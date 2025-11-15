Live Radio
Home » Sports » The ANNIKA driven by…

The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican Scores

The Associated Press

November 15, 2025, 4:35 PM

Saturday

At Pelican Golf Club

Belleair, Fla.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,349; Par: 70

Third Round

Linn Grant 68-63-65—196
Jennifer Kupcho 66-66-65—197
Nataliya Guseva 69-67-63—199
Grace Kim 65-66-68—199
Lucy Li 70-65-65—200
Gaby Lopez 69-64-67—200
Hae-Ran Ryu 64-68-68—200
Esther Henseleit 69-66-67—202
Nelly Korda 71-63-68—202
Lauren Coughlin 68-66-69—203
Charley Hull 67-68-68—203
Auston Kim 69-65-69—203
Brooke Matthews 70-69-64—203
Yuna Nishimura 72-64-67—203
In Gee Chun 70-70-64—204
Carlota Ciganda 69-65-70—204
Karis Davidson 73-63-68—204
Hannah Green 70-66-68—204
Brooke Henderson 70-66-68—204
Nanna Koerstz Madsen 71-68-65—204
Alexa Pano 70-69-65—204
Mao Saigo 67-70-67—204
Paula Reto 70-70-65—205
Pauline Roussin 69-71-65—205
Celine Boutier 71-66-69—206
Lindy Duncan 72-67-67—206
Gabriela Ruffels 69-68-69—206
Rio Takeda 69-68-69—206
Rose Zhang 68-67-71—206
Hye Jin Choi 69-68-70—207
Allisen Corpuz 68-69-70—207
Gurleen Kaur 70-66-71—207
Somi Lee 67-73-67—207
Julia Lopez Ramirez 73-67-67—207
Madelene Sagstrom 68-69-70—207
Albane Valenzuela 68-67-72—207
Ina Yoon 69-68-70—207
Robyn Choi 71-67-70—208
Brianna Do 69-72-67—208
A Lim Kim 70-70-68—208
Bianca Pagdanganan 69-71-68—208
Cassie Porter 69-69-70—208
Bailey Tardy 74-66-68—208
Patty Tavatanakit 70-67-71—208
Amy Yang 71-70-67—208
Yuri Yoshida 72-68-68—208
Pajaree Anannarukarn 70-70-69—209
Olivia Cowan 68-72-69—209
Manon De Roey 71-68-70—209
Kristen Gillman 69-70-70—209
Lauren Hartlage 68-71-70—209
Leona Maguire 67-72-70—209
Caley McGinty 71-70-68—209
Anna Nordqvist 74-65-70—209
Sarah Schmelzel 72-67-70—209
Jasmine Suwannapura 71-69-69—209
Jenny Bae 70-71-69—210
Celine Borge 75-65-70—210
Ashleigh Buhai 70-71-69—210
Anne-Sterre Den Dunnen 72-68-70—210
Stephanie Kyriacou 71-70-69—210
Jenny Shin 69-72-69—210
Kate Smith-Stroh 73-66-71—210
Linnea Strom 69-72-69—210
Miyu Yamashita 69-71-70—210
Chisato Iwai 69-71-71—211
Minami Katsu 72-69-70—211
Mi Hyang Lee 69-71-73—213
Caroline Inglis 72-69-76—217

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up