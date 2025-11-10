Sports on TV for Tuesday, Nov. 11

(All times Eastern)
Tuesday, Nov. 11
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Navy at Penn St.
FS1 — Wake Forest vs. Michigan, Detroit
7 p.m.
ACCN — Radford at North Carolina
CBSSN — Duke at Army
SECN — Florida St. at Florida
8 p.m.
ESPN — Kentucky at Louisville
8:30 p.m.
BTN — Ball St. at Wisconsin
FS1 — Texas Tech at Illinois
9 p.m.
ACCN — Hampton at Virginia
CBSSN — Delaware at BYU
SECN — Memphis at Mississippi
10 p.m.
ESPN — Creighton at Gonzaga
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPN2 — Clemson at South Carolina
COLLEGE FOOTBALL
7 p.m.
ESPN — College Football Playoff: Top 25
7:30 p.m.
ESPNU — Kent St. at Akron
8 p.m.
ESPN2 — Ohio at W. Michigan
MLB BASEBALL
7 p.m.
MLBN — 2025 BBWAA Manager of the Year
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: Boston at Philadelphia
PEACOCK — Boston at Philadelphia
11 p.m.
NBC — Regional Coverage: Denver at Sacramento
PEACOCK — Denver at Sacramento
NBL BASKETBALL
3:30 a.m. (Wednesday)
NBATV — New Zealand vs. Brisbane
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — Toronto at Boston
TRUTV — Toronto at Boston
9:30 p.m.
TNT — Anaheim at Colorado
TRUTV — Anaheim at Colorado
SOCCER (MEN’S)
7:15 a.m.
FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Uganda vs. France, Group K, Doha, Qatar
9:30 a.m.
FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Czechia vs. U.S., Group I, Doha, Qatar
SOCCER (WOMEN’S)
12:40 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Valerenga at Roma
2:55 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Wolfsburg at Lyon
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin
8 a.m.
TENNIS — ATP Finals: Singles Round Robin
Noon
TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin
2:30 p.m.
TENNIS — ATP Finals: Singles Round Robin
6 a.m. (Wednesday)
TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin
