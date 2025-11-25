Live Radio
Sports on TV for Wednesday, Nov. 26

The Associated Press

November 25, 2025, 6:30 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Nov. 26

CHL HOCKEY

8 p.m.

NHLN — 2025 Prospects Challenge: Canada vs. U.S., Game 2, Lethbridge, Canada

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ESPN — Battle 4 Atlantis Tournament: Vanderbilt vs. W. Kentucky, Nassau, Bahamas

ESPN2 — Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational – Adventure Bracket: TBD, Championship, Kissimmee, Fla.

1 p.m.

TNT — Players Era Festival: TBD, Consolation Game, Las Vegas

2 p.m.

CBSSN — Acrisure Holiday Invitational: TBD, Palm Springs, Calif.

2:30 p.m.

ESPN — The Southwest Maui Invitational: TBD, Championship, Maui, Hawaii

ESPN2 — Battle 4 Atlantis: VCU vs. South Florida, Nassau, Bahamas

ESPNU — Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational – Adventure Bracket: TBD, Third-Place Game, Kissimmee, Fla.

3:30 p.m.

TNT — Players Era Festival: TBD, Consolation Game, Las Vegas

4:30 p.m.

CBSSN — Acrisure Holiday Invitational: TBD, Palm Springs, Calif.

5 p.m.

ESPNU — Battle 5 Atlantis: Virginia Tech vs. Colorado St., Nassau, Bahamas

5:30 p.m.

ESPN2 — The Southwest Maui Invitational: TBD, Third-Place Game, Maui, Hawaii

7 p.m.

CBSSN — Acrisure Holiday Invitational: Pepperdine vs. Fresno St., Palm Springs, Calif.

SECN — Tennessee Tech at Kentucky

TNT — Players Era Festival: TBD, Third-Place Game, Las Vegas

7:30 p.m.

ESPN2 — Battle 4 Atlantis: Saint Mary’s (Calif.) vs. Wichita St., Nassau, Bahamas

ESPNU — Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational – Adventure Bracket: TBD, Fifth-Place Game, Kissimmee, Fla.

8 p.m.

TRUTV — Players Era Festival: TBD, Consolation Game, Las Vegas

9 p.m.

ACCN — NJIT at Louisville

9:30 p.m.

CBSSN — Acrisure Holiday Invitational: TBD, Palm Springs, Calif.

ESPN2 — The Southwest Maui Invitational: TBD, Fifth-Place Game, Maui, Hawaii

TNT — Players Era Festival: TBD, Championship, Las Vegas

10:30 p.m.

TRUTV — Players Era Festival: TBD, Consolation Game, Las Vegas

Midnight

CBSSN — Acrisure Holiday Invitational: TBD, Palm Springs, Calif.

ESPN2 — The Southwest Maui Invitational: TBD, Seventh-Place Game, Maui, Hawaii

TNT — Players Era Festival: TBD, Consolation Game, Las Vegas

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

2 p.m.

TRUTV — Players Era Festival: Texas vs. UCLA, Semifinal, Las Vegas

4:30 p.m.

TRUTV — Players Era Festival: Duke vs. South Carolina, Semifinal Las Vegas

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ACCN — Louisville at Pittsburgh

BTN — Purdue at Minnesota

9 p.m.

BTN — Indiana at Illinois

GOLF

9:30 p.m.

GOLF — DP World Tour: The BMW Australian PGA Championship, First Round, Royal Queensland GC, Brisbane, Australia

NBA BASKETBALL

5:10 p.m.

ESPN — Detroit at Boston

7:35 p.m.

ESPN — Minnesota at Oklahoma City

10:05 p.m.

ESPN — Houston at Golden State

SOCCER (MEN’S)

8:55 p.m.

FS2 — 2025 CONCACAF Central American Cup: Club Xelajú MC at Alajuelense, Final – Leg 1

