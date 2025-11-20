Live Radio
The RSM Classic Scores

The Associated Press

November 20, 2025, 4:07 PM

Thursday

Sea Island, Ga.

a-Seaside Course at Sea Island Golf Club (Host Course)

7,005 yards; Par 70

b-Plantation Course at Sea Island Golf Club

7,060 yards; Par 72

Purse: $7 million

First Round

Note: Tournament is played on two courses with different pars.

Doug Ghim 30a-30a—60
Rico Hoey 32b-30b—62
Davis Thompson 32b-30b—62
Andrew Novak 30a-31a—61
Andrew Putnam 29a-32a—61
Quade Cummins 33b-31b—64
Max McGreevy 31b-33b—64
Matthew Riedel 32b-32b—64
Ben Silverman 32b-32b—64
Michael Thorbjornsen 34b-30b—64
Patton Kizzire 31a-32a—63
Ricky Castillo 32b-33b—65
Dylan Frittelli 34b-31b—65
Doc Redman 32b-33b—65
Seamus Power 32a-32a—64
Pierceson Coody 33b-33b—66
Adrien Dumont De Chassart 33b-33b—66
Nicolas Echavarria 32b-34b—66
Chan Kim 32b-34b—66
Ben Martin 33b-33b—66
Keith Mitchell 32b-34b—66
Sami Valimaki 33b-33b—66
Trevor Cone 30a-35a—65
Austin Eckroat 34a-31a—65
John Keefer 36a-29a—65
Si Woo Kim 36a-29a—65
Trey Mullinax 32a-33a—65
Niklas Norgaard Moller 32a-33a—65
Henrik Norlander 33a-32a—65
J.T. Poston 34a-31a—65
Patrick Rodgers 32a-33a—65
Thomas Rosenmueller 32a-33a—65
Kris Ventura 33a-32a—65
Tommy Gainey 33b-34b—67
Brice Garnett 34b-33b—67
Mackenzie Hughes 34b-33b—67
Peter Knade 35b-32b—67
Matt Kuchar 34b-33b—67
Mac Meissner 35b-32b—67
Thorbjorn Olesen 32b-35b—67
Isaiah Salinda 34b-33b—67
Adam Svensson 34b-33b—67
Camilo Villegas 33b-34b—67
Mason Andersen 34a-32a—66
Daniel Berger 32a-34a—66
Hayden Buckley 34a-32a—66
James Hahn 33a-33a—66
Lee Hodges 34a-32a—66
John Pak 32a-34a—66
Chad Ramey 31a-35a—66
Robby Shelton 33a-33a—66
Greyson Sigg 33a-33a—66
Alex Smalley 33a-33a—66
Karl Vilips 32a-34a—66
Byeong Hun An 32b-36b—68
Zac Blair 34b-34b—68
Eric Cole 33b-35b—68
Noah Goodwin 33b-35b—68
Kevin Kisner 33b-35b—68
Ben Kohles 33b-35b—68
Denny McCarthy 34b-34b—68
Jeremy Paul 36b-32b—68
Webb Simpson 33b-35b—68
Kevin Streelman 33b-35b—68
Danny Walker 35b-33b—68
Jonathan Byrd 35a-32a—67
Rafael Campos 35a-32a—67
Luke Clanton 33a-34a—67
Harris English 34a-33a—67
Brian Harman 33a-34a—67
Martin Laird 34a-33a—67
Chez Reavie 33a-34a—67
Davis Riley 34a-33a—67
David Skinns 33a-34a—67
Sam Stevens 33a-34a—67
Jesper Svensson 35a-32a—67
Matt Wallace 32a-35a—67
Matt Atkins 34b-35b—69
Cameron Champ 36b-33b—69
Joel Dahmen 35b-34b—69
David Ford 34b-35b—69
Luke List 35b-34b—69
Justin Lower 36b-33b—69
Ryan Palmer 33b-36b—69
Antoine Rozner 34b-35b—69
Braden Thornberry 35b-34b—69
Tim Widing 36b-33b—69
Harrison Endycott 33a-35a—68
Ryan Gerard 34a-34a—68
Will Gordon 34a-34a—68
Rikuya Hoshino 33a-35a—68
Beau Hossler 33a-35a—68
Takumi Kanaya 34a-34a—68
Troy Merritt 36a-32a—68
Kevin Velo 35a-33a—68
Vince Whaley 34a-34a—68
Anders Albertson 36b-34b—70
Blades Brown 36b-34b—70
Taylor Dickson 35b-35b—70
Chris Kirk 34b-36b—70
Sam Ryder 37b-33b—70
Brandt Snedeker 35b-35b—70
Jackson Suber 33b-37b—70
Ryan Blaum 35a-34a—69
Kyle Cottam 34a-35a—69
Jason Dufner 36a-33a—69
Steven Fisk 36a-33a—69
William Mouw 35a-34a—69
Brendan Valdes 36a-33a—69
Joseph Bramlett 34b-37b—71
Jacob Bridgeman 35b-36b—71
Frankie Capan 37b-34b—71
Bud Cauley 37b-34b—71
Patrick Fishburn 37b-34b—71
Adam Hadwin 37b-34b—71
Joe Highsmith 34b-37b—71
Stephan Jaeger 36b-35b—71
Zach Johnson 35b-36b—71
Taylor Moore 38b-33b—71
Kaito Onishi 39b-32b—71
Scott Piercy 35b-36b—71
Ben Polland 34b-37b—71
Robert Streb 36b-35b—71
Kyle Westmoreland 37b-34b—71
Michael Brennan 37a-33a—70
Tyler Duncan 32a-38a—70
Chesson Hadley 38a-32a—70
Tom Hoge 34a-36a—70
Mark Hubbard 35a-35a—70
Matthieu Pavon 36a-34a—70
Gordon Sargent 36a-34a—70
Hayden Springer 35a-35a—70
Sahith Theegala 35a-35a—70
Dylan Wu 36a-34a—70
Will Chandler 35b-37b—72
Vince Covello 35b-37b—72
Ryo Hisatsune 35b-37b—72
David Lipsky 33b-39b—72
George McNeill 38b-34b—72
Kevin Roy 35b-37b—72
Cristobal Del Solar 36a-35a—71
Lanto Griffin 37a-34a—71
Nick Hardy 36a-35a—71
Harry Higgs 38a-33a—71
Davis Love III 36a-35a—71
Paul Peterson 35a-36a—71
Nick Watney 34a-37a—71
Carson Young 35a-36a—71
Taylor Montgomery 36b-37b—73
Adam Schenk 38b-35b—73
Matthew NeSmith 34a-38a—72
Chandler Phillips 36a-36a—72
Brendon Todd 37a-35a—72
Mason Howell 39a-34a—73
Austin Cook 39a-36a—75
Matt Sanders 38a-37a—75

