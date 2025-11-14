The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican Scores

Friday
At Pelican Golf Club
Belleair, Fla.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,349; Par: 70
Second Round
|Linn Grant
|68-63—131
|Grace Kim
|65-66—131
|Jennifer Kupcho
|66-66—132
|Hae-Ran Ryu
|64-68—132
|Gaby Lopez
|69-64—133
|Carlota Ciganda
|69-65—134
|Lauren Coughlin
|68-66—134
|Auston Kim
|69-65—134
|Nelly Korda
|71-63—134
|Esther Henseleit
|69-66—135
|Charley Hull
|67-68—135
|Lucy Li
|70-65—135
|Albane Valenzuela
|68-67—135
|Rose Zhang
|68-67—135
|Karis Davidson
|73-63—136
|Hannah Green
|70-66—136
|Nataliya Guseva
|69-67—136
|Brooke Henderson
|70-66—136
|Gurleen Kaur
|70-66—136
|Yuna Nishimura
|72-64—136
|Celine Boutier
|71-66—137
|Hye Jin Choi
|69-68—137
|Allisen Corpuz
|68-69—137
|Gabriela Ruffels
|69-68—137
|Madelene Sagstrom
|68-69—137
|Mao Saigo
|67-70—137
|Rio Takeda
|69-68—137
|Patty Tavatanakit
|70-67—137
|Ina Yoon
|69-68—137
|Robyn Choi
|71-67—138
|Cassie Porter
|69-69—138
|Manon De Roey
|71-68—139
|Lindy Duncan
|72-67—139
|Kristen Gillman
|69-70—139
|Lauren Hartlage
|68-71—139
|Nanna Koerstz Madsen
|71-68—139
|Leona Maguire
|67-72—139
|Brooke Matthews
|70-69—139
|Anna Nordqvist
|74-65—139
|Alexa Pano
|70-69—139
|Sarah Schmelzel
|72-67—139
|Kate Smith-Stroh
|73-66—139
|Pajaree Anannarukarn
|70-70—140
|Celine Borge
|75-65—140
|In Gee Chun
|70-70—140
|Olivia Cowan
|68-72—140
|Anne-Sterre Den Dunnen
|72-68—140
|Chisato Iwai
|69-71—140
|A Lim Kim
|70-70—140
|Mi Hyang Lee
|69-71—140
|Somi Lee
|67-73—140
|Julia Lopez Ramirez
|73-67—140
|Bianca Pagdanganan
|69-71—140
|Paula Reto
|70-70—140
|Pauline Roussin
|69-71—140
|Jasmine Suwannapura
|71-69—140
|Bailey Tardy
|74-66—140
|Miyu Yamashita
|69-71—140
|Yuri Yoshida
|72-68—140
|Jenny Bae
|70-71—141
|Ashleigh Buhai
|70-71—141
|Brianna Do
|69-72—141
|Caroline Inglis
|72-69—141
|Minami Katsu
|72-69—141
|Stephanie Kyriacou
|71-70—141
|Caley McGinty
|71-70—141
|Jenny Shin
|69-72—141
|Linnea Strom
|69-72—141
|Amy Yang
|71-70—141
|Ayaka Furue
|69-73—142
|Wei-Ling Hsu
|72-70—142
|Akie Iwai
|71-71—142
|Megan Khang
|71-71—142
|Aline Krauter
|70-72—142
|Elizabeth Szokol
|71-71—142
|Arpichaya Yubol
|68-74—142
|Aditi Ashok
|75-68—143
|Gemma Dryburgh
|71-72—143
|Jin Hee Im
|71-72—143
|Azahara Munoz
|72-71—143
|Pornanong Phatlum
|69-74—143
|Jessica Porvasnik
|69-74—143
|Yuka Saso
|71-72—143
|Dewi Weber
|72-71—143
|Lottie Woad
|73-70—143
|Peiyun Chien
|71-73—144
|Jiwon Jeon
|71-73—144
|Jeong Eun Lee5
|72-72—144
|Ingrid Lindblad
|72-72—144
|Caroline Masson
|74-70—144
|Morgane Metraux
|68-76—144
|Jeongeun Lee6
|72-73—145
|Maja Stark
|71-74—145
|Lexi Thompson
|71-74—145
|Saki Baba
|74-72—146
|Hira Naveed
|72-74—146
|Lauryn Nguyen
|71-75—146
|Emily Pedersen
|74-72—146
|Hinako Shibuno
|71-75—146
|Gigi Stoll
|72-74—146
|Xiaowen Yin
|71-75—146
|Kum Kang Park
|77-70—147
|Sung Hyun Park
|75-72—147
|Perrine Delacour
|77-72—149
|Lilia Vu
|74-75—149
|Soo Bin Joo
|77-73—150
|Benedetta Moresco
|79-73—152
|Kai Trump
|83-75—158
