The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican Scores

Thursday
At Pelican Golf Club
Belleair, Fla.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,349; Par: 70
First Round
|Hae-Ran Ryu
|31-33—64
|Grace Kim
|33-32—65
|Jennifer Kupcho
|35-31—66
|Charley Hull
|32-35—67
|Somi Lee
|33-34—67
|Leona Maguire
|35-32—67
|Mao Saigo
|35-32—67
|Allisen Corpuz
|34-34—68
|Lauren Coughlin
|35-33—68
|Olivia Cowan
|34-34—68
|Linn Grant
|34-34—68
|Lauren Hartlage
|33-35—68
|Morgane Metraux
|35-33—68
|Madelene Sagstrom
|38-30—68
|Albane Valenzuela
|35-33—68
|Arpichaya Yubol
|33-35—68
|Rose Zhang
|33-35—68
|Hye Jin Choi
|33-36—69
|Carlota Ciganda
|35-34—69
|Brianna Do
|36-33—69
|Ayaka Furue
|35-34—69
|Kristen Gillman
|33-36—69
|Nataliya Guseva
|36-33—69
|Esther Henseleit
|33-36—69
|Chisato Iwai
|34-35—69
|Auston Kim
|33-36—69
|Mi Hyang Lee
|35-34—69
|Gaby Lopez
|33-36—69
|Bianca Pagdanganan
|35-34—69
|Pornanong Phatlum
|35-34—69
|Cassie Porter
|31-38—69
|Jessica Porvasnik
|34-35—69
|Pauline Roussin
|34-35—69
|Gabriela Ruffels
|35-34—69
|Jenny Shin
|37-32—69
|Linnea Strom
|33-36—69
|Rio Takeda
|34-35—69
|Miyu Yamashita
|34-35—69
|Ina Yoon
|37-32—69
|Pajaree Anannarukarn
|35-35—70
|Jenny Bae
|34-36—70
|Ashleigh Buhai
|34-36—70
|In Gee Chun
|34-36—70
|Hannah Green
|32-38—70
|Brooke Henderson
|35-35—70
|Gurleen Kaur
|35-35—70
|A Lim Kim
|36-34—70
|Aline Krauter
|36-34—70
|Lucy Li
|37-33—70
|Brooke Matthews
|32-38—70
|Alexa Pano
|37-33—70
|Paula Reto
|34-36—70
|Patty Tavatanakit
|35-35—70
|Celine Boutier
|36-35—71
|Peiyun Chien
|34-37—71
|Robyn Choi
|34-37—71
|Manon De Roey
|35-36—71
|Gemma Dryburgh
|35-36—71
|Jin Hee Im
|36-35—71
|Akie Iwai
|33-38—71
|Jiwon Jeon
|36-35—71
|Megan Khang
|36-35—71
|Nanna Koerstz Madsen
|36-35—71
|Nelly Korda
|35-36—71
|Stephanie Kyriacou
|34-37—71
|Caley McGinty
|37-34—71
|Lauryn Nguyen
|34-37—71
|Yuka Saso
|38-33—71
|Hinako Shibuno
|36-35—71
|Maja Stark
|36-35—71
|Jasmine Suwannapura
|38-33—71
|Elizabeth Szokol
|36-35—71
|Lexi Thompson
|36-35—71
|Amy Yang
|34-37—71
|Xiaowen Yin
|34-37—71
|Anne-Sterre Den Dunnen
|37-35—72
|Lindy Duncan
|36-36—72
|Wei-Ling Hsu
|35-37—72
|Caroline Inglis
|35-37—72
|Minami Katsu
|33-39—72
|Jeong Eun Lee5
|37-35—72
|Jeongeun Lee6
|35-37—72
|Ingrid Lindblad
|34-38—72
|Azahara Munoz
|35-37—72
|Hira Naveed
|36-36—72
|Yuna Nishimura
|36-36—72
|Sarah Schmelzel
|35-37—72
|Gigi Stoll
|37-35—72
|Dewi Weber
|35-37—72
|Yuri Yoshida
|35-37—72
|Karis Davidson
|33-40—73
|Julia Lopez Ramirez
|36-37—73
|Kate Smith-Stroh
|33-40—73
|Lottie Woad
|36-37—73
|Saki Baba
|36-38—74
|Caroline Masson
|35-39—74
|Anna Nordqvist
|34-40—74
|Emily Pedersen
|38-36—74
|Bailey Tardy
|39-35—74
|Lilia Vu
|34-40—74
|Aditi Ashok
|38-37—75
|Celine Borge
|38-37—75
|Sung Hyun Park
|39-36—75
|Perrine Delacour
|36-41—77
|Soo Bin Joo
|40-37—77
|Kum Kang Park
|38-39—77
|Benedetta Moresco
|40-39—79
|Kai Trump
|42-41—83
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.