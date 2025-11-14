The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican Par Scores

Friday
At Pelican Golf Club
Belleair, Fla.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,349; Par: 70
Second Round
|Linn Grant
|68-63—131
|-9
|Grace Kim
|65-66—131
|-9
|Jennifer Kupcho
|66-66—132
|-8
|Hae-Ran Ryu
|64-68—132
|-8
|Gaby Lopez
|69-64—133
|-7
|Carlota Ciganda
|69-65—134
|-6
|Lauren Coughlin
|68-66—134
|-6
|Auston Kim
|69-65—134
|-6
|Nelly Korda
|71-63—134
|-6
|Esther Henseleit
|69-66—135
|-5
|Charley Hull
|67-68—135
|-5
|Lucy Li
|70-65—135
|-5
|Albane Valenzuela
|68-67—135
|-5
|Rose Zhang
|68-67—135
|-5
|Karis Davidson
|73-63—136
|-4
|Hannah Green
|70-66—136
|-4
|Nataliya Guseva
|69-67—136
|-4
|Brooke Henderson
|70-66—136
|-4
|Gurleen Kaur
|70-66—136
|-4
|Yuna Nishimura
|72-64—136
|-4
|Celine Boutier
|71-66—137
|-3
|Hye Jin Choi
|69-68—137
|-3
|Allisen Corpuz
|68-69—137
|-3
|Gabriela Ruffels
|69-68—137
|-3
|Madelene Sagstrom
|68-69—137
|-3
|Mao Saigo
|67-70—137
|-3
|Rio Takeda
|69-68—137
|-3
|Patty Tavatanakit
|70-67—137
|-3
|Ina Yoon
|69-68—137
|-3
|Robyn Choi
|71-67—138
|-2
|Cassie Porter
|69-69—138
|-2
|Manon De Roey
|71-68—139
|-1
|Lindy Duncan
|72-67—139
|-1
|Kristen Gillman
|69-70—139
|-1
|Lauren Hartlage
|68-71—139
|-1
|Nanna Koerstz Madsen
|71-68—139
|-1
|Leona Maguire
|67-72—139
|-1
|Brooke Matthews
|70-69—139
|-1
|Anna Nordqvist
|74-65—139
|-1
|Alexa Pano
|70-69—139
|-1
|Sarah Schmelzel
|72-67—139
|-1
|Kate Smith-Stroh
|73-66—139
|-1
|Pajaree Anannarukarn
|70-70—140
|E
|Celine Borge
|75-65—140
|E
|In Gee Chun
|70-70—140
|E
|Olivia Cowan
|68-72—140
|E
|Anne-Sterre Den Dunnen
|72-68—140
|E
|Chisato Iwai
|69-71—140
|E
|A Lim Kim
|70-70—140
|E
|Mi Hyang Lee
|69-71—140
|E
|Somi Lee
|67-73—140
|E
|Julia Lopez Ramirez
|73-67—140
|E
|Bianca Pagdanganan
|69-71—140
|E
|Paula Reto
|70-70—140
|E
|Pauline Roussin
|69-71—140
|E
|Jasmine Suwannapura
|71-69—140
|E
|Bailey Tardy
|74-66—140
|E
|Miyu Yamashita
|69-71—140
|E
|Yuri Yoshida
|72-68—140
|E
|Jenny Bae
|70-71—141
|+1
|Ashleigh Buhai
|70-71—141
|+1
|Brianna Do
|69-72—141
|+1
|Caroline Inglis
|72-69—141
|+1
|Minami Katsu
|72-69—141
|+1
|Stephanie Kyriacou
|71-70—141
|+1
|Caley McGinty
|71-70—141
|+1
|Jenny Shin
|69-72—141
|+1
|Linnea Strom
|69-72—141
|+1
|Amy Yang
|71-70—141
|+1
|Ayaka Furue
|69-73—142
|+2
|Wei-Ling Hsu
|72-70—142
|+2
|Akie Iwai
|71-71—142
|+2
|Megan Khang
|71-71—142
|+2
|Aline Krauter
|70-72—142
|+2
|Elizabeth Szokol
|71-71—142
|+2
|Arpichaya Yubol
|68-74—142
|+2
|Aditi Ashok
|75-68—143
|+3
|Gemma Dryburgh
|71-72—143
|+3
|Jin Hee Im
|71-72—143
|+3
|Azahara Munoz
|72-71—143
|+3
|Pornanong Phatlum
|69-74—143
|+3
|Jessica Porvasnik
|69-74—143
|+3
|Yuka Saso
|71-72—143
|+3
|Dewi Weber
|72-71—143
|+3
|Lottie Woad
|73-70—143
|+3
|Peiyun Chien
|71-73—144
|+4
|Jiwon Jeon
|71-73—144
|+4
|Jeong Eun Lee5
|72-72—144
|+4
|Ingrid Lindblad
|72-72—144
|+4
|Caroline Masson
|74-70—144
|+4
|Morgane Metraux
|68-76—144
|+4
|Jeongeun Lee6
|72-73—145
|+5
|Maja Stark
|71-74—145
|+5
|Lexi Thompson
|71-74—145
|+5
|Saki Baba
|74-72—146
|+6
|Hira Naveed
|72-74—146
|+6
|Lauryn Nguyen
|71-75—146
|+6
|Emily Pedersen
|74-72—146
|+6
|Hinako Shibuno
|71-75—146
|+6
|Gigi Stoll
|72-74—146
|+6
|Xiaowen Yin
|71-75—146
|+6
|Kum Kang Park
|77-70—147
|+7
|Sung Hyun Park
|75-72—147
|+7
|Perrine Delacour
|77-72—149
|+9
|Lilia Vu
|74-75—149
|+9
|Soo Bin Joo
|77-73—150
|+10
|Benedetta Moresco
|79-73—152
|+12
|Kai Trump
|83-75—158
|+18
