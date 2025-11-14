Live Radio
The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican Scores

The Associated Press

November 14, 2025, 5:38 PM

Friday

At Pelican Golf Club

Belleair, Fla.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,349; Par: 70

Second Round

Linn Grant 68-63—131
Grace Kim 65-66—131
Jennifer Kupcho 66-66—132
Hae-Ran Ryu 64-68—132
Gaby Lopez 69-64—133
Carlota Ciganda 69-65—134
Lauren Coughlin 68-66—134
Auston Kim 69-65—134
Nelly Korda 71-63—134
Esther Henseleit 69-66—135
Charley Hull 67-68—135
Lucy Li 70-65—135
Albane Valenzuela 68-67—135
Rose Zhang 68-67—135
Karis Davidson 73-63—136
Hannah Green 70-66—136
Nataliya Guseva 69-67—136
Brooke Henderson 70-66—136
Gurleen Kaur 70-66—136
Yuna Nishimura 72-64—136
Celine Boutier 71-66—137
Hye Jin Choi 69-68—137
Allisen Corpuz 68-69—137
Gabriela Ruffels 69-68—137
Madelene Sagstrom 68-69—137
Mao Saigo 67-70—137
Rio Takeda 69-68—137
Patty Tavatanakit 70-67—137
Ina Yoon 69-68—137
Robyn Choi 71-67—138
Cassie Porter 69-69—138
Manon De Roey 71-68—139
Lindy Duncan 72-67—139
Kristen Gillman 69-70—139
Lauren Hartlage 68-71—139
Nanna Koerstz Madsen 71-68—139
Leona Maguire 67-72—139
Brooke Matthews 70-69—139
Anna Nordqvist 74-65—139
Alexa Pano 70-69—139
Sarah Schmelzel 72-67—139
Kate Smith-Stroh 73-66—139
Pajaree Anannarukarn 70-70—140
Celine Borge 75-65—140
In Gee Chun 70-70—140
Olivia Cowan 68-72—140
Anne-Sterre Den Dunnen 72-68—140
Chisato Iwai 69-71—140
A Lim Kim 70-70—140
Mi Hyang Lee 69-71—140
Somi Lee 67-73—140
Julia Lopez Ramirez 73-67—140
Bianca Pagdanganan 69-71—140
Paula Reto 70-70—140
Pauline Roussin 69-71—140
Jasmine Suwannapura 71-69—140
Bailey Tardy 74-66—140
Miyu Yamashita 69-71—140
Yuri Yoshida 72-68—140
Jenny Bae 70-71—141
Ashleigh Buhai 70-71—141
Brianna Do 69-72—141
Caroline Inglis 72-69—141
Minami Katsu 72-69—141
Stephanie Kyriacou 71-70—141
Caley McGinty 71-70—141
Jenny Shin 69-72—141
Linnea Strom 69-72—141
Amy Yang 71-70—141
Ayaka Furue 69-73—142
Wei-Ling Hsu 72-70—142
Akie Iwai 71-71—142
Megan Khang 71-71—142
Aline Krauter 70-72—142
Elizabeth Szokol 71-71—142
Arpichaya Yubol 68-74—142
Aditi Ashok 75-68—143
Gemma Dryburgh 71-72—143
Jin Hee Im 71-72—143
Azahara Munoz 72-71—143
Pornanong Phatlum 69-74—143
Jessica Porvasnik 69-74—143
Yuka Saso 71-72—143
Dewi Weber 72-71—143
Lottie Woad 73-70—143
Peiyun Chien 71-73—144
Jiwon Jeon 71-73—144
Jeong Eun Lee5 72-72—144
Ingrid Lindblad 72-72—144
Caroline Masson 74-70—144
Morgane Metraux 68-76—144
Jeongeun Lee6 72-73—145
Maja Stark 71-74—145
Lexi Thompson 71-74—145
Saki Baba 74-72—146
Hira Naveed 72-74—146
Lauryn Nguyen 71-75—146
Emily Pedersen 74-72—146
Hinako Shibuno 71-75—146
Gigi Stoll 72-74—146
Xiaowen Yin 71-75—146
Kum Kang Park 77-70—147
Sung Hyun Park 75-72—147
Perrine Delacour 77-72—149
Lilia Vu 74-75—149
Soo Bin Joo 77-73—150
Benedetta Moresco 79-73—152
Kai Trump 83-75—158

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

