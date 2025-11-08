Live Radio
TOTO Japan Classic Par Scores

The Associated Press

November 8, 2025, 9:02 PM

Saturday

At Seta Golf Club

Otsu, Japan

Purse: $2.1 million

Yardage: 6,616; Par: 72

Third Round

Nasa Hataoka 65-68-68—201 -15
Yuna Araki 70-66-65—201 -15
Miyu Yamashita 65-69-68—202 -14
Shuri Sakuma 69-66-69—204 -12
Ai Suzuki 68-67-70—205 -11
Jiyai Shin 66-67-73—206 -10
Sayaka Takahashi 68-67-71—206 -10
Kotone Hori 71-69-67—207 -9
Shina Kanazawa 69-70-69—208 -8
Nataliya Guseva 69-69-71—209 -7
Chisato Iwai 67-71-71—209 -7
Yui Kawamoto 72-68-69—209 -7
Somi Lee 71-70-68—209 -7
Saki Nagamine 70-72-67—209 -7
Paula Reto 69-69-71—209 -7
Ayaka Furue 71-69-69—209 -7
Gemma Dryburgh 72-69-68—209 -7
Nanako Inagaki 70-70-69—209 -7
Ina Yoon 72-70-67—209 -7
Saki Baba 70-69-70—209 -7
Mi Jeong Jeon 69-69-72—210 -6
Kana Nagai 71-68-71—210 -6
Nana Suganuma 68-74-68—210 -6
Minami Katsu 67-72-71—210 -6
Rio Takeda 73-69-68—210 -6
Manon De Roey 72-69-69—210 -6
Akie Iwai 67-72-72—211 -5
Kano Nakamura 70-69-72—211 -5
Aditi Ashok 71-70-70—211 -5
Eri Okayama 71-68-72—211 -5
Yuri Yoshida 71-69-71—211 -5
Seon Woo Bae 70-69-72—211 -5
Saiki Fujita 69-70-72—211 -5
Arpichaya Yubol 70-71-71—212 -4
Jeong Eun Lee5 69-70-73—212 -4
Karen Tsuruoka 68-71-73—212 -4
Lala Anai 72-67-73—212 -4
Emily Pedersen 69-75-68—212 -4
Aihi Takano 70-73-69—212 -4
Ayaka Watanabe 68-72-72—212 -4
Weiwei Zhang 68-71-73—212 -4
Wei-Ling Hsu 73-69-71—213 -3
Hibiki Iriya 72-72-69—213 -3
Sora Kamiya 73-70-70—213 -3
Fuka Suga 72-68-73—213 -3
Lucy Li 71-71-71—213 -3
Patty Tavatanakit 68-72-74—214 -2
Kum Kang Park 69-73-72—214 -2
Miranda Wang 70-71-73—214 -2
Karis Davidson 73-69-72—214 -2
Mary Liu 72-71-71—214 -2
Kristen Gillman 75-68-72—215 -1
Minjee Lee 68-73-74—215 -1
Pajaree Anannarukarn 71-73-71—215 -1
Asuka Kashiwabara 70-73-73—216 E
Minyoung Lee 71-72-73—216 E
Serena Aoki 76-68-72—216 E
Chia Yen Wu 70-75-72—217 +1
Robyn Choi 71-73-73—217 +1
Shiho Kuwaki 71-74-72—217 +1
Dewi Weber 69-76-72—217 +1
Mitsuki Kobayashi 71-69-78—218 +2
Chanettee Wannasaen 77-70-71—218 +2
Yuka Yasuda 70-78-70—218 +2
Celine Borge 73-72-73—218 +2
Gurleen Kaur 74-71-73—218 +2
Ayako Kimura 75-73-70—218 +2
Aline Krauter 70-74-74—218 +2
Benedetta Moresco 71-74-74—219 +3
Pauline Roussin 76-72-72—220 +4
Julia Lopez Ramirez 71-72-77—220 +4
Nana Yamashiro 74-74-72—220 +4
Kotoko Uchida 78-72-72—222 +6
Haeji Kang 72-75-75—222 +6
Miyo Sato 75-74-75—224 +8
Ilhee Lee 78-75-76—229 +13

