The RSM Classic Par Scores

The Associated Press

November 20, 2025, 4:07 PM

Thursday

Sea Island, Ga.

a-Seaside Course at Sea Island Golf Club (Host Course)

7,005 yards; Par 70

b-Plantation Course at Sea Island Golf Club

7,060 yards; Par 72

Purse: $7 million

First Round

Note: Tournament is played on two courses with different pars.

Doug Ghim 30a-30a—60 -10
Rico Hoey 32b-30b—62 -10
Davis Thompson 32b-30b—62 -10
Andrew Novak 30a-31a—61 -9
Andrew Putnam 29a-32a—61 -9
Quade Cummins 33b-31b—64 -8
Max McGreevy 31b-33b—64 -8
Matthew Riedel 32b-32b—64 -8
Ben Silverman 32b-32b—64 -8
Michael Thorbjornsen 34b-30b—64 -8
Patton Kizzire 31a-32a—63 -7
Ricky Castillo 32b-33b—65 -7
Dylan Frittelli 34b-31b—65 -7
Doc Redman 32b-33b—65 -7
Seamus Power 32a-32a—64 -6
Pierceson Coody 33b-33b—66 -6
Adrien Dumont De Chassart 33b-33b—66 -6
Nicolas Echavarria 32b-34b—66 -6
Chan Kim 32b-34b—66 -6
Ben Martin 33b-33b—66 -6
Keith Mitchell 32b-34b—66 -6
Sami Valimaki 33b-33b—66 -6
Trevor Cone 30a-35a—65 -5
Austin Eckroat 34a-31a—65 -5
John Keefer 36a-29a—65 -5
Si Woo Kim 36a-29a—65 -5
Trey Mullinax 32a-33a—65 -5
Niklas Norgaard Moller 32a-33a—65 -5
Henrik Norlander 33a-32a—65 -5
J.T. Poston 34a-31a—65 -5
Patrick Rodgers 32a-33a—65 -5
Thomas Rosenmueller 32a-33a—65 -5
Kris Ventura 33a-32a—65 -5
Tommy Gainey 33b-34b—67 -5
Brice Garnett 34b-33b—67 -5
Mackenzie Hughes 34b-33b—67 -5
Peter Knade 35b-32b—67 -5
Matt Kuchar 34b-33b—67 -5
Mac Meissner 35b-32b—67 -5
Thorbjorn Olesen 32b-35b—67 -5
Isaiah Salinda 34b-33b—67 -5
Adam Svensson 34b-33b—67 -5
Camilo Villegas 33b-34b—67 -5
Mason Andersen 34a-32a—66 -4
Daniel Berger 32a-34a—66 -4
Hayden Buckley 34a-32a—66 -4
James Hahn 33a-33a—66 -4
Lee Hodges 34a-32a—66 -4
John Pak 32a-34a—66 -4
Chad Ramey 31a-35a—66 -4
Robby Shelton 33a-33a—66 -4
Greyson Sigg 33a-33a—66 -4
Alex Smalley 33a-33a—66 -4
Karl Vilips 32a-34a—66 -4
Byeong Hun An 32b-36b—68 -4
Zac Blair 34b-34b—68 -4
Eric Cole 33b-35b—68 -4
Noah Goodwin 33b-35b—68 -4
Kevin Kisner 33b-35b—68 -4
Ben Kohles 33b-35b—68 -4
Denny McCarthy 34b-34b—68 -4
Jeremy Paul 36b-32b—68 -4
Webb Simpson 33b-35b—68 -4
Kevin Streelman 33b-35b—68 -4
Danny Walker 35b-33b—68 -4
Jonathan Byrd 35a-32a—67 -3
Rafael Campos 35a-32a—67 -3
Luke Clanton 33a-34a—67 -3
Harris English 34a-33a—67 -3
Brian Harman 33a-34a—67 -3
Martin Laird 34a-33a—67 -3
Chez Reavie 33a-34a—67 -3
Davis Riley 34a-33a—67 -3
David Skinns 33a-34a—67 -3
Sam Stevens 33a-34a—67 -3
Jesper Svensson 35a-32a—67 -3
Matt Wallace 32a-35a—67 -3
Matt Atkins 34b-35b—69 -3
Cameron Champ 36b-33b—69 -3
Joel Dahmen 35b-34b—69 -3
David Ford 34b-35b—69 -3
Luke List 35b-34b—69 -3
Justin Lower 36b-33b—69 -3
Ryan Palmer 33b-36b—69 -3
Antoine Rozner 34b-35b—69 -3
Braden Thornberry 35b-34b—69 -3
Tim Widing 36b-33b—69 -3
Harrison Endycott 33a-35a—68 -2
Ryan Gerard 34a-34a—68 -2
Will Gordon 34a-34a—68 -2
Rikuya Hoshino 33a-35a—68 -2
Beau Hossler 33a-35a—68 -2
Takumi Kanaya 34a-34a—68 -2
Troy Merritt 36a-32a—68 -2
Kevin Velo 35a-33a—68 -2
Vince Whaley 34a-34a—68 -2
Anders Albertson 36b-34b—70 -2
Blades Brown 36b-34b—70 -2
Taylor Dickson 35b-35b—70 -2
Chris Kirk 34b-36b—70 -2
Sam Ryder 37b-33b—70 -2
Brandt Snedeker 35b-35b—70 -2
Jackson Suber 33b-37b—70 -2
Ryan Blaum 35a-34a—69 -1
Kyle Cottam 34a-35a—69 -1
Jason Dufner 36a-33a—69 -1
Steven Fisk 36a-33a—69 -1
William Mouw 35a-34a—69 -1
Brendan Valdes 36a-33a—69 -1
Joseph Bramlett 34b-37b—71 -1
Jacob Bridgeman 35b-36b—71 -1
Frankie Capan 37b-34b—71 -1
Bud Cauley 37b-34b—71 -1
Patrick Fishburn 37b-34b—71 -1
Adam Hadwin 37b-34b—71 -1
Joe Highsmith 34b-37b—71 -1
Stephan Jaeger 36b-35b—71 -1
Zach Johnson 35b-36b—71 -1
Taylor Moore 38b-33b—71 -1
Kaito Onishi 39b-32b—71 -1
Scott Piercy 35b-36b—71 -1
Ben Polland 34b-37b—71 -1
Robert Streb 36b-35b—71 -1
Kyle Westmoreland 37b-34b—71 -1
Michael Brennan 37a-33a—70 E
Tyler Duncan 32a-38a—70 E
Chesson Hadley 38a-32a—70 E
Tom Hoge 34a-36a—70 E
Mark Hubbard 35a-35a—70 E
Matthieu Pavon 36a-34a—70 E
Gordon Sargent 36a-34a—70 E
Hayden Springer 35a-35a—70 E
Sahith Theegala 35a-35a—70 E
Dylan Wu 36a-34a—70 E
Will Chandler 35b-37b—72 E
Vince Covello 35b-37b—72 E
Ryo Hisatsune 35b-37b—72 E
David Lipsky 33b-39b—72 E
George McNeill 38b-34b—72 E
Kevin Roy 35b-37b—72 E
Cristobal Del Solar 36a-35a—71 +1
Lanto Griffin 37a-34a—71 +1
Nick Hardy 36a-35a—71 +1
Harry Higgs 38a-33a—71 +1
Davis Love III 36a-35a—71 +1
Paul Peterson 35a-36a—71 +1
Nick Watney 34a-37a—71 +1
Carson Young 35a-36a—71 +1
Taylor Montgomery 36b-37b—73 +1
Adam Schenk 38b-35b—73 +1
Matthew NeSmith 34a-38a—72 +2
Chandler Phillips 36a-36a—72 +2
Brendon Todd 37a-35a—72 +2
Mason Howell 39a-34a—73 +3
Austin Cook 39a-36a—75 +5
Matt Sanders 38a-37a—75 +5

