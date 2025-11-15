Sports on TV for Sunday, Nov. 16

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, Nov. 16
AUTO RACING
7:30 a.m.
FS1 — FIM MotoGP: The Motul Grand Prix of the Valencian Community, Circuit Ricardo Tormo, Valencia, Spain
11 a.m.
FS1 — NHRA: Qualifying, In-N-Out Burger Pomona Dragstrip, Pomona, Calif. (Taped)
5 p.m.
FS1 — NHRA: The In-N-Out Burger NHRA Finals, In-N-Out Burger Pomona Dragstrip, Pomona, Calif.
CFL FOOTBALL
6:30 p.m.
CBSSN — The 112th Grey Cup: Montreal at Saskatchewan
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
12:30 p.m.
FS1 — Notre Dame at Ohio St.
3 p.m.
ESPN — Houston vs. Auburn, Birmingham, Ala.
5 p.m.
ESPN — UNLV at Memphis
5:30 p.m.
BTN — Incarnate Word at Indiana
7:30 p.m.
BTN — Akron at Purdue
8:30 p.m.
ESPN — Miami vs. Florida, Jacksonville, Fla.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
PEACOCK — Ohio St. at UConn
1 p.m.
BTN — N. Dakota St. vs. Nebraska, Sioux Falls, S.D.
ESPN — TCU at NC State
3 p.m.
ACCN — Jacksonville at Georgia Tech
ESPN2 — Louisville at Clemson
5 p.m.
ACCN — Indiana at Florida St.
COLLEGE SOCCER (MEN’S)
11 a.m.
ESPNU — Ivy League Tournament: Cornell at Princeton, Championship
1 p.m.
ESPNU — Atlantic Coast Tournament: SMU vs. Virginia, Championship, Cary, N.C.
3 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: UCLA vs. Michigan, Championship, College Park, Md.
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
1 p.m.
ACCN — Miami at Louisville
SECN — Oklahoma at Tennessee
3 p.m.
SECN — Vanderbilt at Mississippi St.
5 p.m.
ESPN2 — SMU at Stanford
COLLEGE WRESTLING
7 p.m.
ESPN2 — National Duals Invitational: Championship, Tulsa, Okla.
CURLING
5:30 p.m.
USA — 2025 U.S. Olympic Team Trials: Wheelchair – Mixed Doubles, Final, Sioux Falls, S.D. (Taped)
CURLING (MEN’S)
7 p.m.
USA — 2025 U.S. Olympic Team Trials: Final – Game 3, Sioux Falls, S.D. (If Necessary)
CURLING (WOMEN’S)
2:30 p.m.
USA — 2025 U.S. Olympic Team Trials: Final – Game 3, Sioux Falls, S.D. (If Necessary)
FIGURE SKATING
3 p.m.
NBC — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025 Skate America, Lake Placid, N.Y.
GOLF
11 a.m.
GOLF — PGA Tour: The Butterfield Bermuda Championship, Final Round, Port Royal Golf Course, Southampton, Bermuda
2 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Final Round, Pelican Golf Club, Belleair, Fla.
4 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: The Charles Schwab Cup Championship, Final Round, Phoenix Country Club, Phoenix
HORSE RACING
2 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
2 p.m.
NBATV — Tip-Off Tournament: Capital City at College Park
4 p.m.
NBATV — Tip-Off Tournament: Noblesville at Iowa
NFL FOOTBALL
9:30 a.m.
NFLN — Washington vs. Miami, Madrid
1 p.m.
CBS — Regional Coverage: Tampa Bay at Buffalo, Cincinnati at Pittsburgh, L.A. Chargers at Jacksonville
FOX — Regional Coverage: Carolina at Atlanta, Houston at Tennessee, Chicago at Minnesota, Green Bay at N.Y. Giants
4:05 p.m.
FOX — Regional Coverage: Seattle at L.A. Rams OR San Francisco at Arizona
4:25 p.m.
CBS — Regional Coverage: Baltimore at Cleveland OR Kansas City at Denver
8:20 p.m.
NBC — Detroit at Philadelphia
PEACOCK — Detroit at Philadelphia
NHL HOCKEY
9 a.m.
NHLN — Nashville vs. Pittsburgh, Stockholm
7 p.m.
NHLN — Detroit at N.Y. Rangers
SOCCER (MEN’S)
8:50 a.m.
FS2 — 2026 UEFA World Cup Qualifier Group Stage: Portugal vs. Armenia, Group F, Porto, Portugal
8:55 a.m.
FS1 — 2026 UEFA World Cup Qualifier Group Stage: Hungary vs. Ireland, Group F, Budapest, Hungary
11:50 a.m.
FS2 — 2026 UEFA World Cup Qualifier Group Stage: Azerbaijan vs. France, Group D, Baku, Azerbaijan
2:30 p.m.
FS1 — 2026 UEFA World Cup Qualifier Group Stage: Italy vs. Norway, Group I, Milan
SOCCER (WOMEN’S)
6:55 a.m.
ESPN2 — English Super League: Chelsea at Liverpool
9:30 a.m.
CBSSN — Serie A: Lazio at AS Roma
3 p.m.
ABC — NWSL Playoff: NJ/NY at Orlando, Semifinal
SPEED SKATING
2 p.m.
NBC — ISU: World Cup Speedskating #1 – Olympic Games Qualifying Event, Salt Lake City
TENNIS
9 a.m.
TENNIS — ATP Finals: Doubles Final
Noon
TENNIS — ATP Finals: Singles Final
_____
