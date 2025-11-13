Live Radio
The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican Scores

The Associated Press

November 13, 2025, 5:48 PM

Thursday

At Pelican Golf Club

Belleair, Fla.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,349; Par: 70

First Round

Hae-Ran Ryu 31-33—64
Grace Kim 33-32—65
Jennifer Kupcho 35-31—66
Charley Hull 32-35—67
Somi Lee 33-34—67
Leona Maguire 35-32—67
Mao Saigo 35-32—67
Allisen Corpuz 34-34—68
Lauren Coughlin 35-33—68
Olivia Cowan 34-34—68
Linn Grant 34-34—68
Lauren Hartlage 33-35—68
Morgane Metraux 35-33—68
Madelene Sagstrom 38-30—68
Albane Valenzuela 35-33—68
Arpichaya Yubol 33-35—68
Rose Zhang 33-35—68
Hye Jin Choi 33-36—69
Carlota Ciganda 35-34—69
Brianna Do 36-33—69
Ayaka Furue 35-34—69
Kristen Gillman 33-36—69
Nataliya Guseva 36-33—69
Esther Henseleit 33-36—69
Chisato Iwai 34-35—69
Auston Kim 33-36—69
Mi Hyang Lee 35-34—69
Gaby Lopez 33-36—69
Bianca Pagdanganan 35-34—69
Pornanong Phatlum 35-34—69
Cassie Porter 31-38—69
Jessica Porvasnik 34-35—69
Pauline Roussin 34-35—69
Gabriela Ruffels 35-34—69
Jenny Shin 37-32—69
Linnea Strom 33-36—69
Rio Takeda 34-35—69
Miyu Yamashita 34-35—69
Ina Yoon 37-32—69
Pajaree Anannarukarn 35-35—70
Jenny Bae 34-36—70
Ashleigh Buhai 34-36—70
In Gee Chun 34-36—70
Hannah Green 32-38—70
Brooke Henderson 35-35—70
Gurleen Kaur 35-35—70
A Lim Kim 36-34—70
Aline Krauter 36-34—70
Lucy Li 37-33—70
Brooke Matthews 32-38—70
Alexa Pano 37-33—70
Paula Reto 34-36—70
Patty Tavatanakit 35-35—70
Celine Boutier 36-35—71
Peiyun Chien 34-37—71
Robyn Choi 34-37—71
Manon De Roey 35-36—71
Gemma Dryburgh 35-36—71
Jin Hee Im 36-35—71
Akie Iwai 33-38—71
Jiwon Jeon 36-35—71
Megan Khang 36-35—71
Nanna Koerstz Madsen 36-35—71
Nelly Korda 35-36—71
Stephanie Kyriacou 34-37—71
Caley McGinty 37-34—71
Lauryn Nguyen 34-37—71
Yuka Saso 38-33—71
Hinako Shibuno 36-35—71
Maja Stark 36-35—71
Jasmine Suwannapura 38-33—71
Elizabeth Szokol 36-35—71
Lexi Thompson 36-35—71
Amy Yang 34-37—71
Xiaowen Yin 34-37—71
Anne-Sterre Den Dunnen 37-35—72
Lindy Duncan 36-36—72
Wei-Ling Hsu 35-37—72
Caroline Inglis 35-37—72
Minami Katsu 33-39—72
Jeong Eun Lee5 37-35—72
Jeongeun Lee6 35-37—72
Ingrid Lindblad 34-38—72
Azahara Munoz 35-37—72
Hira Naveed 36-36—72
Yuna Nishimura 36-36—72
Sarah Schmelzel 35-37—72
Gigi Stoll 37-35—72
Dewi Weber 35-37—72
Yuri Yoshida 35-37—72
Karis Davidson 33-40—73
Julia Lopez Ramirez 36-37—73
Kate Smith-Stroh 33-40—73
Lottie Woad 36-37—73
Saki Baba 36-38—74
Caroline Masson 35-39—74
Anna Nordqvist 34-40—74
Emily Pedersen 38-36—74
Bailey Tardy 39-35—74
Lilia Vu 34-40—74
Aditi Ashok 38-37—75
Celine Borge 38-37—75
Sung Hyun Park 39-36—75
Perrine Delacour 36-41—77
Soo Bin Joo 40-37—77
Kum Kang Park 38-39—77
Benedetta Moresco 40-39—79
Kai Trump 42-41—83

