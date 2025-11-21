Live Radio
The RSM Classic Scores

The Associated Press

November 21, 2025, 4:09 PM

Friday

Sea Island, Ga.

a-Seaside Course at Sea Island Golf Club (Host Course)

7,005 yards; Par 70

b-Plantation Course at Sea Island Golf Club

7,060 yards; Par 72

Purse: $7 million

Second Round

Note: Tournament is played on two courses with different pars.

Andrew Novak 61a-65b—126
Patrick Rodgers 65a-62b—127
Michael Thorbjornsen 64b-63a—127
Greyson Sigg 66a-62b—128
Sami Valimaki 66b-62a—128
John Keefer 65a-64b—129
Hayden Buckley 66a-64b—130
Ricky Castillo 65b-65a—130
Eric Cole 68b-62a—130
Quade Cummins 64b-66a—130
J.T. Poston 65a-65b—130
Andrew Putnam 61a-69b—130
Nicolas Echavarria 66b-65a—131
Doug Ghim 60a-71b—131
Lee Hodges 66a-65b—131
Max McGreevy 64b-67a—131
Keith Mitchell 66b-65a—131
Doc Redman 65b-66a—131
Matthew Riedel 64b-67a—131
Antoine Rozner 69b-62a—131
Jesper Svensson 67a-64b—131
Zac Blair 68b-64a—132
James Hahn 66a-66b—132
Rico Hoey 62b-70a—132
Si Woo Kim 65a-67b—132
Henrik Norlander 65a-67b—132
Seamus Power 64a-68b—132
Thomas Rosenmueller 65a-67b—132
Ben Silverman 64b-68a—132
Karl Vilips 66a-66b—132
Jonathan Byrd 67a-66b—133
Patrick Fishburn 71b-62a—133
Mark Hubbard 70a-63b—133
Patton Kizzire 63a-70b—133
Ben Kohles 68b-65a—133
Mac Meissner 67b-66a—133
Trey Mullinax 65a-68b—133
John Pak 66a-67b—133
Ryan Palmer 69b-64a—133
Davis Riley 67a-66b—133
Webb Simpson 68b-65a—133
Jackson Suber 70b-63a—133
Davis Thompson 62b-71a—133
Matt Wallace 67a-66b—133
Vince Whaley 68a-65b—133
Michael Brennan 70a-64b—134
Chan Kim 66b-68a—134
Chris Kirk 70b-64a—134
Denny McCarthy 68b-66a—134
Troy Merritt 68a-66b—134
William Mouw 69a-65b—134
Niklas Norgaard Moller 65a-69b—134
Chad Ramey 66a-68b—134
Chez Reavie 67a-67b—134
Alex Smalley 66a-68b—134
Brandt Snedeker 70b-64a—134
Sam Stevens 67a-67b—134
Kris Ventura 65a-69b—134
Byeong Hun An 68b-67a—135
Daniel Berger 66a-69b—135
Pierceson Coody 66b-69a—135
Austin Eckroat 65a-70b—135
Harrison Endycott 68a-67b—135
Harris English 67a-68b—135
Brice Garnett 67b-68a—135
Adam Hadwin 71b-64a—135
Beau Hossler 68a-67b—135
Mackenzie Hughes 67b-68a—135
Matt Kuchar 67b-68a—135
Ben Martin 66b-69a—135
Matthieu Pavon 70a-65b—135
Sam Ryder 70b-65a—135
Brendan Valdes 69a-66b—135

Missed Cut

Blades Brown 70b-66a—136
Rafael Campos 67a-69b—136
Cristobal Del Solar 71a-65b—136
Steven Fisk 69a-67b—136
David Ford 69b-67a—136
Lanto Griffin 71a-65b—136
Chesson Hadley 70a-66b—136
Nick Hardy 71a-65b—136
Brian Harman 67a-69b—136
Zach Johnson 71b-65a—136
Peter Knade 67b-69a—136
Martin Laird 67a-69b—136
Luke List 69b-67a—136
Kevin Roy 72b-64a—136
Robert Streb 71b-65a—136
Kevin Streelman 68b-68a—136
Sahith Theegala 70a-66b—136
Braden Thornberry 69b-67a—136
Kevin Velo 68a-68b—136
Camilo Villegas 67b-69a—136
Danny Walker 68b-68a—136
Carson Young 71a-65b—136
Mason Andersen 66a-71b—137
Cameron Champ 69b-68a—137
Trevor Cone 65a-72b—137
Kyle Cottam 69a-68b—137
Joel Dahmen 69b-68a—137
Adrien Dumont De Chassart 66b-71a—137
Dylan Frittelli 65b-72a—137
Ryan Gerard 68a-69b—137
Will Gordon 68a-69b—137
Rikuya Hoshino 68a-69b—137
Justin Lower 69b-68a—137
Thorbjorn Olesen 67b-70a—137
Matt Atkins 69b-69a—138
Luke Clanton 67a-71b—138
Taylor Dickson 70b-68a—138
Noah Goodwin 68b-70a—138
Harry Higgs 71a-67b—138
Tom Hoge 70a-68b—138
Stephan Jaeger 71b-67a—138
Kevin Kisner 68b-70a—138
Hayden Springer 70a-68b—138
Adam Svensson 67b-71a—138
Tim Widing 69b-69a—138
Anders Albertson 70b-69a—139
Ryan Blaum 69a-70b—139
Joseph Bramlett 71b-68a—139
Takumi Kanaya 68a-71b—139
Jeremy Paul 68b-71a—139
Paul Peterson 71a-68b—139
Scott Piercy 71b-68a—139
Robby Shelton 66a-73b—139
Dylan Wu 70a-69b—139
Frankie Capan 71b-69a—140
Will Chandler 72b-68a—140
Tyler Duncan 70a-70b—140
Ryo Hisatsune 72b-68a—140
Kaito Onishi 71b-69a—140
Isaiah Salinda 67b-73a—140
Gordon Sargent 70a-70b—140
David Skinns 67a-73b—140
Tommy Gainey 67b-74a—141
Joe Highsmith 71b-70a—141
David Lipsky 72b-69a—141
Taylor Montgomery 73b-68a—141
Taylor Moore 71b-70a—141
Chandler Phillips 72a-69b—141
Kyle Westmoreland 71b-70a—141
Jacob Bridgeman 71b-71a—142
Austin Cook 75a-67b—142
Vince Covello 72b-70a—142
Jason Dufner 69a-73b—142
Matthew NeSmith 72a-70b—142
Bud Cauley 71b-72a—143
George McNeill 72b-71a—143
Ben Polland 71b-72a—143
Adam Schenk 73b-71a—144
Nick Watney 71a-73b—144
Mason Howell 73a-72b—145
Brendon Todd 72a-73b—145
Davis Love III 71a-76b—147
Matt Sanders 75a-78b—153

