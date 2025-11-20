The RSM Classic Par Scores

Thursday
Sea Island, Ga.
a-Seaside Course at Sea Island Golf Club (Host Course)
7,005 yards; Par 70
b-Plantation Course at Sea Island Golf Club
7,060 yards; Par 72
Purse: $7 million
First Round
Note: Tournament is played on two courses with different pars.
|Doug Ghim
|30a-30a—60
|-10
|Rico Hoey
|32b-30b—62
|-10
|Davis Thompson
|32b-30b—62
|-10
|Andrew Novak
|30a-31a—61
|-9
|Andrew Putnam
|29a-32a—61
|-9
|Quade Cummins
|33b-31b—64
|-8
|Max McGreevy
|31b-33b—64
|-8
|Matthew Riedel
|32b-32b—64
|-8
|Ben Silverman
|32b-32b—64
|-8
|Michael Thorbjornsen
|34b-30b—64
|-8
|Patton Kizzire
|31a-32a—63
|-7
|Ricky Castillo
|32b-33b—65
|-7
|Dylan Frittelli
|34b-31b—65
|-7
|Doc Redman
|32b-33b—65
|-7
|Seamus Power
|32a-32a—64
|-6
|Pierceson Coody
|33b-33b—66
|-6
|Adrien Dumont De Chassart
|33b-33b—66
|-6
|Nicolas Echavarria
|32b-34b—66
|-6
|Chan Kim
|32b-34b—66
|-6
|Ben Martin
|33b-33b—66
|-6
|Keith Mitchell
|32b-34b—66
|-6
|Sami Valimaki
|33b-33b—66
|-6
|Trevor Cone
|30a-35a—65
|-5
|Austin Eckroat
|34a-31a—65
|-5
|John Keefer
|36a-29a—65
|-5
|Si Woo Kim
|36a-29a—65
|-5
|Trey Mullinax
|32a-33a—65
|-5
|Niklas Norgaard Moller
|32a-33a—65
|-5
|Henrik Norlander
|33a-32a—65
|-5
|J.T. Poston
|34a-31a—65
|-5
|Patrick Rodgers
|32a-33a—65
|-5
|Thomas Rosenmueller
|32a-33a—65
|-5
|Kris Ventura
|33a-32a—65
|-5
|Tommy Gainey
|33b-34b—67
|-5
|Brice Garnett
|34b-33b—67
|-5
|Mackenzie Hughes
|34b-33b—67
|-5
|Peter Knade
|35b-32b—67
|-5
|Matt Kuchar
|34b-33b—67
|-5
|Mac Meissner
|35b-32b—67
|-5
|Thorbjorn Olesen
|32b-35b—67
|-5
|Isaiah Salinda
|34b-33b—67
|-5
|Adam Svensson
|34b-33b—67
|-5
|Camilo Villegas
|33b-34b—67
|-5
|Mason Andersen
|34a-32a—66
|-4
|Daniel Berger
|32a-34a—66
|-4
|Hayden Buckley
|34a-32a—66
|-4
|James Hahn
|33a-33a—66
|-4
|Lee Hodges
|34a-32a—66
|-4
|John Pak
|32a-34a—66
|-4
|Chad Ramey
|31a-35a—66
|-4
|Robby Shelton
|33a-33a—66
|-4
|Greyson Sigg
|33a-33a—66
|-4
|Alex Smalley
|33a-33a—66
|-4
|Karl Vilips
|32a-34a—66
|-4
|Byeong Hun An
|32b-36b—68
|-4
|Zac Blair
|34b-34b—68
|-4
|Eric Cole
|33b-35b—68
|-4
|Noah Goodwin
|33b-35b—68
|-4
|Kevin Kisner
|33b-35b—68
|-4
|Ben Kohles
|33b-35b—68
|-4
|Denny McCarthy
|34b-34b—68
|-4
|Jeremy Paul
|36b-32b—68
|-4
|Webb Simpson
|33b-35b—68
|-4
|Kevin Streelman
|33b-35b—68
|-4
|Danny Walker
|35b-33b—68
|-4
|Jonathan Byrd
|35a-32a—67
|-3
|Rafael Campos
|35a-32a—67
|-3
|Luke Clanton
|33a-34a—67
|-3
|Harris English
|34a-33a—67
|-3
|Brian Harman
|33a-34a—67
|-3
|Martin Laird
|34a-33a—67
|-3
|Chez Reavie
|33a-34a—67
|-3
|Davis Riley
|34a-33a—67
|-3
|David Skinns
|33a-34a—67
|-3
|Sam Stevens
|33a-34a—67
|-3
|Jesper Svensson
|35a-32a—67
|-3
|Matt Wallace
|32a-35a—67
|-3
|Matt Atkins
|34b-35b—69
|-3
|Cameron Champ
|36b-33b—69
|-3
|Joel Dahmen
|35b-34b—69
|-3
|David Ford
|34b-35b—69
|-3
|Luke List
|35b-34b—69
|-3
|Justin Lower
|36b-33b—69
|-3
|Ryan Palmer
|33b-36b—69
|-3
|Antoine Rozner
|34b-35b—69
|-3
|Braden Thornberry
|35b-34b—69
|-3
|Tim Widing
|36b-33b—69
|-3
|Harrison Endycott
|33a-35a—68
|-2
|Ryan Gerard
|34a-34a—68
|-2
|Will Gordon
|34a-34a—68
|-2
|Rikuya Hoshino
|33a-35a—68
|-2
|Beau Hossler
|33a-35a—68
|-2
|Takumi Kanaya
|34a-34a—68
|-2
|Troy Merritt
|36a-32a—68
|-2
|Kevin Velo
|35a-33a—68
|-2
|Vince Whaley
|34a-34a—68
|-2
|Anders Albertson
|36b-34b—70
|-2
|Blades Brown
|36b-34b—70
|-2
|Taylor Dickson
|35b-35b—70
|-2
|Chris Kirk
|34b-36b—70
|-2
|Sam Ryder
|37b-33b—70
|-2
|Brandt Snedeker
|35b-35b—70
|-2
|Jackson Suber
|33b-37b—70
|-2
|Ryan Blaum
|35a-34a—69
|-1
|Kyle Cottam
|34a-35a—69
|-1
|Jason Dufner
|36a-33a—69
|-1
|Steven Fisk
|36a-33a—69
|-1
|William Mouw
|35a-34a—69
|-1
|Brendan Valdes
|36a-33a—69
|-1
|Joseph Bramlett
|34b-37b—71
|-1
|Jacob Bridgeman
|35b-36b—71
|-1
|Frankie Capan
|37b-34b—71
|-1
|Bud Cauley
|37b-34b—71
|-1
|Patrick Fishburn
|37b-34b—71
|-1
|Adam Hadwin
|37b-34b—71
|-1
|Joe Highsmith
|34b-37b—71
|-1
|Stephan Jaeger
|36b-35b—71
|-1
|Zach Johnson
|35b-36b—71
|-1
|Taylor Moore
|38b-33b—71
|-1
|Kaito Onishi
|39b-32b—71
|-1
|Scott Piercy
|35b-36b—71
|-1
|Ben Polland
|34b-37b—71
|-1
|Robert Streb
|36b-35b—71
|-1
|Kyle Westmoreland
|37b-34b—71
|-1
|Michael Brennan
|37a-33a—70
|E
|Tyler Duncan
|32a-38a—70
|E
|Chesson Hadley
|38a-32a—70
|E
|Tom Hoge
|34a-36a—70
|E
|Mark Hubbard
|35a-35a—70
|E
|Matthieu Pavon
|36a-34a—70
|E
|Gordon Sargent
|36a-34a—70
|E
|Hayden Springer
|35a-35a—70
|E
|Sahith Theegala
|35a-35a—70
|E
|Dylan Wu
|36a-34a—70
|E
|Will Chandler
|35b-37b—72
|E
|Vince Covello
|35b-37b—72
|E
|Ryo Hisatsune
|35b-37b—72
|E
|David Lipsky
|33b-39b—72
|E
|George McNeill
|38b-34b—72
|E
|Kevin Roy
|35b-37b—72
|E
|Cristobal Del Solar
|36a-35a—71
|+1
|Lanto Griffin
|37a-34a—71
|+1
|Nick Hardy
|36a-35a—71
|+1
|Harry Higgs
|38a-33a—71
|+1
|Davis Love III
|36a-35a—71
|+1
|Paul Peterson
|35a-36a—71
|+1
|Nick Watney
|34a-37a—71
|+1
|Carson Young
|35a-36a—71
|+1
|Taylor Montgomery
|36b-37b—73
|+1
|Adam Schenk
|38b-35b—73
|+1
|Matthew NeSmith
|34a-38a—72
|+2
|Chandler Phillips
|36a-36a—72
|+2
|Brendon Todd
|37a-35a—72
|+2
|Mason Howell
|39a-34a—73
|+3
|Austin Cook
|39a-36a—75
|+5
|Matt Sanders
|38a-37a—75
|+5
