Sports on TV for Wednesday, Nov. 5

The Associated Press

November 4, 2025, 10:17 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Nov. 5

AHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Lehigh Valley at Bridgeport

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

BTN — Rider at Rutgers

8 p.m.

PEACOCK — S. Dakota at Creighton

8 p.m.

BTN — Alabama A&M at Indiana

9 p.m.

SECN — North Alabama at Mississippi St.

COLLEGE FIELD HOCKEY

1 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Louisville, Ky.

3:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Louisville, Ky.

COLLEGE FOOTBALL

7 p.m.

ESPN2 — N. Illinois at Toledo

ESPNU — Kent St. at Ball St.

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ACCN — Florida St. at Miami

SECN — Alabama at Arkansas

8 p.m.

FS1 — Minnesota at Wisconsin

GOLF

9 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The TOTO Japan Classic, First Round, Seta Golf Course, Otsu-shi, Shiga, Japan

2 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: The Abu Dhabi HSBC Championship, First Round, Yas Links GC, Abu Dhabi, United Arab Emirates

HORSE RACING

11:30 p.m.

FS1 — The Melbourne Cup: Carnival Stakes Day, Flemington Racecourse, Melbourne, Australia

NBA BASKETBALL

7:40 p.m.

ESPN — Minnesota at New York

10:05 p.m.

ESPN — San Antonio at L.A. Lakers

NBL BASKETBALL

3:30 a.m.

FS2 — Melbourne United vs. Illawarra Hawks

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — St. Louis at Washington

TRUTV — St. Louis at Washington

SOCCER (MEN’S)

7:15 a.m.

FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Panama vs. Ireland, Group J, Doha, Qatar

10 a.m.

FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: U.S. vs. Burkina Faso, Group I, Doha, Qatar

3 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Bayer Leverkusen at Benfica

SOCCER (WOMEN’S)

1:45 p.m.

FS2 — FIFA U-17 World Cup: Brazil vs. North Korea, Semifinal, Rabat, Morocco

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Athens-ATP & Metz-ATP Early Rounds

7 a.m.

TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Athens-ATP & Metz-ATP Early Rounds

6 a.m. (Thursday)

TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Athens-ATP & Metz-ATP Early Rounds

