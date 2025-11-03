Live Radio
Sports on TV for Tuesday, Nov. 4

The Associated Press

November 3, 2025, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Nov. 4

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Evansville at Purdue

8:30 p.m.

BTN — Robert Morris at Iowa

8:45 p.m.

ESPN — Texas vs. Duke, Charlotte, N.C.

10:30 p.m.

BTN — Hawaii at Oregon

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

4 p.m.

ESPN2 — Tennessee vs. NC State, Greensboro, N.C.

5:30 p.m.

ESPN — UConn vs. Louisville, Annapolis, Md.

COLLEGE FIELD HOCKEY

10 a.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Louisville vs. North Carolina, Quarterfinal, Louisville, Ky.

12:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: California vs. Duke, Quarterfinal, Louisville, Ky.

3:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Stanford vs. Virginia, Quarterfinal, Louisville, Ky.

6 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Syracuse vs. Wake Forest, Quarterfinal, Louisville, Ky.

COLLEGE FOOTBALL

7 p.m.

CBSSN — UMass at Akron

ESPN2 — Miami (Ohio) at Ohio

8 p.m.

ESPN — College Football Playoff: Top 25

COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)

12:30 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: Alabama vs. Vanderbilt, Quarterfinal, Pensacola, Fla.

3 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: Kentucky vs. Georgia, Quarterfinal, Pensacola, Fla.

5:30 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: Mississippi St. vs. Arkansas, Quarterfinal, Pensacola, Fla.

8 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: LSU vs. Tennessee, Quarterfinal, Pensacola, Fla.

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Orlando at Atlanta

PEACOCK — Orlando at Atlanta

11 p.m.

NBC — Oklahoma City at L.A. Clippers

PEACOCK — Oklahoma City at L.A. Clippers

NBL BASKETBALL

3:30 a.m. (Wednesday)

FS2 — Melbourne United vs. Illawarra Hawks

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Carolina at N.Y. Rangers

TRUTV — Carolina at N.Y. Rangers

9:30 p.m.

TNT — Tampa Bay at Colorado

TRUTV — Tampa Bay at Colorado

SOCCER (MEN’S)

7:45 a.m.

FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Mexico vs. Korea, Group F, Doha, Qatar

10 a.m.

FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: England vs. Venezuela, Group E, Doha, Qatar

3 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Copenhagen at Tottenham Hotspur

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Athens-ATP & Metz-ATP Early Rounds

7 a.m.

TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Athens-ATP & Metz-ATP Early Rounds

6 a.m. (Wednesday)

TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Athens-ATP & Metz-ATP Early Rounds

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved.

