Sports on TV for Nov. 24 – 30

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, Nov. 24
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
11 a.m.
ESPN2 — Rhode Island vs. Towson, Kissimmee, Fla.
1 p.m.
TNT — Tennessee vs. Rutgers, Las Vegas
1:30 p.m.
ESPNU — Liberty vs. Vermont, Kissimmee, Fla.
2 p.m.
TRUTV — Creighton vs. Baylor, Las Vegas
2:30 p.m.
ESPN2 — Seton Hall vs. NC State, Maui, Hawaii
3:30 p.m.
TNT — Notre Dame vs. Kansas, Las Vegas
4:30 p.m.
ESPNU — Temple vs. UC-San Diego, Kissimmee, Fla.
TRUTV — St. John’s vs. Iowa St., Las Vegas
5 p.m.
ESPN2 — Southern Cal vs. Boise St., Maui, Hawaii
6 p.m.
CBSSN — Ohio vs. George Mason, Daytona Beach, Fla.
TNT — Syracuse vs. Houston, Las Vegas
7 p.m.
ACCN — E. Michigan at Louisville
ESPNU — Princeton vs. Bradley, Kissimmee, Fla.
8 p.m.
BTN — UT-Rio Grande Valley at Illinois
TRUTV — Oregon vs. Auburn, Las Vegas
8:30 p.m.
CBSSN — Loyola Marymount vs. FAU, Daytona Beach, Fla.
9 p.m.
ESPNU — Washington St. vs. Chaminade, Maui, Hawaii
9:30 p.m.
TNT — Gonzaga vs. Alabama, Las Vegas
10:30 p.m.
CBSSN — Denver at Arizona
TRUTV — San Diego St. vs. Michigan, Las Vegas
11:30 p.m.
ESPN2 — Arizona St. vs. Texas, Maui, Hawaii
11:55 p.m.
TNT — UNLV vs. Maryland, Las Vegas
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
9 p.m.
ACCN — Cent. Michigan at Notre Dame
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Savannah, Ga.
8:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Savannah, Ga.
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PEACOCK — Cleveland at Toronto
9:30 p.m.
PEACOCK — Houston at Phoenix
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
ESPN — Carolina at San Francisco
ESPN2 — Carolina at San Francisco (MNF with Peyton and Eli)
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
USA — English Premier League: Everton at Manchester United
_____
Tuesday, Nov. 25
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
1 p.m.
FS2 — Michigan St. vs. East Carolina, Fort Myers, Fla.
TNT — Rutgers vs. Notre Dame, Las Vegas
1:30 p.m.
CBSSN — Tulsa vs. San Jose St., Palm Springs, Calif.
2 p.m.
TRUTV — Iowa St. vs. Creighton, Las Vegas
3:30 p.m.
TNT — Syracuse vs. Kansas, Las Vegas
4 p.m.
CBSSN — N. Iowa vs. Loyola of Chicago, Palm Springs, Calif.
5 p.m.
TRUTV — St. John’s vs. Baylor, Las Vegas
6 p.m.
FS1 — St. Bonaventure vs. North Carolina, Fort Myers, Fla.
TNT — Tennessee vs. Houston, Las Vegas
6:30 p.m.
BTN — Mount St. Mary’s at Ohio St.
CBSSN — San Diego vs. California Baptist, Palm Springs, Calif.
7 p.m.
PEACOCK — Boston U. at Penn St.
8 p.m.
FS1 — Kansas St. at Indiana
8:30 p.m.
BTN — Winthrop at Nebraska
TNT — Michigan vs. Auburn, Las Vegas
9:30 p.m.
CBSSN — Mississippi vs. Iowa, Palm Springs, Calif.
TRUTV — Maryland vs. Gonzaga, Las Vegas
10 p.m.
ESPN — UCLA vs. California, San Francisco
11 p.m.
TNT — San Diego St. vs. Oregon, Las Vegas
11:55 p.m.
CBSSN — Utah vs. Grand Canyon, Palm Springs, Calif.
TRUTV — UNLV vs. Alabama, Las Vegas
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ACCN — Louisiana-Monroe at Clemson
COLLEGE FOOTBALL
4:30 p.m.
ESPNU — Bowling Green at UMass
7 p.m.
ESPN — College Football Playoff: Top 25
7:30 p.m.
ESPN2 — W. Michigan at E. Michigan
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Savannah, Ga.
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: Orlando at Philadelphia
PEACOCK — Orlando at Philadelphia
11 p.m.
NBC — Regional Coverage: L.A. Clippers at L.A. Lakers
PEACOCK — L.A. Clippers at L.A. Lakers
_____
Wednesday, Nov. 26
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ESPN — Vanderbilt vs. W. Kentucky, Nassau, Bahamas
2:30 p.m.
ESPN2 — VCU vs. South Florida, Nassau, Bahamas
5 p.m.
ESPNU — Virginia Tech vs. Colorado St., Nassau, Bahamas
7 p.m.
CBSSN — Pepperdine vs. Fresno St., Palm Springs, Calif.
SECN — Tennessee Tech at Kentucky
7:30 p.m.
ESPN2 — Saint Mary’s (Calif.) vs. Wichita St., Nassau, Bahamas
9 p.m.
ACCN — NJIT at Louisville
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
4:30 p.m.
TRUTV — Duke vs. South Carolina, Las Vegas
NBA BASKETBALL
5:10 p.m.
ESPN — Detroit at Boston
7:35 p.m.
ESPN — Minnesota at Oklahoma City
10:05 p.m.
ESPN — Houston at Golden State
_____
Thursday, Nov. 27
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
11 a.m.
ESPN2 — Richmond vs. Furman, Kissimmee, Fla.
Noon
FS1 — St. Bonaventure vs. East Carolina, Fort Myers, Fla.
1:30 p.m.
ESPN2 — Charlotte vs. Illinois St., Kissimmee, Fla.
2 p.m.
CBSSN — San Francisco vs. Colorado, Palm Springs, Fla.
3 p.m.
FS1 — TCU vs. Florida, San Diego
4:30 p.m.
CBSSN — Washington vs. Nevada, Palm Springs, Calif.
FOX — North Carolina vs. Michigan St., Fort Myers, Fla.
5 p.m.
ESPN — BYU vs. Miami, Kissimmee, Fla.
5:30 p.m.
FS1 — Wisconsin vs. Providence, San Diego
7 p.m.
CBSSN — Santa Clara vs. Saint Louis, Palm Springs, Calif.
7:30 p.m.
ESPN2 — Georgetown vs. Dayton, Kissimmee, Fla.
8 p.m.
CBS — Duke vs. Arkansas, Chicago
9:30 p.m.
CBSSN — Stanford vs. Minnesota, Palm Springs, Calif.
10:30 p.m.
PEACOCK — Oklahoma St. vs. Northwestern, Chicago
COLLEGE FOOTBALL
7:30 p.m.
ESPN — Navy at Memphis
NFL FOOTBALL
1 p.m.
FOX — Green Bay at Detroit
4:30 p.m.
CBS — Kansas City at Dallas
8:20 p.m.
NBC — Cincinnati at Baltimore
PEACOCK — Cincinnati at Baltimore
_____
Friday, Nov. 28
AUTO RACING
8:25 a.m.
ESPNU — Formula 1: Practice, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates
12:25 p.m.
ESPNEWS — Formula 1: Sprint Qualifying, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
BTN — E. Illinois at Purdue
12:30 p.m.
FOX — UConn vs. Illinois, New York
2 p.m.
NBC — Oklahoma vs. Marquette, Chicago
5 p.m.
ESPN2 — Texas A&M vs. Florida St., Tampa, Fla.
7 p.m.
ESPN — Ohio St. at Pittsburgh
9:30 p.m.
CBSSN — LSU vs. Drake, Destin, Fla.
COLLEGE FOOTBALL
Noon
ABC — Mississippi at Mississippi St.
CBS — Iowa at Nebraska
CBSSN — Kent St. at N. Illinois
ESPN — Utah at Kansas
ESPNU — Ohio at Buffalo
3 p.m.
FS1 — Air Force at Colorado St.
3:30 p.m.
ABC — Georgia at Georgia Tech
CBSSN — San Diego St. at New Mexico
ESPN — Temple at North Texas
4 p.m.
CBS — Boise St. at Utah St.
7:30 p.m.
ABC — Texas A&M at Texas
NBC — Indiana at Purdue
PEACOCK — Indiana at Purdue
9 p.m.
FOX — Arizona at Arizona St.
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Milwaukee at New York
10 p.m.
PRIME VIDEO — Dallas at L.A. Lakers
NFL FOOTBALL
3 p.m.
PRIME VIDEO — Chicago at Philadelphia
_____
Saturday, Nov. 29
AUTO RACING
8:25 a.m.
ESPN2 — Formula 1: Sprint Race, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates
12:55 p.m.
ESPNEWS — Formula 1: Qualifying, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
BTN — Bethune-Cookman at Indiana
6 p.m.
PEACOCK — Sacred Heart at Penn St.
COLLEGE FOOTBALL
Noon
ABC — TBA
ACCN — Kentucky at Louisville
CBSSN — Ball St. at Miami (Ohio)
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — Iowa St. at Oklahoma St.
FOX — Ohio St. at Michigan
SECN — Clemson at South Carolina
2 p.m.
NBC — Grambling St. vs. Southern U., New Orleans
3 p.m.
CW — Boston College at Syracuse
3:30 p.m.
ABC — TBA
ACCN — TBA
CBSSN — Kennesaw St. at Liberty
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
SECN — Missouri at Arkansas
3:45 p.m.
ESPNU — James Madison at Coastal Carolina
6:30 p.m.
CW — Oregon St. at Washington St.
7 p.m.
ESPN — TBA
ESPNU — Charlotte at Tulane
FS1 — Maryland at Michigan St.
7:30 p.m.
ABC — Alabama at Auburn
ACCN — North Carolina at NC State
ESPN2 — TBA
SECN — Alabama at Auburn (SkyCast)
9 p.m.
CBSSN — UNLV at Nevada
10:30 p.m.
ESPN — Notre Dame at Stanford
FS1 — Fresno St. at San Jose St.
NBA BASKETBALL
5 p.m.
NBATV — Boston at Minnesota
8:30 p.m.
NBATV — New Orleans at Golden State
SKIING
1 p.m.
NBC — FIS: Alpine Ski World Cup, Copper Mountain, Colo.
SOCCER (MEN’S)
10 a.m.
USA — English Premier League: Burnley at Brentford
12:30 p.m.
USA — English Premier League: Newcastle United at Everton
3 p.m.
USA — English Premier League: Fulham at Tottenham Hotspur
_____
Sunday, Nov. 30
AUTO RACING
10:55 a.m.
ESPN2 — Formula 1: The Qatar Airways Qatar Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
3:30 p.m.
ESPN2 — St. Bonaventure at FAU
5:30 p.m.
ESPN2 — TBA
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
1 p.m.
BTN — Fairfield at Iowa
2:30 p.m.
FS1 — UConn at Xavier
3 p.m.
BTN — Saint Peter’s at Rutgers
4:30 p.m.
FS1 — Tennessee at UCLA
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPN — NCAA Women’s Volleyball Selection Special
COLLEGE WRESTLING
1 p.m.
ESPN — Iowa at Iowa St.
NFL FOOTBALL
1 p.m.
CBS — Regional Coverage: San Francisco at Cleveland, Jacksonville at Tennessee, Houston at Indianapolis
FOX — Regional Coverage: New Orleans at Miami, Atlanta at N.Y. Jets, Arizona at Tampa Bay, L.A. Rams Carolina
4:05 p.m.
FOX — Minnesota at Seattle
4:25 p.m.
CBS — Regional Coverage: Buffalo at Pittsburgh OR Las Vegas at L.A. Chargers
8:20 p.m.
NBC — Denver at Washington
PEACOCK — Denver at Washington
SKIING
1 p.m.
NBC — FIS: Alpine Ski World Cup, Copper Mountain, Colo.
SOCCER (MEN’S)
7 a.m.
USA — English Premier League: Manchester United at Crystal Palace
9 a.m.
USA — English Premier League: Wolverhampton Wanderers at Aston Villa
11:30 a.m.
USA — English Premier League: Arsenal at Chelsea
2:30 p.m.
ABC — LaLiga: Real Madrid at Giorana FC
_____
