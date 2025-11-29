No. 1 Ohio St. (12-0) beat No. 15 Michigan 27-9. Next: vs. No. 2 Indiana, Saturday.
No. 2 Indiana (12-0) beat Purdue 56-3, Friday. Next: at No. 1 Ohio St., Saturday.
No. 3 Texas A&M (11-1) lost to No. 16 Texas 27-17, Friday. Next: TBA.
No. 4 Georgia (11-1) beat No. 23 Georgia Tech 16-9, Friday. Next: TBA.
No. 5 Oregon (11-1) beat Washington 26-14. Next: TBA.
No. 6 Mississippi (11-1) beat Mississippi St. 38-19, Friday. Next: TBA.
No. 7 Texas Tech (11-1) beat West Virginia 49-0. Next: vs. No. 11 BYU, Saturday.
No. 8 Oklahoma (10-2) beat LSU 17-13. Next: TBA.
No. 9 Notre Dame (9-2) at Stanford. Next: TBA.
No. 10 Alabama (9-2) at Auburn. Next: TBA.
No. 11 BYU (11-1) beat UCF 41-21. Next: at No. 7 Texas Tech, Saturday.
No. 12 Vanderbilt (10-2) beat No. 18 Tennessee 45-24. Next: TBA.
No. 13 Miami (10-2) beat No. 24 Pittsburgh 38-7. Next: TBA.
No. 14 Utah (10-2) beat Kansas 31-21, Friday. Next: TBA.
No. 15 Michigan (9-3) lost to No. 1 Ohio St. 27-9. Next: TBA.
No. 16 Texas (9-3) beat No. 3 Texas A&M 27-17, Friday. Next: TBA.
No. 17 Virginia (9-2) vs. Virginia Tech. Next: TBA.
No. 18 Tennessee (8-4) lost to No. 12 Vanderbilt 45-24. Next: TBA.
No. 19 Southern Cal (8-3) vs. UCLA. Next: TBA.
No. 20 James Madison (11-1) beat Coastal Carolina 59-10. Next: vs. Troy, Friday.
No. 21 North Texas (11-1) beat Temple 52-25, Friday. Next: TBA.
No. 22 Tulane (9-2) vs. Charlotte. Next: TBA.
No. 23 Georgia Tech (9-3) lost to No. 4 Georgia 16-9, Friday. Next: TBA.
No. 24 Pittsburgh (8-4) lost to No. 13 Miami 38-7. Next: TBA.
No. 25 SMU (8-3) at California. Next: TBA.
