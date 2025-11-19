Live Radio
Sports on TV for Nov. 24 – 30

The Associated Press

November 19, 2025, 10:00 AM

Adv22-23

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Nov. 24

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

11 a.m.

ESPN2 — Rhode Island vs. Towson, Kissimmee, Fla.

1 p.m.

TNT — Tennessee vs. Rutgers, Las Vegas

1:30 p.m.

ESPNU — Liberty vs. Vermont, Kissimmee, Fla.

2 p.m.

TRUTV — Creighton vs. Baylor, Las Vegas

2:30 p.m.

ESPN2 — Seton Hall vs. NC State, Maui, Hawaii

3:30 p.m.

TNT — Notre Dame vs. Kansas, Las Vegas

4:30 p.m.

ESPNU — Temple vs. UC-San Diego, Kissimmee, Fla.

TRUTV — St. John’s vs. Iowa St., Las Vegas

5 p.m.

ESPN2 — Southern Cal vs. Boise St., Maui, Hawaii

6 p.m.

CBSSN — Ohio vs. George Mason, Daytona Beach, Fla.

TNT — Syracuse vs. Houston, Las Vegas

7 p.m.

ACCN — E. Michigan at Louisville

ESPNU — Princeton vs. Bradley, Kissimmee, Fla.

8 p.m.

BTN — UT-Rio Grande Valley at Illinois

TRUTV — Oregon vs. Auburn, Las Vegas

8:30 p.m.

CBSSN — Loyola Marymount vs. FAU, Daytona Beach, Fla.

9 p.m.

ESPNU — Washington St. vs. Chaminade, Maui, Hawaii

9:30 p.m.

TNT — Gonzaga vs. Alabama, Las Vegas

10:30 p.m.

CBSSN — Denver at Arizona

TRUTV — San Diego St. vs. Michigan, Las Vegas

11:30 p.m.

ESPN2 — Arizona St. vs. Texas, Maui, Hawaii

11:55 p.m.

TNT — UNLV vs. Maryland, Las Vegas

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

9 p.m.

ACCN — Cent. Michigan at Notre Dame

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Savannah, Ga.

8:30 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Savannah, Ga.

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PEACOCK — Cleveland at Toronto

9:30 p.m.

PEACOCK — Houston at Phoenix

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

ESPN — Carolina at San Francisco

ESPN2 — Carolina at San Francisco (MNF with Peyton and Eli)

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: Everton at Manchester United

_____

Tuesday, Nov. 25

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

1 p.m.

FS2 — Michigan St. vs. East Carolina, Fort Myers, Fla.

TNT — Rutgers vs. Notre Dame, Las Vegas

1:30 p.m.

CBSSN — Tulsa vs. San Jose St., Palm Springs, Calif.

2 p.m.

TRUTV — Iowa St. vs. Creighton, Las Vegas

3:30 p.m.

TNT — Syracuse vs. Kansas, Las Vegas

4 p.m.

CBSSN — N. Iowa vs. Loyola of Chicago, Palm Springs, Calif.

5 p.m.

TRUTV — St. John’s vs. Baylor, Las Vegas

6 p.m.

FS1 — St. Bonaventure vs. North Carolina, Fort Myers, Fla.

TNT — Tennessee vs. Houston, Las Vegas

6:30 p.m.

BTN — Mount St. Mary’s at Ohio St.

CBSSN — San Diego vs. California Baptist, Palm Springs, Calif.

7 p.m.

PEACOCK — Boston U. at Penn St.

8 p.m.

FS1 — Kansas St. at Indiana

8:30 p.m.

BTN — Winthrop at Nebraska

TNT — Michigan vs. Auburn, Las Vegas

9:30 p.m.

CBSSN — Mississippi vs. Iowa, Palm Springs, Calif.

TRUTV — Maryland vs. Gonzaga, Las Vegas

10 p.m.

ESPN — UCLA vs. California, San Francisco

11 p.m.

TNT — San Diego St. vs. Oregon, Las Vegas

11:55 p.m.

CBSSN — Utah vs. Grand Canyon, Palm Springs, Calif.

TRUTV — UNLV vs. Alabama, Las Vegas

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ACCN — Louisiana-Monroe at Clemson

COLLEGE FOOTBALL

4:30 p.m.

ESPNU — Bowling Green at UMass

7 p.m.

ESPN — College Football Playoff: Top 25

7:30 p.m.

ESPN2 — W. Michigan at E. Michigan

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Savannah, Ga.

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: Orlando at Philadelphia

PEACOCK — Orlando at Philadelphia

11 p.m.

NBC — Regional Coverage: L.A. Clippers at L.A. Lakers

PEACOCK — L.A. Clippers at L.A. Lakers

_____

Wednesday, Nov. 26

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ESPN — Vanderbilt vs. W. Kentucky, Nassau, Bahamas

2:30 p.m.

ESPN2 — VCU vs. South Florida, Nassau, Bahamas

5 p.m.

ESPNU — Virginia Tech vs. Colorado St., Nassau, Bahamas

7 p.m.

CBSSN — Pepperdine vs. Fresno St., Palm Springs, Calif.

SECN — Tennessee Tech at Kentucky

7:30 p.m.

ESPN2 — Saint Mary’s (Calif.) vs. Wichita St., Nassau, Bahamas

9 p.m.

ACCN — NJIT at Louisville

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

4:30 p.m.

TRUTV — Duke vs. South Carolina, Las Vegas

NBA BASKETBALL

5:10 p.m.

ESPN — Detroit at Boston

7:35 p.m.

ESPN — Minnesota at Oklahoma City

10:05 p.m.

ESPN — Houston at Golden State

_____

Thursday, Nov. 27

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

11 a.m.

ESPN2 — Richmond vs. Furman, Kissimmee, Fla.

Noon

FS1 — St. Bonaventure vs. East Carolina, Fort Myers, Fla.

1:30 p.m.

ESPN2 — Charlotte vs. Illinois St., Kissimmee, Fla.

2 p.m.

CBSSN — San Francisco vs. Colorado, Palm Springs, Fla.

3 p.m.

FS1 — TCU vs. Florida, San Diego

4:30 p.m.

CBSSN — Washington vs. Nevada, Palm Springs, Calif.

FOX — North Carolina vs. Michigan St., Fort Myers, Fla.

5 p.m.

ESPN — BYU vs. Miami, Kissimmee, Fla.

5:30 p.m.

FS1 — Wisconsin vs. Providence, San Diego

7 p.m.

CBSSN — Santa Clara vs. Saint Louis, Palm Springs, Calif.

7:30 p.m.

ESPN2 — Georgetown vs. Dayton, Kissimmee, Fla.

8 p.m.

CBS — Duke vs. Arkansas, Chicago

9:30 p.m.

CBSSN — Stanford vs. Minnesota, Palm Springs, Calif.

10:30 p.m.

PEACOCK — Oklahoma St. vs. Northwestern, Chicago

COLLEGE FOOTBALL

7:30 p.m.

ESPN — Navy at Memphis

NFL FOOTBALL

1 p.m.

FOX — Green Bay at Detroit

4:30 p.m.

CBS — Kansas City at Dallas

8:20 p.m.

NBC — Cincinnati at Baltimore

PEACOCK — Cincinnati at Baltimore

_____

Friday, Nov. 28

AUTO RACING

8:25 a.m.

ESPNU — Formula 1: Practice, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates

12:25 p.m.

ESPNEWS — Formula 1: Sprint Qualifying, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

BTN — E. Illinois at Purdue

12:30 p.m.

FOX — UConn vs. Illinois, New York

2 p.m.

NBC — Oklahoma vs. Marquette, Chicago

5 p.m.

ESPN2 — Texas A&M vs. Florida St., Tampa, Fla.

7 p.m.

ESPN — Ohio St. at Pittsburgh

9:30 p.m.

CBSSN — LSU vs. Drake, Destin, Fla.

COLLEGE FOOTBALL

Noon

ABC — Mississippi at Mississippi St.

CBS — Iowa at Nebraska

CBSSN — Kent St. at N. Illinois

ESPN — Utah at Kansas

ESPNU — Ohio at Buffalo

3 p.m.

FS1 — Air Force at Colorado St.

3:30 p.m.

ABC — Georgia at Georgia Tech

CBSSN — San Diego St. at New Mexico

ESPN — Temple at North Texas

4 p.m.

CBS — Boise St. at Utah St.

7:30 p.m.

ABC — Texas A&M at Texas

NBC — Indiana at Purdue

PEACOCK — Indiana at Purdue

9 p.m.

FOX — Arizona at Arizona St.

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Milwaukee at New York

10 p.m.

PRIME VIDEO — Dallas at L.A. Lakers

NFL FOOTBALL

3 p.m.

PRIME VIDEO — Chicago at Philadelphia

_____

Saturday, Nov. 29

AUTO RACING

8:25 a.m.

ESPN2 — Formula 1: Sprint Race, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates

12:55 p.m.

ESPNEWS — Formula 1: Qualifying, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

BTN — Bethune-Cookman at Indiana

6 p.m.

PEACOCK — Sacred Heart at Penn St.

COLLEGE FOOTBALL

Noon

ABC — TBA

ACCN — Kentucky at Louisville

CBSSN — Ball St. at Miami (Ohio)

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — Iowa St. at Oklahoma St.

FOX — Ohio St. at Michigan

SECN — Clemson at South Carolina

2 p.m.

NBC — Grambling St. vs. Southern U., New Orleans

3 p.m.

CW — Boston College at Syracuse

3:30 p.m.

ABC — TBA

ACCN — TBA

CBSSN — Kennesaw St. at Liberty

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

SECN — Missouri at Arkansas

3:45 p.m.

ESPNU — James Madison at Coastal Carolina

6:30 p.m.

CW — Oregon St. at Washington St.

7 p.m.

ESPN — TBA

ESPNU — Charlotte at Tulane

FS1 — Maryland at Michigan St.

7:30 p.m.

ABC — Alabama at Auburn

ACCN — North Carolina at NC State

ESPN2 — TBA

SECN — Alabama at Auburn (SkyCast)

9 p.m.

CBSSN — UNLV at Nevada

10:30 p.m.

ESPN — Notre Dame at Stanford

FS1 — Fresno St. at San Jose St.

NBA BASKETBALL

5 p.m.

NBATV — Boston at Minnesota

8:30 p.m.

NBATV — New Orleans at Golden State

SKIING

1 p.m.

NBC — FIS: Alpine Ski World Cup, Copper Mountain, Colo.

SOCCER (MEN’S)

10 a.m.

USA — English Premier League: Burnley at Brentford

12:30 p.m.

USA — English Premier League: Newcastle United at Everton

3 p.m.

USA — English Premier League: Fulham at Tottenham Hotspur

_____

Sunday, Nov. 30

AUTO RACING

10:55 a.m.

ESPN2 — Formula 1: The Qatar Airways Qatar Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

3:30 p.m.

ESPN2 — St. Bonaventure at FAU

5:30 p.m.

ESPN2 — TBA

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

1 p.m.

BTN — Fairfield at Iowa

2:30 p.m.

FS1 — UConn at Xavier

3 p.m.

BTN — Saint Peter’s at Rutgers

4:30 p.m.

FS1 — Tennessee at UCLA

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPN — NCAA Women’s Volleyball Selection Special

COLLEGE WRESTLING

1 p.m.

ESPN — Iowa at Iowa St.

NFL FOOTBALL

1 p.m.

CBS — Regional Coverage: San Francisco at Cleveland, Jacksonville at Tennessee, Houston at Indianapolis

FOX — Regional Coverage: New Orleans at Miami, Atlanta at N.Y. Jets, Arizona at Tampa Bay, L.A. Rams Carolina

4:05 p.m.

FOX — Minnesota at Seattle

4:25 p.m.

CBS — Regional Coverage: Buffalo at Pittsburgh OR Las Vegas at L.A. Chargers

8:20 p.m.

NBC — Denver at Washington

PEACOCK — Denver at Washington

SKIING

1 p.m.

NBC — FIS: Alpine Ski World Cup, Copper Mountain, Colo.

SOCCER (MEN’S)

7 a.m.

USA — English Premier League: Manchester United at Crystal Palace

9 a.m.

USA — English Premier League: Wolverhampton Wanderers at Aston Villa

11:30 a.m.

USA — English Premier League: Arsenal at Chelsea

2:30 p.m.

ABC — LaLiga: Real Madrid at Giorana FC

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

