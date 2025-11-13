Live Radio
Home » Sports » The ANNIKA driven by…

The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican Par Scores

The Associated Press

November 13, 2025, 5:48 PM

Thursday

At Pelican Golf Club

Belleair, Fla.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,349; Par: 70

First Round

Hae-Ran Ryu 31-33—64 -6
Grace Kim 33-32—65 -5
Jennifer Kupcho 35-31—66 -4
Charley Hull 32-35—67 -3
Somi Lee 33-34—67 -3
Leona Maguire 35-32—67 -3
Mao Saigo 35-32—67 -3
Allisen Corpuz 34-34—68 -2
Lauren Coughlin 35-33—68 -2
Olivia Cowan 34-34—68 -2
Linn Grant 34-34—68 -2
Lauren Hartlage 33-35—68 -2
Morgane Metraux 35-33—68 -2
Madelene Sagstrom 38-30—68 -2
Albane Valenzuela 35-33—68 -2
Arpichaya Yubol 33-35—68 -2
Rose Zhang 33-35—68 -2
Hye Jin Choi 33-36—69 -1
Carlota Ciganda 35-34—69 -1
Brianna Do 36-33—69 -1
Ayaka Furue 35-34—69 -1
Kristen Gillman 33-36—69 -1
Nataliya Guseva 36-33—69 -1
Esther Henseleit 33-36—69 -1
Chisato Iwai 34-35—69 -1
Auston Kim 33-36—69 -1
Mi Hyang Lee 35-34—69 -1
Gaby Lopez 33-36—69 -1
Bianca Pagdanganan 35-34—69 -1
Pornanong Phatlum 35-34—69 -1
Cassie Porter 31-38—69 -1
Jessica Porvasnik 34-35—69 -1
Pauline Roussin 34-35—69 -1
Gabriela Ruffels 35-34—69 -1
Jenny Shin 37-32—69 -1
Linnea Strom 33-36—69 -1
Rio Takeda 34-35—69 -1
Miyu Yamashita 34-35—69 -1
Ina Yoon 37-32—69 -1
Pajaree Anannarukarn 35-35—70 E
Jenny Bae 34-36—70 E
Ashleigh Buhai 34-36—70 E
In Gee Chun 34-36—70 E
Hannah Green 32-38—70 E
Brooke Henderson 35-35—70 E
Gurleen Kaur 35-35—70 E
A Lim Kim 36-34—70 E
Aline Krauter 36-34—70 E
Lucy Li 37-33—70 E
Brooke Matthews 32-38—70 E
Alexa Pano 37-33—70 E
Paula Reto 34-36—70 E
Patty Tavatanakit 35-35—70 E
Celine Boutier 36-35—71 +1
Peiyun Chien 34-37—71 +1
Robyn Choi 34-37—71 +1
Manon De Roey 35-36—71 +1
Gemma Dryburgh 35-36—71 +1
Jin Hee Im 36-35—71 +1
Akie Iwai 33-38—71 +1
Jiwon Jeon 36-35—71 +1
Megan Khang 36-35—71 +1
Nanna Koerstz Madsen 36-35—71 +1
Nelly Korda 35-36—71 +1
Stephanie Kyriacou 34-37—71 +1
Caley McGinty 37-34—71 +1
Lauryn Nguyen 34-37—71 +1
Yuka Saso 38-33—71 +1
Hinako Shibuno 36-35—71 +1
Maja Stark 36-35—71 +1
Jasmine Suwannapura 38-33—71 +1
Elizabeth Szokol 36-35—71 +1
Lexi Thompson 36-35—71 +1
Amy Yang 34-37—71 +1
Xiaowen Yin 34-37—71 +1
Anne-Sterre Den Dunnen 37-35—72 +2
Lindy Duncan 36-36—72 +2
Wei-Ling Hsu 35-37—72 +2
Caroline Inglis 35-37—72 +2
Minami Katsu 33-39—72 +2
Jeong Eun Lee5 37-35—72 +2
Jeongeun Lee6 35-37—72 +2
Ingrid Lindblad 34-38—72 +2
Azahara Munoz 35-37—72 +2
Hira Naveed 36-36—72 +2
Yuna Nishimura 36-36—72 +2
Sarah Schmelzel 35-37—72 +2
Gigi Stoll 37-35—72 +2
Dewi Weber 35-37—72 +2
Yuri Yoshida 35-37—72 +2
Karis Davidson 33-40—73 +3
Julia Lopez Ramirez 36-37—73 +3
Kate Smith-Stroh 33-40—73 +3
Lottie Woad 36-37—73 +3
Saki Baba 36-38—74 +4
Caroline Masson 35-39—74 +4
Anna Nordqvist 34-40—74 +4
Emily Pedersen 38-36—74 +4
Bailey Tardy 39-35—74 +4
Lilia Vu 34-40—74 +4
Aditi Ashok 38-37—75 +5
Celine Borge 38-37—75 +5
Sung Hyun Park 39-36—75 +5
Perrine Delacour 36-41—77 +7
Soo Bin Joo 40-37—77 +7
Kum Kang Park 38-39—77 +7
Benedetta Moresco 40-39—79 +9
Kai Trump 42-41—83 +13

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up