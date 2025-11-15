No. 1 Ohio St. (9-0) vs. UCLA. Next: vs. Rutgers, Saturday.
No. 2 Indiana (11-0) beat Wisconsin 31-7. Next: at Purdue, Friday, Nov. 28.
No. 3 Texas A&M (10-0) beat South Carolina 31-30. Next: vs. Samford, Saturday.
No. 4 Alabama (8-2) lost to No. 11 Oklahoma 23-21. Next: vs. E. Illinois, Saturday.
No. 5 Georgia (8-1) vs. No. 10 Texas. Next: vs. Charlotte, Saturday.
No. 6 Mississippi (9-1) vs. Florida. Next: at Mississippi St., Friday, Nov. 28.
No. 7 Oregon (9-1) beat Minnesota 42-13, Friday. Next: vs. No. 17 Southern Cal, Saturday.
No. 8 Texas Tech (10-1) beat UCF 48-9. Next: at West Virginia, Saturday, Nov. 29.
No. 9 Notre Dame (8-2) beat No. 23 Pittsburgh 37-15. Next: vs. Syracuse, Saturday.
No. 10 Texas (7-2) at No. 5 Georgia. Next: vs. Arkansas, Saturday.
No. 11 Oklahoma (8-2) beat No. 4 Alabama 23-21. Next: vs. Missouri, Saturday.
No. 12 BYU (8-1) vs. TCU. Next: at No. 22 Cincinnati, Saturday.
No. 13 Vanderbilt (8-2) did not play. Next: vs. Kentucky, Saturday.
No. 14 Georgia Tech (9-1) beat Boston College 36-34. Next: vs. No. 23 Pittsburgh, Saturday.
No. 15 Utah (7-2) at Baylor. Next: vs. Kansas St., Saturday.
No. 16 Miami (8-2) beat NC State 41-7. Next: at Virginia Tech, Saturday.
No. 17 Southern Cal (8-2) beat Iowa 26-21. Next: at No. 7 Oregon, Saturday.
No. 18 Michigan (8-2) beat Northwestern 24-22. Next: at Maryland, Saturday.
No. 19 Louisville (7-3) lost to Clemson 20-19, Friday. Next: at SMU, Saturday.
No. 20 Virginia (9-2) beat Duke 34-17. Next: vs. Virginia Tech, Saturday, Nov. 29.
No. 21 Tennessee (7-3) beat New Mexico St. 42-9. Next: at Florida, Saturday.
No. 22 Cincinnati (7-3) lost to Arizona 30-24. Next: vs. No. 12 BYU, Saturday.
No. 23 Pittsburgh (7-3) lost to No. 9 Notre Dame 37-15. Next: at No. 14 Georgia Tech, Saturday.
No. 24 James Madison (9-1) beat Appalachian St. 58-10. Next: vs. Washington St., Saturday.
No. 25 South Florida (7-3) lost to Navy 41-38. Next: at UAB, Saturday.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.