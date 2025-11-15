Live Radio
The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican Par Scores

The Associated Press

November 15, 2025, 4:35 PM

Saturday

At Pelican Golf Club

Belleair, Fla.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,349; Par: 70

Third Round

Linn Grant 68-63-65—196 -14
Jennifer Kupcho 66-66-65—197 -13
Nataliya Guseva 69-67-63—199 -11
Grace Kim 65-66-68—199 -11
Lucy Li 70-65-65—200 -10
Gaby Lopez 69-64-67—200 -10
Hae-Ran Ryu 64-68-68—200 -10
Esther Henseleit 69-66-67—202 -8
Nelly Korda 71-63-68—202 -8
Lauren Coughlin 68-66-69—203 -7
Charley Hull 67-68-68—203 -7
Auston Kim 69-65-69—203 -7
Brooke Matthews 70-69-64—203 -7
Yuna Nishimura 72-64-67—203 -7
In Gee Chun 70-70-64—204 -6
Carlota Ciganda 69-65-70—204 -6
Karis Davidson 73-63-68—204 -6
Hannah Green 70-66-68—204 -6
Brooke Henderson 70-66-68—204 -6
Nanna Koerstz Madsen 71-68-65—204 -6
Alexa Pano 70-69-65—204 -6
Mao Saigo 67-70-67—204 -6
Paula Reto 70-70-65—205 -5
Pauline Roussin 69-71-65—205 -5
Celine Boutier 71-66-69—206 -4
Lindy Duncan 72-67-67—206 -4
Gabriela Ruffels 69-68-69—206 -4
Rio Takeda 69-68-69—206 -4
Rose Zhang 68-67-71—206 -4
Hye Jin Choi 69-68-70—207 -3
Allisen Corpuz 68-69-70—207 -3
Gurleen Kaur 70-66-71—207 -3
Somi Lee 67-73-67—207 -3
Julia Lopez Ramirez 73-67-67—207 -3
Madelene Sagstrom 68-69-70—207 -3
Albane Valenzuela 68-67-72—207 -3
Ina Yoon 69-68-70—207 -3
Robyn Choi 71-67-70—208 -2
Brianna Do 69-72-67—208 -2
A Lim Kim 70-70-68—208 -2
Bianca Pagdanganan 69-71-68—208 -2
Cassie Porter 69-69-70—208 -2
Bailey Tardy 74-66-68—208 -2
Patty Tavatanakit 70-67-71—208 -2
Amy Yang 71-70-67—208 -2
Yuri Yoshida 72-68-68—208 -2
Pajaree Anannarukarn 70-70-69—209 -1
Olivia Cowan 68-72-69—209 -1
Manon De Roey 71-68-70—209 -1
Kristen Gillman 69-70-70—209 -1
Lauren Hartlage 68-71-70—209 -1
Leona Maguire 67-72-70—209 -1
Caley McGinty 71-70-68—209 -1
Anna Nordqvist 74-65-70—209 -1
Sarah Schmelzel 72-67-70—209 -1
Jasmine Suwannapura 71-69-69—209 -1
Jenny Bae 70-71-69—210 E
Celine Borge 75-65-70—210 E
Ashleigh Buhai 70-71-69—210 E
Anne-Sterre Den Dunnen 72-68-70—210 E
Stephanie Kyriacou 71-70-69—210 E
Jenny Shin 69-72-69—210 E
Kate Smith-Stroh 73-66-71—210 E
Linnea Strom 69-72-69—210 E
Miyu Yamashita 69-71-70—210 E
Chisato Iwai 69-71-71—211 +1
Minami Katsu 72-69-70—211 +1
Mi Hyang Lee 69-71-73—213 +3
Caroline Inglis 72-69-76—217 +7

