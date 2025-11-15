The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican Scores

Saturday
At Pelican Golf Club
Belleair, Fla.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,349; Par: 70
Third Round
|Linn Grant
|68-63-65—196
|Jennifer Kupcho
|66-66-65—197
|Nataliya Guseva
|69-67-63—199
|Grace Kim
|65-66-68—199
|Lucy Li
|70-65-65—200
|Gaby Lopez
|69-64-67—200
|Hae-Ran Ryu
|64-68-68—200
|Esther Henseleit
|69-66-67—202
|Nelly Korda
|71-63-68—202
|Lauren Coughlin
|68-66-69—203
|Charley Hull
|67-68-68—203
|Auston Kim
|69-65-69—203
|Brooke Matthews
|70-69-64—203
|Yuna Nishimura
|72-64-67—203
|In Gee Chun
|70-70-64—204
|Carlota Ciganda
|69-65-70—204
|Karis Davidson
|73-63-68—204
|Hannah Green
|70-66-68—204
|Brooke Henderson
|70-66-68—204
|Nanna Koerstz Madsen
|71-68-65—204
|Alexa Pano
|70-69-65—204
|Mao Saigo
|67-70-67—204
|Paula Reto
|70-70-65—205
|Pauline Roussin
|69-71-65—205
|Celine Boutier
|71-66-69—206
|Lindy Duncan
|72-67-67—206
|Gabriela Ruffels
|69-68-69—206
|Rio Takeda
|69-68-69—206
|Rose Zhang
|68-67-71—206
|Hye Jin Choi
|69-68-70—207
|Allisen Corpuz
|68-69-70—207
|Gurleen Kaur
|70-66-71—207
|Somi Lee
|67-73-67—207
|Julia Lopez Ramirez
|73-67-67—207
|Madelene Sagstrom
|68-69-70—207
|Albane Valenzuela
|68-67-72—207
|Ina Yoon
|69-68-70—207
|Robyn Choi
|71-67-70—208
|Brianna Do
|69-72-67—208
|A Lim Kim
|70-70-68—208
|Bianca Pagdanganan
|69-71-68—208
|Cassie Porter
|69-69-70—208
|Bailey Tardy
|74-66-68—208
|Patty Tavatanakit
|70-67-71—208
|Amy Yang
|71-70-67—208
|Yuri Yoshida
|72-68-68—208
|Pajaree Anannarukarn
|70-70-69—209
|Olivia Cowan
|68-72-69—209
|Manon De Roey
|71-68-70—209
|Kristen Gillman
|69-70-70—209
|Lauren Hartlage
|68-71-70—209
|Leona Maguire
|67-72-70—209
|Caley McGinty
|71-70-68—209
|Anna Nordqvist
|74-65-70—209
|Sarah Schmelzel
|72-67-70—209
|Jasmine Suwannapura
|71-69-69—209
|Jenny Bae
|70-71-69—210
|Celine Borge
|75-65-70—210
|Ashleigh Buhai
|70-71-69—210
|Anne-Sterre Den Dunnen
|72-68-70—210
|Stephanie Kyriacou
|71-70-69—210
|Jenny Shin
|69-72-69—210
|Kate Smith-Stroh
|73-66-71—210
|Linnea Strom
|69-72-69—210
|Miyu Yamashita
|69-71-70—210
|Chisato Iwai
|69-71-71—211
|Minami Katsu
|72-69-70—211
|Mi Hyang Lee
|69-71-73—213
|Caroline Inglis
|72-69-76—217
