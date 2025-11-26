Sports on TV for Thursday, Nov. 27

(All times Eastern)
Thursday, Nov. 27
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
11 a.m.
ESPN2 — 2025 ESPN Events Invitational: Richmond vs. Furman, Kissimmee, Fla.
Noon
ESPN — Battle 4 Atlantis: TBD, Semifinal, Nassau, Bahamas
FS1 — Fort Myers Tip-Off Tournament: St. Bonaventure vs. East Carolina, Beach Division – Day 2, Fort Myers, Fla.
1:30 p.m.
ESPN2 — 2025 ESPN Events Invitational: Charlotte vs. Illinois St., Kissimmee, Fla.
2 p.m.
CBSSN — Acrisure Holiday Invitational: San Francisco vs. Colorado, Palm Springs, Fla.
TRUTV — Players Era Festival: TBD, Consolation Game, Las Vegas
2:30 p.m.
ESPN — Battle 4 Atlantis: TBD, Semifinal, Nassau, Bahamas
3 p.m.
FS1 — 2025 Rady Children’s Invitational: TCU vs. Florida, San Diego
4:30 p.m.
CBSSN — Acrisure Holiday Invitational: Washington vs. Nevada, Palm Springs, Calif.
FOX — Fort Myers Tip-Off Tournament: Michigan St. vs. North Carolina, Beach Division – Day 2, Fort Myers, Fla.
TRUTV — Players Era Festival: TBD, Consolation Game, Las Vegas
5 p.m.
ESPN — 2025 ESPN Events Invitational: BYU vs. Miami, Kissimmee, Fla.
5:30 p.m.
ESPN2 — Battle 4 Atlantis: TBD, Consolation Game, Nassau, Bahamas
FS1 — 2025 Rady Children’s Invitational: Wisconsin vs. Providence, San Diego
7 p.m.
CBSSN — Acrisure Holiday Invitational: Santa Clara vs. Saint Louis, Palm Springs, Calif.
7:30 p.m.
ESPN2 — 2025 ESPN Events Invitational: Georgetown vs. Dayton, Kissimmee, Fla.
8 p.m.
CBS — Duke vs. Arkansas, Chicago
ESPN2 — Battle 4 Atlantis: TBD, Consolation Game, Nassau, Bahamas
9:30 p.m.
CBSSN — Acrisure Holiday Invitational: Stanford vs. Minnesota, Palm Springs, Calif.
10:30 p.m.
BTN — Oklahoma St. vs. Northwestern, Chicago
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
TRUTV — Players Era Festival: TBD, Championship, Las Vegas
10:30 p.m.
TRUTV — Players Era Festival: TBD, Third-Place Game, Las Vegas
COLLEGE FOOTBALL
7:30 p.m.
ESPN — Navy at Memphis
GOLF
8 a.m.
GOLF — Ladies Euro Tour: The Andalucia Costa Del Sol Open de Espana presented by OYSHO, First Round, Real Guadalhorce Golf Club, Malaga, Spain
9:30 p.m.
GOLF — DP World Tour: The BMW Australian PGA Championship, Second Round, Royal Queensland GC, Brisbane, Australia
NFL FOOTBALL
1 p.m.
FOX — Green Bay at Detroit
4:30 p.m.
CBS — Kansas City at Dallas
8:20 p.m.
NBC — Cincinnati at Baltimore
PEACOCK — Cincinnati at Baltimore
SOCCER (MEN’S)
7:15 a.m.
FS2 — FIFA U-17 World Cup: Brazil vs. Italy, Third-Place Game, Doha, Qatar
10:45 a.m.
FS2 — FIFA U-17 World Cup: Portugal vs. Austria, Final, Doha, Qatar
