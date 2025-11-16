Live Radio
The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican Scores

The Associated Press

November 16, 2025, 5:32 PM

Sunday

At Pelican Golf Club

Belleair, Fla.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,349; Par: 70

Final Round

Linn Grant, $487,500 68-63-65-65—261
Jennifer Kupcho, $303,994 66-66-65-67—264
Gaby Lopez, $220,526 69-64-67-65—265
Charley Hull, $140,082 67-68-68-63—266
Auston Kim, $140,082 69-65-69-63—266
Lucy Li, $140,082 70-65-65-66—266
Nataliya Guseva, $88,211 69-67-63-68—267
Hae-Ran Ryu, $88,211 64-68-68-67—267
Grace Kim, $70,735 65-66-68-69—268
Brooke Matthews, $70,735 70-69-64-65—268
Pauline Roussin, $60,331 69-71-65-64—269
Mao Saigo, $60,331 67-70-67-65—269
Karis Davidson, $52,925 73-63-68-66—270
Lindy Duncan, $52,925 72-67-67-64—270
Celine Boutier, $42,718 71-66-69-65—271
Hannah Green, $42,718 70-66-68-67—271
Esther Henseleit, $42,718 69-66-67-69—271
Nanna Koerstz Madsen, $42,718 71-68-65-67—271
Nelly Korda, $42,718 71-63-68-69—271
Rio Takeda, $42,718 69-68-69-65—271
Lauren Coughlin, $34,319 68-66-69-69—272
Gurleen Kaur, $34,319 70-66-71-65—272
Yuna Nishimura, $34,319 72-64-67-69—272
Ina Yoon, $34,319 69-68-70-65—272
Rose Zhang, $34,319 68-67-71-66—272
In Gee Chun, $29,459 70-70-64-69—273
Brianna Do, $29,459 69-72-67-65—273
Brooke Henderson, $29,459 70-66-68-69—273
Hye Jin Choi, $25,631 69-68-70-67—274
Somi Lee, $25,631 67-73-67-67—274
Julia Lopez Ramirez, $25,631 73-67-67-67—274
Gabriela Ruffels, $25,631 69-68-69-68—274
Allisen Corpuz, $22,191 68-69-70-68—275
Kristen Gillman, $22,191 69-70-70-66—275
Patty Tavatanakit, $22,191 70-67-71-67—275
Manon De Roey, $20,056 71-68-70-67—276
Alexa Pano, $20,056 70-69-65-72—276
Robyn Choi, $15,761 71-67-70-69—277
Carlota Ciganda, $15,761 69-65-70-73—277
Stephanie Kyriacou, $15,761 71-70-69-67—277
Caley McGinty, $15,761 71-70-68-68—277
Bianca Pagdanganan, $15,761 69-71-68-69—277
Paula Reto, $15,761 70-70-65-72—277
Madelene Sagstrom, $15,761 68-69-70-70—277
Jasmine Suwannapura, $15,761 71-69-69-68—277
Amy Yang, $15,761 71-70-67-69—277
Yuri Yoshida, $15,761 72-68-68-69—277
Jenny Bae, $11,941 70-71-69-68—278
Olivia Cowan, $11,941 68-72-69-69—278
A Lim Kim, $11,941 70-70-68-70—278
Bailey Tardy, $11,941 74-66-68-70—278
Lauren Hartlage, $10,485 68-71-70-70—279
Chisato Iwai, $10,485 69-71-71-68—279
Leona Maguire, $10,485 67-72-70-70—279
Jenny Shin, $10,485 69-72-69-69—279
Pajaree Anannarukarn, $8,987 70-70-69-71—280
Celine Borge, $8,987 75-65-70-70—280
Anne-Sterre Den Dunnen, $0 72-68-70-70—280
Anna Nordqvist, $8,987 74-65-70-71—280
Cassie Porter, $8,987 69-69-70-72—280
Linnea Strom, $8,987 69-72-69-70—280
Minami Katsu, $7,989 72-69-70-70—281
Mi Hyang Lee, $7,989 69-71-73-68—281
Sarah Schmelzel, $7,989 72-67-70-72—281
Kate Smith-Stroh, $7,573 73-66-71-72—282
Albane Valenzuela, $7,573 68-67-72-75—282
Ashleigh Buhai, $7,323 70-71-69-73—283
Miyu Yamashita, $7,158 69-71-70-75—285
Caroline Inglis, $6,989 72-69-76-75—292

