The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican Par Scores

The Associated Press

November 14, 2025, 5:38 PM

Friday

At Pelican Golf Club

Belleair, Fla.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,349; Par: 70

Second Round

Linn Grant 68-63—131 -9
Grace Kim 65-66—131 -9
Jennifer Kupcho 66-66—132 -8
Hae-Ran Ryu 64-68—132 -8
Gaby Lopez 69-64—133 -7
Carlota Ciganda 69-65—134 -6
Lauren Coughlin 68-66—134 -6
Auston Kim 69-65—134 -6
Nelly Korda 71-63—134 -6
Esther Henseleit 69-66—135 -5
Charley Hull 67-68—135 -5
Lucy Li 70-65—135 -5
Albane Valenzuela 68-67—135 -5
Rose Zhang 68-67—135 -5
Karis Davidson 73-63—136 -4
Hannah Green 70-66—136 -4
Nataliya Guseva 69-67—136 -4
Brooke Henderson 70-66—136 -4
Gurleen Kaur 70-66—136 -4
Yuna Nishimura 72-64—136 -4
Celine Boutier 71-66—137 -3
Hye Jin Choi 69-68—137 -3
Allisen Corpuz 68-69—137 -3
Gabriela Ruffels 69-68—137 -3
Madelene Sagstrom 68-69—137 -3
Mao Saigo 67-70—137 -3
Rio Takeda 69-68—137 -3
Patty Tavatanakit 70-67—137 -3
Ina Yoon 69-68—137 -3
Robyn Choi 71-67—138 -2
Cassie Porter 69-69—138 -2
Manon De Roey 71-68—139 -1
Lindy Duncan 72-67—139 -1
Kristen Gillman 69-70—139 -1
Lauren Hartlage 68-71—139 -1
Nanna Koerstz Madsen 71-68—139 -1
Leona Maguire 67-72—139 -1
Brooke Matthews 70-69—139 -1
Anna Nordqvist 74-65—139 -1
Alexa Pano 70-69—139 -1
Sarah Schmelzel 72-67—139 -1
Kate Smith-Stroh 73-66—139 -1
Pajaree Anannarukarn 70-70—140 E
Celine Borge 75-65—140 E
In Gee Chun 70-70—140 E
Olivia Cowan 68-72—140 E
Anne-Sterre Den Dunnen 72-68—140 E
Chisato Iwai 69-71—140 E
A Lim Kim 70-70—140 E
Mi Hyang Lee 69-71—140 E
Somi Lee 67-73—140 E
Julia Lopez Ramirez 73-67—140 E
Bianca Pagdanganan 69-71—140 E
Paula Reto 70-70—140 E
Pauline Roussin 69-71—140 E
Jasmine Suwannapura 71-69—140 E
Bailey Tardy 74-66—140 E
Miyu Yamashita 69-71—140 E
Yuri Yoshida 72-68—140 E
Jenny Bae 70-71—141 +1
Ashleigh Buhai 70-71—141 +1
Brianna Do 69-72—141 +1
Caroline Inglis 72-69—141 +1
Minami Katsu 72-69—141 +1
Stephanie Kyriacou 71-70—141 +1
Caley McGinty 71-70—141 +1
Jenny Shin 69-72—141 +1
Linnea Strom 69-72—141 +1
Amy Yang 71-70—141 +1
Ayaka Furue 69-73—142 +2
Wei-Ling Hsu 72-70—142 +2
Akie Iwai 71-71—142 +2
Megan Khang 71-71—142 +2
Aline Krauter 70-72—142 +2
Elizabeth Szokol 71-71—142 +2
Arpichaya Yubol 68-74—142 +2
Aditi Ashok 75-68—143 +3
Gemma Dryburgh 71-72—143 +3
Jin Hee Im 71-72—143 +3
Azahara Munoz 72-71—143 +3
Pornanong Phatlum 69-74—143 +3
Jessica Porvasnik 69-74—143 +3
Yuka Saso 71-72—143 +3
Dewi Weber 72-71—143 +3
Lottie Woad 73-70—143 +3
Peiyun Chien 71-73—144 +4
Jiwon Jeon 71-73—144 +4
Jeong Eun Lee5 72-72—144 +4
Ingrid Lindblad 72-72—144 +4
Caroline Masson 74-70—144 +4
Morgane Metraux 68-76—144 +4
Jeongeun Lee6 72-73—145 +5
Maja Stark 71-74—145 +5
Lexi Thompson 71-74—145 +5
Saki Baba 74-72—146 +6
Hira Naveed 72-74—146 +6
Lauryn Nguyen 71-75—146 +6
Emily Pedersen 74-72—146 +6
Hinako Shibuno 71-75—146 +6
Gigi Stoll 72-74—146 +6
Xiaowen Yin 71-75—146 +6
Kum Kang Park 77-70—147 +7
Sung Hyun Park 75-72—147 +7
Perrine Delacour 77-72—149 +9
Lilia Vu 74-75—149 +9
Soo Bin Joo 77-73—150 +10
Benedetta Moresco 79-73—152 +12
Kai Trump 83-75—158 +18

Sports
