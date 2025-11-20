The RSM Classic Scores

Thursday
Sea Island, Ga.
a-Seaside Course at Sea Island Golf Club (Host Course)
7,005 yards; Par 70
b-Plantation Course at Sea Island Golf Club
7,060 yards; Par 72
Purse: $7 million
First Round
Note: Tournament is played on two courses with different pars.
|Doug Ghim
|30a-30a—60
|Rico Hoey
|32b-30b—62
|Davis Thompson
|32b-30b—62
|Andrew Novak
|30a-31a—61
|Andrew Putnam
|29a-32a—61
|Quade Cummins
|33b-31b—64
|Max McGreevy
|31b-33b—64
|Matthew Riedel
|32b-32b—64
|Ben Silverman
|32b-32b—64
|Michael Thorbjornsen
|34b-30b—64
|Patton Kizzire
|31a-32a—63
|Ricky Castillo
|32b-33b—65
|Dylan Frittelli
|34b-31b—65
|Doc Redman
|32b-33b—65
|Seamus Power
|32a-32a—64
|Pierceson Coody
|33b-33b—66
|Adrien Dumont De Chassart
|33b-33b—66
|Nicolas Echavarria
|32b-34b—66
|Chan Kim
|32b-34b—66
|Ben Martin
|33b-33b—66
|Keith Mitchell
|32b-34b—66
|Sami Valimaki
|33b-33b—66
|Trevor Cone
|30a-35a—65
|Austin Eckroat
|34a-31a—65
|John Keefer
|36a-29a—65
|Si Woo Kim
|36a-29a—65
|Trey Mullinax
|32a-33a—65
|Niklas Norgaard Moller
|32a-33a—65
|Henrik Norlander
|33a-32a—65
|J.T. Poston
|34a-31a—65
|Patrick Rodgers
|32a-33a—65
|Thomas Rosenmueller
|32a-33a—65
|Kris Ventura
|33a-32a—65
|Tommy Gainey
|33b-34b—67
|Brice Garnett
|34b-33b—67
|Mackenzie Hughes
|34b-33b—67
|Peter Knade
|35b-32b—67
|Matt Kuchar
|34b-33b—67
|Mac Meissner
|35b-32b—67
|Thorbjorn Olesen
|32b-35b—67
|Isaiah Salinda
|34b-33b—67
|Adam Svensson
|34b-33b—67
|Camilo Villegas
|33b-34b—67
|Mason Andersen
|34a-32a—66
|Daniel Berger
|32a-34a—66
|Hayden Buckley
|34a-32a—66
|James Hahn
|33a-33a—66
|Lee Hodges
|34a-32a—66
|John Pak
|32a-34a—66
|Chad Ramey
|31a-35a—66
|Robby Shelton
|33a-33a—66
|Greyson Sigg
|33a-33a—66
|Alex Smalley
|33a-33a—66
|Karl Vilips
|32a-34a—66
|Byeong Hun An
|32b-36b—68
|Zac Blair
|34b-34b—68
|Eric Cole
|33b-35b—68
|Noah Goodwin
|33b-35b—68
|Kevin Kisner
|33b-35b—68
|Ben Kohles
|33b-35b—68
|Denny McCarthy
|34b-34b—68
|Jeremy Paul
|36b-32b—68
|Webb Simpson
|33b-35b—68
|Kevin Streelman
|33b-35b—68
|Danny Walker
|35b-33b—68
|Jonathan Byrd
|35a-32a—67
|Rafael Campos
|35a-32a—67
|Luke Clanton
|33a-34a—67
|Harris English
|34a-33a—67
|Brian Harman
|33a-34a—67
|Martin Laird
|34a-33a—67
|Chez Reavie
|33a-34a—67
|Davis Riley
|34a-33a—67
|David Skinns
|33a-34a—67
|Sam Stevens
|33a-34a—67
|Jesper Svensson
|35a-32a—67
|Matt Wallace
|32a-35a—67
|Matt Atkins
|34b-35b—69
|Cameron Champ
|36b-33b—69
|Joel Dahmen
|35b-34b—69
|David Ford
|34b-35b—69
|Luke List
|35b-34b—69
|Justin Lower
|36b-33b—69
|Ryan Palmer
|33b-36b—69
|Antoine Rozner
|34b-35b—69
|Braden Thornberry
|35b-34b—69
|Tim Widing
|36b-33b—69
|Harrison Endycott
|33a-35a—68
|Ryan Gerard
|34a-34a—68
|Will Gordon
|34a-34a—68
|Rikuya Hoshino
|33a-35a—68
|Beau Hossler
|33a-35a—68
|Takumi Kanaya
|34a-34a—68
|Troy Merritt
|36a-32a—68
|Kevin Velo
|35a-33a—68
|Vince Whaley
|34a-34a—68
|Anders Albertson
|36b-34b—70
|Blades Brown
|36b-34b—70
|Taylor Dickson
|35b-35b—70
|Chris Kirk
|34b-36b—70
|Sam Ryder
|37b-33b—70
|Brandt Snedeker
|35b-35b—70
|Jackson Suber
|33b-37b—70
|Ryan Blaum
|35a-34a—69
|Kyle Cottam
|34a-35a—69
|Jason Dufner
|36a-33a—69
|Steven Fisk
|36a-33a—69
|William Mouw
|35a-34a—69
|Brendan Valdes
|36a-33a—69
|Joseph Bramlett
|34b-37b—71
|Jacob Bridgeman
|35b-36b—71
|Frankie Capan
|37b-34b—71
|Bud Cauley
|37b-34b—71
|Patrick Fishburn
|37b-34b—71
|Adam Hadwin
|37b-34b—71
|Joe Highsmith
|34b-37b—71
|Stephan Jaeger
|36b-35b—71
|Zach Johnson
|35b-36b—71
|Taylor Moore
|38b-33b—71
|Kaito Onishi
|39b-32b—71
|Scott Piercy
|35b-36b—71
|Ben Polland
|34b-37b—71
|Robert Streb
|36b-35b—71
|Kyle Westmoreland
|37b-34b—71
|Michael Brennan
|37a-33a—70
|Tyler Duncan
|32a-38a—70
|Chesson Hadley
|38a-32a—70
|Tom Hoge
|34a-36a—70
|Mark Hubbard
|35a-35a—70
|Matthieu Pavon
|36a-34a—70
|Gordon Sargent
|36a-34a—70
|Hayden Springer
|35a-35a—70
|Sahith Theegala
|35a-35a—70
|Dylan Wu
|36a-34a—70
|Will Chandler
|35b-37b—72
|Vince Covello
|35b-37b—72
|Ryo Hisatsune
|35b-37b—72
|David Lipsky
|33b-39b—72
|George McNeill
|38b-34b—72
|Kevin Roy
|35b-37b—72
|Cristobal Del Solar
|36a-35a—71
|Lanto Griffin
|37a-34a—71
|Nick Hardy
|36a-35a—71
|Harry Higgs
|38a-33a—71
|Davis Love III
|36a-35a—71
|Paul Peterson
|35a-36a—71
|Nick Watney
|34a-37a—71
|Carson Young
|35a-36a—71
|Taylor Montgomery
|36b-37b—73
|Adam Schenk
|38b-35b—73
|Matthew NeSmith
|34a-38a—72
|Chandler Phillips
|36a-36a—72
|Brendon Todd
|37a-35a—72
|Mason Howell
|39a-34a—73
|Austin Cook
|39a-36a—75
|Matt Sanders
|38a-37a—75
