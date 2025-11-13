The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican Par Scores

Thursday
At Pelican Golf Club
Belleair, Fla.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,349; Par: 70
First Round
|Hae-Ran Ryu
|31-33—64
|-6
|Grace Kim
|33-32—65
|-5
|Jennifer Kupcho
|35-31—66
|-4
|Charley Hull
|32-35—67
|-3
|Somi Lee
|33-34—67
|-3
|Leona Maguire
|35-32—67
|-3
|Mao Saigo
|35-32—67
|-3
|Allisen Corpuz
|34-34—68
|-2
|Lauren Coughlin
|35-33—68
|-2
|Olivia Cowan
|34-34—68
|-2
|Linn Grant
|34-34—68
|-2
|Lauren Hartlage
|33-35—68
|-2
|Morgane Metraux
|35-33—68
|-2
|Madelene Sagstrom
|38-30—68
|-2
|Albane Valenzuela
|35-33—68
|-2
|Arpichaya Yubol
|33-35—68
|-2
|Rose Zhang
|33-35—68
|-2
|Hye Jin Choi
|33-36—69
|-1
|Carlota Ciganda
|35-34—69
|-1
|Brianna Do
|36-33—69
|-1
|Ayaka Furue
|35-34—69
|-1
|Kristen Gillman
|33-36—69
|-1
|Nataliya Guseva
|36-33—69
|-1
|Esther Henseleit
|33-36—69
|-1
|Chisato Iwai
|34-35—69
|-1
|Auston Kim
|33-36—69
|-1
|Mi Hyang Lee
|35-34—69
|-1
|Gaby Lopez
|33-36—69
|-1
|Bianca Pagdanganan
|35-34—69
|-1
|Pornanong Phatlum
|35-34—69
|-1
|Cassie Porter
|31-38—69
|-1
|Jessica Porvasnik
|34-35—69
|-1
|Pauline Roussin
|34-35—69
|-1
|Gabriela Ruffels
|35-34—69
|-1
|Jenny Shin
|37-32—69
|-1
|Linnea Strom
|33-36—69
|-1
|Rio Takeda
|34-35—69
|-1
|Miyu Yamashita
|34-35—69
|-1
|Ina Yoon
|37-32—69
|-1
|Pajaree Anannarukarn
|35-35—70
|E
|Jenny Bae
|34-36—70
|E
|Ashleigh Buhai
|34-36—70
|E
|In Gee Chun
|34-36—70
|E
|Hannah Green
|32-38—70
|E
|Brooke Henderson
|35-35—70
|E
|Gurleen Kaur
|35-35—70
|E
|A Lim Kim
|36-34—70
|E
|Aline Krauter
|36-34—70
|E
|Lucy Li
|37-33—70
|E
|Brooke Matthews
|32-38—70
|E
|Alexa Pano
|37-33—70
|E
|Paula Reto
|34-36—70
|E
|Patty Tavatanakit
|35-35—70
|E
|Celine Boutier
|36-35—71
|+1
|Peiyun Chien
|34-37—71
|+1
|Robyn Choi
|34-37—71
|+1
|Manon De Roey
|35-36—71
|+1
|Gemma Dryburgh
|35-36—71
|+1
|Jin Hee Im
|36-35—71
|+1
|Akie Iwai
|33-38—71
|+1
|Jiwon Jeon
|36-35—71
|+1
|Megan Khang
|36-35—71
|+1
|Nanna Koerstz Madsen
|36-35—71
|+1
|Nelly Korda
|35-36—71
|+1
|Stephanie Kyriacou
|34-37—71
|+1
|Caley McGinty
|37-34—71
|+1
|Lauryn Nguyen
|34-37—71
|+1
|Yuka Saso
|38-33—71
|+1
|Hinako Shibuno
|36-35—71
|+1
|Maja Stark
|36-35—71
|+1
|Jasmine Suwannapura
|38-33—71
|+1
|Elizabeth Szokol
|36-35—71
|+1
|Lexi Thompson
|36-35—71
|+1
|Amy Yang
|34-37—71
|+1
|Xiaowen Yin
|34-37—71
|+1
|Anne-Sterre Den Dunnen
|37-35—72
|+2
|Lindy Duncan
|36-36—72
|+2
|Wei-Ling Hsu
|35-37—72
|+2
|Caroline Inglis
|35-37—72
|+2
|Minami Katsu
|33-39—72
|+2
|Jeong Eun Lee5
|37-35—72
|+2
|Jeongeun Lee6
|35-37—72
|+2
|Ingrid Lindblad
|34-38—72
|+2
|Azahara Munoz
|35-37—72
|+2
|Hira Naveed
|36-36—72
|+2
|Yuna Nishimura
|36-36—72
|+2
|Sarah Schmelzel
|35-37—72
|+2
|Gigi Stoll
|37-35—72
|+2
|Dewi Weber
|35-37—72
|+2
|Yuri Yoshida
|35-37—72
|+2
|Karis Davidson
|33-40—73
|+3
|Julia Lopez Ramirez
|36-37—73
|+3
|Kate Smith-Stroh
|33-40—73
|+3
|Lottie Woad
|36-37—73
|+3
|Saki Baba
|36-38—74
|+4
|Caroline Masson
|35-39—74
|+4
|Anna Nordqvist
|34-40—74
|+4
|Emily Pedersen
|38-36—74
|+4
|Bailey Tardy
|39-35—74
|+4
|Lilia Vu
|34-40—74
|+4
|Aditi Ashok
|38-37—75
|+5
|Celine Borge
|38-37—75
|+5
|Sung Hyun Park
|39-36—75
|+5
|Perrine Delacour
|36-41—77
|+7
|Soo Bin Joo
|40-37—77
|+7
|Kum Kang Park
|38-39—77
|+7
|Benedetta Moresco
|40-39—79
|+9
|Kai Trump
|42-41—83
|+13
