radio
TOTO Japan Classic Par Scores

The Associated Press

November 9, 2025, 2:36 AM

Sunday

At Seta Golf Club

Otsu, Japan

Purse: $2.1 million

Yardage: 6,616; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Nasa Hataoka, $315,000 65-68-68-0—201 -15
Yuna Araki, $191,664 70-66-65-0—201 -15
Miyu Yamashita, $139,039 65-69-68-0—202 -14
Shuri Sakuma, $107,557 69-66-69-0—204 -12
Ai Suzuki, $86,572 68-67-70-0—205 -11
Jiyai Shin, $65,060 66-67-73-0—206 -10
Sayaka Takahashi, $65,060 68-67-71-0—206 -10
Kotone Hori, $51,994 71-69-67-0—207 -9
Shina Kanazawa, $46,697 69-70-69-0—208 -8
Saki Baba, $31,537 70-69-70-0—209 -7
Gemma Dryburgh, $31,537 72-69-68-0—209 -7
Ayaka Furue, $31,537 71-69-69-0—209 -7
Nataliya Guseva, $31,537 69-69-71-0—209 -7
Nanako Inagaki, $31,537 70-70-69-0—209 -7
Chisato Iwai, $31,537 67-71-71-0—209 -7
Yui Kawamoto, $31,537 72-68-69-0—209 -7
Somi Lee, $31,537 71-70-68-0—209 -7
Saki Nagamine, $31,537 70-72-67-0—209 -7
Paula Reto, $31,537 69-69-71-0—209 -7
Ina Yoon, $31,537 72-70-67-0—209 -7
Manon De Roey, $21,250 72-69-69-0—210 -6
Mi Jeong Jeon, $21,250 69-69-72-0—210 -6
Minami Katsu, $21,250 67-72-71-0—210 -6
Kana Nagai, $21,250 71-68-71-0—210 -6
Nana Suganuma, $21,250 68-74-68-0—210 -6
Rio Takeda, $21,250 73-69-68-0—210 -6
Aditi Ashok, $16,519 71-70-70-0—211 -5
Seon Woo Bae, $16,519 70-69-72-0—211 -5
Saiki Fujita, $16,519 69-70-72-0—211 -5
Akie Iwai, $16,519 67-72-72-0—211 -5
Kano Nakamura, $16,519 70-69-72-0—211 -5
Eri Okayama, $16,519 71-68-72-0—211 -5
Yuri Yoshida, $16,519 71-69-71-0—211 -5
Lala Anai, $12,159 72-67-73-0—212 -4
Jeong Eun Lee5, $12,159 69-70-73-0—212 -4
Emily Pedersen, $12,159 69-75-68-0—212 -4
Aihi Takano, $12,159 70-73-69-0—212 -4
Karen Tsuruoka, $12,159 68-71-73-0—212 -4
Ayaka Watanabe, $12,159 68-72-72-0—212 -4
Arpichaya Yubol, $12,159 70-71-71-0—212 -4
Weiwei Zhang, $12,159 68-71-73-0—212 -4
Wei-Ling Hsu, $9,297 73-69-71-0—213 -3
Hibiki Iriya, $9,297 72-72-69-0—213 -3
Sora Kamiya, $9,297 73-70-70-0—213 -3
Lucy Li, $9,297 71-71-71-0—213 -3
Fuka Suga, $9,297 72-68-73-0—213 -3
Karis Davidson, $7,681 73-69-72-0—214 -2
Mary Liu, $7,681 72-71-71-0—214 -2
Kum Kang Park, $7,681 69-73-72-0—214 -2
Patty Tavatanakit, $7,681 68-72-74-0—214 -2
Miranda Wang, $7,681 70-71-73-0—214 -2
Pajaree Anannarukarn, $6,716 71-73-71-0—215 -1
Kristen Gillman, $6,716 75-68-72-0—215 -1
Minjee Lee, $6,716 68-73-74-0—215 -1
Serena Aoki, $6,086 76-68-72-0—216 E
Asuka Kashiwabara, $6,086 70-73-73-0—216 E
Minyoung Lee, $6,086 71-72-73-0—216 E
Robyn Choi, $5,378 71-73-73-0—217 +1
Shiho Kuwaki, $5,378 71-74-72-0—217 +1
Dewi Weber, $5,378 69-76-72-0—217 +1
Chia Yen Wu, $5,378 70-75-72-0—217 +1
Celine Borge, $4,722 73-72-73-0—218 +2
Gurleen Kaur, $4,722 74-71-73-0—218 +2
Ayako Kimura, $4,722 75-73-70-0—218 +2
Mitsuki Kobayashi, $4,722 71-69-78-0—218 +2
Aline Krauter, $4,722 70-74-74-0—218 +2
Chanettee Wannasaen, $4,722 77-70-71-0—218 +2
Yuka Yasuda, $4,722 70-78-70-0—218 +2
Benedetta Moresco, $4,302 71-74-74-0—219 +3
Julia Lopez Ramirez, $4,145 71-72-77-0—220 +4
Pauline Roussin, $4,145 76-72-72-0—220 +4
Nana Yamashiro, $4,145 74-74-72-0—220 +4
Haeji Kang, $4,013 72-75-75-0—222 +6
Kotoko Uchida, $4,013 78-72-72-0—222 +6
Miyo Sato, $3,939 75-74-75-0—224 +8
Ilhee Lee, $3,889 78-75-76-0—229 +13

