No. 1 Ohio St. (9-0) beat Purdue 34-10. Next: vs. UCLA, Saturday.
No. 2 Indiana (10-0) beat Penn St. 27-24. Next: vs. Wisconsin, Saturday.
No. 3 Texas A&M (9-0) beat No. 19 Missouri 38-17. Next: vs. South Carolina, Saturday.
No. 4 Alabama (8-1) beat LSU 20-9. Next: vs. No. 11 Oklahoma, Saturday.
No. 5 Georgia (8-1) beat Mississippi St. 41-21. Next: vs. No. 13 Texas, Saturday.
No. 6 Oregon (8-1) beat Iowa 18-16. Next: vs. Minnesota, Friday.
No. 7 Mississippi (9-1) beat The Citadel 49-0. Next: vs. Florida, Saturday.
No. 8 BYU (8-1) lost to No. 9 Texas Tech 29-7. Next: vs. TCU, Saturday.
No. 9 Texas Tech (9-1) beat No. 8 BYU 29-7. Next: vs. UCF, Saturday.
No. 10 Notre Dame (7-2) beat Navy 49-10. Next: at Pittsburgh, Saturday.
No. 11 Oklahoma (7-2) did not play. Next: at No. 4 Alabama, Saturday.
No. 12 Virginia (8-2) lost to Wake Forest 16-9. Next: at Duke, Saturday.
No. 13 Texas (7-2) did not play. Next: at No. 5 Georgia, Saturday.
No. 14 Louisville (7-2) lost to California 29-26, OT. Next: vs. Clemson, Friday.
No. 15 Vanderbilt (8-2) beat Auburn 45-38, OT. Next: vs. Kentucky, Saturday.
No. 16 Georgia Tech (8-1) did not play. Next: at Boston College, Saturday.
No. 17 Utah (7-2) did not play. Next: at Baylor, Saturday.
No. 18 Miami (7-2) beat Syracuse 38-10. Next: vs. NC State, Saturday.
No. 19 Missouri (6-3) lost to No. 3 Texas A&M 38-17. Next: vs. Mississippi St., Saturday.
No. 20 Southern Cal (7-2) beat Northwestern 38-17, Friday. Next: vs. Iowa, Saturday.
No. 21 Michigan (7-2) did not play. Next: at Northwestern, Saturday.
No. 22 Memphis (8-2) lost to Tulane 38-32, Friday. Next: at East Carolina, Saturday.
No. 23 Tennessee (6-3) did not play. Next: vs. New Mexico St., Saturday.
No. 24 Washington (6-3) lost to Wisconsin 13-10. Next: vs. Purdue, Saturday.
No. 25 Cincinnati (7-2) did not play. Next: vs. Arizona, Saturday.
