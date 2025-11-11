Live Radio
Sports on TV for Wednesday, Nov. 12

The Associated Press

November 11, 2025, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Nov. 12

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

FS1 — Milwaukee at Indiana

8 p.m.

ACCN — UNC-Greensboro at NC State

9:30 p.m.

PEACOCK — S. Dakota St. at Oregon

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7:30 p.m.

TRUTV — Loyola of Chicago at UConn

9 p.m.

FS1 — Creighton at Nebraska

SECN — UMKC at Oklahoma

COLLEGE FOOTBALL

7 p.m.

CBSSN — Buffalo at Cent. Michigan

ESPN2 — Toledo at Miami (Ohio)

ESPNU — N. Illinois at UMass

COLLEGE SOCCER (MEN’S)

4 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Michigan vs. Washington, Semifinal, College Park, Md.

7 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: UCLA at Maryland, Semifinal

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Clemson

7 p.m.

SECN — LSU at Georgia

GOLF

2 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: The DP World Tour Championship, First Round, Jumeirah Golf Estates (Earth Course), Dubai, United Arab Emirates

HORSE RACING

Noon

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

7 p.m.

MLBN — 2025 BBWAA Cy Young Award

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Orlando at New York

9:35 p.m.

ESPN — L.A. Lakers at Oklahoma City

NBL BASKETBALL

3:30 a.m.

NBATV — New Zealand vs. Brisbane

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — N.Y. Rangers at Tampa Bay

9:30 p.m.

TNT — New Jersey at Chicago

TRUTV — New Jersey at Chicago

SOCCER (WOMEN’S)

12:40 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Arsenal at Bayern Munich

2:55 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Juventus at Atlético Madrid

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin

8 a.m.

TENNIS — ATP Finals: Singles Round Robin

Noon

TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin

2:30 p.m.

TENNIS — ATP Finals: Singles Round Robin

6 a.m. (Thursday)

TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

