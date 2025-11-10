Live Radio
Sports on TV for Tuesday, Nov. 11

The Associated Press

November 10, 2025, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Nov. 11

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Navy at Penn St.

FS1 — Wake Forest vs. Michigan, Detroit

7 p.m.

ACCN — Radford at North Carolina

CBSSN — Duke at Army

SECN — Florida St. at Florida

8 p.m.

ESPN — Kentucky at Louisville

8:30 p.m.

BTN — Ball St. at Wisconsin

FS1 — Texas Tech at Illinois

9 p.m.

ACCN — Hampton at Virginia

CBSSN — Delaware at BYU

SECN — Memphis at Mississippi

10 p.m.

ESPN — Creighton at Gonzaga

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPN2 — Clemson at South Carolina

COLLEGE FOOTBALL

7 p.m.

ESPN — College Football Playoff: Top 25

7:30 p.m.

ESPNU — Kent St. at Akron

8 p.m.

ESPN2 — Ohio at W. Michigan

MLB BASEBALL

7 p.m.

MLBN — 2025 BBWAA Manager of the Year

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: Boston at Philadelphia

PEACOCK — Boston at Philadelphia

11 p.m.

NBC — Regional Coverage: Denver at Sacramento

PEACOCK — Denver at Sacramento

NBL BASKETBALL

3:30 a.m. (Wednesday)

NBATV — New Zealand vs. Brisbane

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Toronto at Boston

TRUTV — Toronto at Boston

9:30 p.m.

TNT — Anaheim at Colorado

TRUTV — Anaheim at Colorado

SOCCER (MEN’S)

7:15 a.m.

FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Uganda vs. France, Group K, Doha, Qatar

9:30 a.m.

FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Czechia vs. U.S., Group I, Doha, Qatar

SOCCER (WOMEN’S)

12:40 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Valerenga at Roma

2:55 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Wolfsburg at Lyon

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin

8 a.m.

TENNIS — ATP Finals: Singles Round Robin

Noon

TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin

2:30 p.m.

TENNIS — ATP Finals: Singles Round Robin

6 a.m. (Wednesday)

TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

