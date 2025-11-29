Live Radio
The AP Top 25 Fared

The Associated Press

November 29, 2025, 12:09 AM

No. 1 Ohio St. (11-0) did not play. Next: at No. 15 Michigan, Saturday.

No. 2 Indiana (12-0) beat Purdue 56-3. Next: TBA.

No. 3 Texas A&M (11-1) lost to No. 16 Texas 27-17. Next: TBA.

No. 4 Georgia (11-1) beat No. 23 Georgia Tech 16-9. Next: TBA.

No. 5 Oregon (10-1) did not play. Next: at Washington, Saturday.

No. 6 Mississippi (11-1) beat Mississippi St. 38-19. Next: TBA.

No. 7 Texas Tech (10-1) did not play. Next: at West Virginia, Saturday.

No. 8 Oklahoma (9-2) did not play. Next: vs. LSU, Saturday.

No. 9 Notre Dame (9-2) did not play. Next: at Stanford, Saturday.

No. 10 Alabama (9-2) did not play. Next: at Auburn, Saturday.

No. 11 BYU (10-1) did not play. Next: vs. UCF, Saturday.

No. 12 Vanderbilt (9-2) did not play. Next: at No. 18 Tennessee, Saturday.

No. 13 Miami (9-2) did not play. Next: at No. 24 Pittsburgh, Saturday.

No. 14 Utah (10-2) beat Kansas 31-21. Next: TBA.

No. 15 Michigan (9-2) did not play. Next: vs. No. 1 Ohio St., Saturday.

No. 16 Texas (9-3) beat No. 3 Texas A&M 27-17. Next: TBA.

No. 17 Virginia (9-2) did not play. Next: vs. Virginia Tech, Saturday.

No. 18 Tennessee (8-3) did not play. Next: vs. No. 12 Vanderbilt, Saturday.

No. 19 Southern Cal (8-3) did not play. Next: vs. UCLA, Saturday.

No. 20 James Madison (10-1) did not play. Next: at Coastal Carolina, Saturday.

No. 21 North Texas (11-1) beat Temple 52-25. Next: TBA.

No. 22 Tulane (9-2) did not play. Next: vs. Charlotte, Saturday.

No. 23 Georgia Tech (9-3) lost to No. 4 Georgia 16-9. Next: TBA.

No. 24 Pittsburgh (8-3) did not play. Next: vs. No. 13 Miami, Saturday.

No. 25 SMU (8-3) did not play. Next: at California, Saturday.

