Sports on TV for Tuesday, Nov. 4

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, Nov. 4
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Evansville at Purdue
8:30 p.m.
BTN — Robert Morris at Iowa
8:45 p.m.
ESPN — Texas vs. Duke, Charlotte, N.C.
10:30 p.m.
BTN — Hawaii at Oregon
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
4 p.m.
ESPN2 — Tennessee vs. NC State, Greensboro, N.C.
5:30 p.m.
ESPN — UConn vs. Louisville, Annapolis, Md.
COLLEGE FIELD HOCKEY
10 a.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Louisville vs. North Carolina, Quarterfinal, Louisville, Ky.
12:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: California vs. Duke, Quarterfinal, Louisville, Ky.
3:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Stanford vs. Virginia, Quarterfinal, Louisville, Ky.
6 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Syracuse vs. Wake Forest, Quarterfinal, Louisville, Ky.
COLLEGE FOOTBALL
7 p.m.
CBSSN — UMass at Akron
ESPN2 — Miami (Ohio) at Ohio
8 p.m.
ESPN — College Football Playoff: Top 25
COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)
12:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: Alabama vs. Vanderbilt, Quarterfinal, Pensacola, Fla.
3 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: Kentucky vs. Georgia, Quarterfinal, Pensacola, Fla.
5:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: Mississippi St. vs. Arkansas, Quarterfinal, Pensacola, Fla.
8 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: LSU vs. Tennessee, Quarterfinal, Pensacola, Fla.
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Orlando at Atlanta
PEACOCK — Orlando at Atlanta
11 p.m.
NBC — Oklahoma City at L.A. Clippers
PEACOCK — Oklahoma City at L.A. Clippers
NBL BASKETBALL
3:30 a.m. (Wednesday)
FS2 — Melbourne United vs. Illawarra Hawks
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — Carolina at N.Y. Rangers
TRUTV — Carolina at N.Y. Rangers
9:30 p.m.
TNT — Tampa Bay at Colorado
TRUTV — Tampa Bay at Colorado
SOCCER (MEN’S)
7:45 a.m.
FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Mexico vs. Korea, Group F, Doha, Qatar
10 a.m.
FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: England vs. Venezuela, Group E, Doha, Qatar
3 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Copenhagen at Tottenham Hotspur
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Athens-ATP & Metz-ATP Early Rounds
7 a.m.
TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Athens-ATP & Metz-ATP Early Rounds
6 a.m. (Wednesday)
TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Athens-ATP & Metz-ATP Early Rounds
_____
