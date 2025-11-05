Live Radio
Sports on TV for Thursday, Nov. 6

The Associated Press

November 5, 2025, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, Nov. 6

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (WOMEN’S)

3 a.m. (Friday)

FS2 — AFL Postseason: Hawthorn at North Melbourne, Qualifying Final

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

8 p.m.

TNT — Saint Francis at TCU

TRUTV — Saint Francis at TCU

10 p.m.

BTN — Denver at Washington

COLLEGE FOOTBALL

7:30 p.m.

ESPN — UTSA at South Florida

ESPN2 — Georgia Southern at Appalachian St.

COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)

4 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Wisconsin vs. Washington, Semifinal, St. Louis

4:30 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: Mississippi St. vs. LSU, Semifinal, Pensacola, Fla.

5:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Duke vs. Notre Dame, Semifinal, Cary, N.C.

7 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: UCLA vs. Michigan St., Semifinal, St. Louis

SECN — Southeastern Tournament: Georgia vs. Vanderbilt, Semifinal, Pensacola, Fla.

8 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Virginia vs. Stanford, Semifinal, Cary, N.C.

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

FS1 — Illinois at Nebraska

10 p.m.

FS1 — UCLA at Oregon

GOLF

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: The World Wide Technology Championship, First Round, El Cardonal at Diamante, Los Cabos, Mexico

10 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The TOTO Japan Classic, Second Round, Seta Golf Course, Otsu-shi, Shiga, Japan

2 a.m. (Friday)

GOLF — DP World Tour: The Abu Dhabi HSBC Championship, Second Round, Yas Links GC, Abu Dhabi, United Arab Emirates

HOCKEY (WOMEN’S)

7 p.m.

NHLN — Rivalry Series: Canada vs. U.S., Cleveland

HORSE RACING

Noon

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA BASKETBALL

9 p.m.

NBATV — L.A. Clippers at Phoenix

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

PRIME VIDEO — Las Vegas at Denver

SOCCER (MEN’S)

7:15 a.m.

FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Portugal vs. Morocco, Group B, Doha, Qatar

9:30 a.m.

FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Fiji vs. Belgium, Group D, Doha, Qatar

12:40 p.m.

CBSSN — UEFA Europa League: Nottingham Forest at SK Sturm Graz

3 p.m.

CBSSN — UEFA Europa League: AS Roma at Rangers

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Athens-ATP & Metz-ATP Early Rounds

7 a.m.

TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Athens-ATP & Metz-ATP Quarterfinals

6 a.m. (Friday)

TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Athens-ATP & Metz-ATP Quarterfinals

_____

