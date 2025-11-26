Live Radio
Sports on TV for Thursday, Nov. 27

The Associated Press

November 26, 2025, 10:12 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, Nov. 27

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

11 a.m.

ESPN2 — 2025 ESPN Events Invitational: Richmond vs. Furman, Kissimmee, Fla.

Noon

ESPN — Battle 4 Atlantis: TBD, Semifinal, Nassau, Bahamas

FS1 — Fort Myers Tip-Off Tournament: St. Bonaventure vs. East Carolina, Beach Division – Day 2, Fort Myers, Fla.

1:30 p.m.

ESPN2 — 2025 ESPN Events Invitational: Charlotte vs. Illinois St., Kissimmee, Fla.

2 p.m.

CBSSN — Acrisure Holiday Invitational: San Francisco vs. Colorado, Palm Springs, Fla.

TRUTV — Players Era Festival: TBD, Consolation Game, Las Vegas

2:30 p.m.

ESPN — Battle 4 Atlantis: TBD, Semifinal, Nassau, Bahamas

3 p.m.

FS1 — 2025 Rady Children’s Invitational: TCU vs. Florida, San Diego

4:30 p.m.

CBSSN — Acrisure Holiday Invitational: Washington vs. Nevada, Palm Springs, Calif.

FOX — Fort Myers Tip-Off Tournament: Michigan St. vs. North Carolina, Beach Division – Day 2, Fort Myers, Fla.

TRUTV — Players Era Festival: TBD, Consolation Game, Las Vegas

5 p.m.

ESPN — 2025 ESPN Events Invitational: BYU vs. Miami, Kissimmee, Fla.

5:30 p.m.

ESPN2 — Battle 4 Atlantis: TBD, Consolation Game, Nassau, Bahamas

FS1 — 2025 Rady Children’s Invitational: Wisconsin vs. Providence, San Diego

7 p.m.

CBSSN — Acrisure Holiday Invitational: Santa Clara vs. Saint Louis, Palm Springs, Calif.

7:30 p.m.

ESPN2 — 2025 ESPN Events Invitational: Georgetown vs. Dayton, Kissimmee, Fla.

8 p.m.

CBS — Duke vs. Arkansas, Chicago

ESPN2 — Battle 4 Atlantis: TBD, Consolation Game, Nassau, Bahamas

9:30 p.m.

CBSSN — Acrisure Holiday Invitational: Stanford vs. Minnesota, Palm Springs, Calif.

10:30 p.m.

BTN — Oklahoma St. vs. Northwestern, Chicago

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

TRUTV — Players Era Festival: TBD, Championship, Las Vegas

10:30 p.m.

TRUTV — Players Era Festival: TBD, Third-Place Game, Las Vegas

COLLEGE FOOTBALL

7:30 p.m.

ESPN — Navy at Memphis

GOLF

8 a.m.

GOLF — Ladies Euro Tour: The Andalucia Costa Del Sol Open de Espana presented by OYSHO, First Round, Real Guadalhorce Golf Club, Malaga, Spain

9:30 p.m.

GOLF — DP World Tour: The BMW Australian PGA Championship, Second Round, Royal Queensland GC, Brisbane, Australia

NFL FOOTBALL

1 p.m.

FOX — Green Bay at Detroit

4:30 p.m.

CBS — Kansas City at Dallas

8:20 p.m.

NBC — Cincinnati at Baltimore

PEACOCK — Cincinnati at Baltimore

SOCCER (MEN’S)

7:15 a.m.

FS2 — FIFA U-17 World Cup: Brazil vs. Italy, Third-Place Game, Doha, Qatar

10:45 a.m.

FS2 — FIFA U-17 World Cup: Portugal vs. Austria, Final, Doha, Qatar

_____

Sports
