Sports on TV for Wednesday, Nov. 5

(All times Eastern)
Wednesday, Nov. 5
AHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Lehigh Valley at Bridgeport
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
BTN — Rider at Rutgers
8 p.m.
PEACOCK — S. Dakota at Creighton
8 p.m.
BTN — Alabama A&M at Indiana
9 p.m.
SECN — North Alabama at Mississippi St.
COLLEGE FIELD HOCKEY
1 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Louisville, Ky.
3:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Louisville, Ky.
COLLEGE FOOTBALL
7 p.m.
ESPN2 — N. Illinois at Toledo
ESPNU — Kent St. at Ball St.
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ACCN — Florida St. at Miami
SECN — Alabama at Arkansas
8 p.m.
FS1 — Minnesota at Wisconsin
GOLF
9 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The TOTO Japan Classic, First Round, Seta Golf Course, Otsu-shi, Shiga, Japan
2 a.m. (Thursday)
GOLF — DP World Tour: The Abu Dhabi HSBC Championship, First Round, Yas Links GC, Abu Dhabi, United Arab Emirates
HORSE RACING
11:30 p.m.
FS1 — The Melbourne Cup: Carnival Stakes Day, Flemington Racecourse, Melbourne, Australia
NBA BASKETBALL
7:40 p.m.
ESPN — Minnesota at New York
10:05 p.m.
ESPN — San Antonio at L.A. Lakers
NBL BASKETBALL
3:30 a.m.
FS2 — Melbourne United vs. Illawarra Hawks
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — St. Louis at Washington
TRUTV — St. Louis at Washington
SOCCER (MEN’S)
7:15 a.m.
FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Panama vs. Ireland, Group J, Doha, Qatar
10 a.m.
FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: U.S. vs. Burkina Faso, Group I, Doha, Qatar
3 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Bayer Leverkusen at Benfica
SOCCER (WOMEN’S)
1:45 p.m.
FS2 — FIFA U-17 World Cup: Brazil vs. North Korea, Semifinal, Rabat, Morocco
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Athens-ATP & Metz-ATP Early Rounds
7 a.m.
TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Athens-ATP & Metz-ATP Early Rounds
6 a.m. (Thursday)
TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Athens-ATP & Metz-ATP Early Rounds
