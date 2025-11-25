Sports on TV for Wednesday, Nov. 26

(All times Eastern)
Wednesday, Nov. 26
CHL HOCKEY
8 p.m.
NHLN — 2025 Prospects Challenge: Canada vs. U.S., Game 2, Lethbridge, Canada
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ESPN — Battle 4 Atlantis Tournament: Vanderbilt vs. W. Kentucky, Nassau, Bahamas
ESPN2 — Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational – Adventure Bracket: TBD, Championship, Kissimmee, Fla.
1 p.m.
TNT — Players Era Festival: TBD, Consolation Game, Las Vegas
2 p.m.
CBSSN — Acrisure Holiday Invitational: TBD, Palm Springs, Calif.
2:30 p.m.
ESPN — The Southwest Maui Invitational: TBD, Championship, Maui, Hawaii
ESPN2 — Battle 4 Atlantis: VCU vs. South Florida, Nassau, Bahamas
ESPNU — Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational – Adventure Bracket: TBD, Third-Place Game, Kissimmee, Fla.
3:30 p.m.
TNT — Players Era Festival: TBD, Consolation Game, Las Vegas
4:30 p.m.
CBSSN — Acrisure Holiday Invitational: TBD, Palm Springs, Calif.
5 p.m.
ESPNU — Battle 5 Atlantis: Virginia Tech vs. Colorado St., Nassau, Bahamas
5:30 p.m.
ESPN2 — The Southwest Maui Invitational: TBD, Third-Place Game, Maui, Hawaii
7 p.m.
CBSSN — Acrisure Holiday Invitational: Pepperdine vs. Fresno St., Palm Springs, Calif.
SECN — Tennessee Tech at Kentucky
TNT — Players Era Festival: TBD, Third-Place Game, Las Vegas
7:30 p.m.
ESPN2 — Battle 4 Atlantis: Saint Mary’s (Calif.) vs. Wichita St., Nassau, Bahamas
ESPNU — Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational – Adventure Bracket: TBD, Fifth-Place Game, Kissimmee, Fla.
8 p.m.
TRUTV — Players Era Festival: TBD, Consolation Game, Las Vegas
9 p.m.
ACCN — NJIT at Louisville
9:30 p.m.
CBSSN — Acrisure Holiday Invitational: TBD, Palm Springs, Calif.
ESPN2 — The Southwest Maui Invitational: TBD, Fifth-Place Game, Maui, Hawaii
TNT — Players Era Festival: TBD, Championship, Las Vegas
10:30 p.m.
TRUTV — Players Era Festival: TBD, Consolation Game, Las Vegas
Midnight
CBSSN — Acrisure Holiday Invitational: TBD, Palm Springs, Calif.
ESPN2 — The Southwest Maui Invitational: TBD, Seventh-Place Game, Maui, Hawaii
TNT — Players Era Festival: TBD, Consolation Game, Las Vegas
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
2 p.m.
TRUTV — Players Era Festival: Texas vs. UCLA, Semifinal, Las Vegas
4:30 p.m.
TRUTV — Players Era Festival: Duke vs. South Carolina, Semifinal Las Vegas
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ACCN — Louisville at Pittsburgh
BTN — Purdue at Minnesota
9 p.m.
BTN — Indiana at Illinois
GOLF
9:30 p.m.
GOLF — DP World Tour: The BMW Australian PGA Championship, First Round, Royal Queensland GC, Brisbane, Australia
NBA BASKETBALL
5:10 p.m.
ESPN — Detroit at Boston
7:35 p.m.
ESPN — Minnesota at Oklahoma City
10:05 p.m.
ESPN — Houston at Golden State
SOCCER (MEN’S)
8:55 p.m.
FS2 — 2025 CONCACAF Central American Cup: Club Xelajú MC at Alajuelense, Final – Leg 1
