No. 1 Ohio St. (9-0) did not play. Next: vs. UCLA, Saturday.
No. 2 Indiana (10-0) did not play. Next: vs. Wisconsin, Saturday.
No. 3 Texas A&M (9-0) did not play. Next: vs. South Carolina, Saturday.
No. 4 Alabama (8-1) did not play. Next: vs. No. 11 Oklahoma, Saturday.
No. 5 Georgia (8-1) did not play. Next: vs. No. 10 Texas, Saturday.
No. 6 Mississippi (9-1) did not play. Next: vs. Florida, Saturday.
No. 7 Oregon (9-1) beat Minnesota 42-13. Next: vs. No. 17 Southern Cal, Saturday, Nov. 22.
No. 8 Texas Tech (9-1) did not play. Next: vs. UCF, Saturday.
No. 9 Notre Dame (7-2) did not play. Next: at No. 23 Pittsburgh, Saturday.
No. 10 Texas (7-2) did not play. Next: at No. 5 Georgia, Saturday.
No. 11 Oklahoma (7-2) did not play. Next: at No. 4 Alabama, Saturday.
No. 12 BYU (8-1) did not play. Next: vs. TCU, Saturday.
No. 13 Vanderbilt (8-2) did not play. Next: vs. Kentucky, Saturday, Nov. 22.
No. 14 Georgia Tech (8-1) did not play. Next: at Boston College, Saturday.
No. 15 Utah (7-2) did not play. Next: at Baylor, Saturday.
No. 16 Miami (7-2) did not play. Next: vs. NC State, Saturday.
No. 17 Southern Cal (7-2) did not play. Next: vs. Iowa, Saturday.
No. 18 Michigan (7-2) did not play. Next: at Northwestern, Saturday.
No. 19 Louisville (7-3) lost to Clemson 20-19. Next: at SMU, Saturday, Nov. 22.
No. 20 Virginia (8-2) did not play. Next: at Duke, Saturday.
No. 21 Tennessee (6-3) did not play. Next: vs. New Mexico St., Saturday.
No. 22 Cincinnati (7-2) did not play. Next: vs. Arizona, Saturday.
No. 23 Pittsburgh (7-2) did not play. Next: vs. No. 9 Notre Dame, Saturday.
No. 24 James Madison (8-1) did not play. Next: vs. Appalachian St., Saturday.
No. 25 South Florida (7-2) did not play. Next: at Navy, Saturday.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.