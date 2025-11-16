The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican Scores

Sunday
At Pelican Golf Club
Belleair, Fla.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,349; Par: 70
Final Round
|Linn Grant, $487,500
|68-63-65-65—261
|Jennifer Kupcho, $303,994
|66-66-65-67—264
|Gaby Lopez, $220,526
|69-64-67-65—265
|Charley Hull, $140,082
|67-68-68-63—266
|Auston Kim, $140,082
|69-65-69-63—266
|Lucy Li, $140,082
|70-65-65-66—266
|Nataliya Guseva, $88,211
|69-67-63-68—267
|Hae-Ran Ryu, $88,211
|64-68-68-67—267
|Grace Kim, $70,735
|65-66-68-69—268
|Brooke Matthews, $70,735
|70-69-64-65—268
|Pauline Roussin, $60,331
|69-71-65-64—269
|Mao Saigo, $60,331
|67-70-67-65—269
|Karis Davidson, $52,925
|73-63-68-66—270
|Lindy Duncan, $52,925
|72-67-67-64—270
|Celine Boutier, $42,718
|71-66-69-65—271
|Hannah Green, $42,718
|70-66-68-67—271
|Esther Henseleit, $42,718
|69-66-67-69—271
|Nanna Koerstz Madsen, $42,718
|71-68-65-67—271
|Nelly Korda, $42,718
|71-63-68-69—271
|Rio Takeda, $42,718
|69-68-69-65—271
|Lauren Coughlin, $34,319
|68-66-69-69—272
|Gurleen Kaur, $34,319
|70-66-71-65—272
|Yuna Nishimura, $34,319
|72-64-67-69—272
|Ina Yoon, $34,319
|69-68-70-65—272
|Rose Zhang, $34,319
|68-67-71-66—272
|In Gee Chun, $29,459
|70-70-64-69—273
|Brianna Do, $29,459
|69-72-67-65—273
|Brooke Henderson, $29,459
|70-66-68-69—273
|Hye Jin Choi, $25,631
|69-68-70-67—274
|Somi Lee, $25,631
|67-73-67-67—274
|Julia Lopez Ramirez, $25,631
|73-67-67-67—274
|Gabriela Ruffels, $25,631
|69-68-69-68—274
|Allisen Corpuz, $22,191
|68-69-70-68—275
|Kristen Gillman, $22,191
|69-70-70-66—275
|Patty Tavatanakit, $22,191
|70-67-71-67—275
|Manon De Roey, $20,056
|71-68-70-67—276
|Alexa Pano, $20,056
|70-69-65-72—276
|Robyn Choi, $15,761
|71-67-70-69—277
|Carlota Ciganda, $15,761
|69-65-70-73—277
|Stephanie Kyriacou, $15,761
|71-70-69-67—277
|Caley McGinty, $15,761
|71-70-68-68—277
|Bianca Pagdanganan, $15,761
|69-71-68-69—277
|Paula Reto, $15,761
|70-70-65-72—277
|Madelene Sagstrom, $15,761
|68-69-70-70—277
|Jasmine Suwannapura, $15,761
|71-69-69-68—277
|Amy Yang, $15,761
|71-70-67-69—277
|Yuri Yoshida, $15,761
|72-68-68-69—277
|Jenny Bae, $11,941
|70-71-69-68—278
|Olivia Cowan, $11,941
|68-72-69-69—278
|A Lim Kim, $11,941
|70-70-68-70—278
|Bailey Tardy, $11,941
|74-66-68-70—278
|Lauren Hartlage, $10,485
|68-71-70-70—279
|Chisato Iwai, $10,485
|69-71-71-68—279
|Leona Maguire, $10,485
|67-72-70-70—279
|Jenny Shin, $10,485
|69-72-69-69—279
|Pajaree Anannarukarn, $8,987
|70-70-69-71—280
|Celine Borge, $8,987
|75-65-70-70—280
|Anne-Sterre Den Dunnen, $0
|72-68-70-70—280
|Anna Nordqvist, $8,987
|74-65-70-71—280
|Cassie Porter, $8,987
|69-69-70-72—280
|Linnea Strom, $8,987
|69-72-69-70—280
|Minami Katsu, $7,989
|72-69-70-70—281
|Mi Hyang Lee, $7,989
|69-71-73-68—281
|Sarah Schmelzel, $7,989
|72-67-70-72—281
|Kate Smith-Stroh, $7,573
|73-66-71-72—282
|Albane Valenzuela, $7,573
|68-67-72-75—282
|Ashleigh Buhai, $7,323
|70-71-69-73—283
|Miyu Yamashita, $7,158
|69-71-70-75—285
|Caroline Inglis, $6,989
|72-69-76-75—292
