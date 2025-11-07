Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Nov. 10 – 16

The Associated Press

November 7, 2025, 10:06 AM

Adv08-09

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Nov. 10

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Maine at Rutgers

FS1 — Columbia at UConn

7 p.m.

ACCN — Stetson at Miami

8 p.m.

ESPNU — Mississippi St. at Iowa St.

8:30 p.m.

BTN — Cleveland St. at Northwestern

FS1 — Santa Clara at Xavier

9 p.m.

ACCN — SE Louisiana at Georgia Tech

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

SECN — Furman at Vanderbilt

9 p.m.

SECN — Cent. Arkansas at Arkansas

10:30 p.m.

FS1 — Oklahoma at UCLA

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PEACOCK — Washington at Detroit

10:30 p.m.

NBATV — Atlanta at L.A. Clippers

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

ABC — Philadelphia at Green Bay

ESPN — Philadelphia at Green Bay

ESPN2 — Philadelphia at Green Bay (MNF with Peyton and Eli)

SOCCER (MEN’S)

7:15 a.m.

FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Switzerland vs. Mexico, Group F, Doha, Qatar

_____

Tuesday, Nov. 11

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

FS1 — Wake Forest at Michigan

BTN — Navy at Penn St.

7 p.m.

ACCN — Radford at North Carolina

CBSSN — Duke at Army

SECN — Florida St. at Florida

8 p.m.

ESPN — Kentucky at Louisville

8:30 p.m.

BTN — Ball St. at Wisconsin

FS1 — Texas Tech at Illinois

9 p.m.

ACCN — Hampton at Virginia

CBSSN — Delaware at BYU

SECN — Memphis at Mississippi

10 p.m.

ESPN — Creighton at Gonzaga

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPN2 — Clemson at South Carolina

COLLEGE FOOTBALL

7 p.m.

ESPN — College Football Playoff: Top 25

7:30 p.m.

ESPNU — Kent St. at Akron

8 p.m.

ESPN2 — Ohio at W. Michigan

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: Boston at Philadelphia

PEACOCK — Boston at Philadelphia

11 p.m.

NBC — Regional Coverage: Denver at Sacramento

PEACOCK — Denver at Sacramento

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Toronto at Boston

TRUTV — Toronto at Boston

9:30 p.m.

TNT — Anaheim at Colorado

TRUTV — Anaheim at Colorado

_____

Wednesday, Nov. 12

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

FS1 — Milwaukee at Indiana

8 p.m.

SECCN — UNC-Greensboro at NC State

9 p.m.

SECN — UMKC at Oklahoma

9:30 p.m.

PEACOCK — S. Dakota St. at Oregon

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7:30 p.m.

TRUTV — Loyola of Chicago at UConn

9 p.m.

FS1 — Creighton at Nebraska

COLLEGE FOOTBALL

7 p.m.

ESPN2 — TBA

ESPNU — N. Illinois at UMass

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Clemson

7 p.m.

SECN — LSU at Georgia

GOLF

2 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: The DP World Tour Championship, First Round, Jumeirah Golf Estates (Earth Course), Dubai, United Arab Emirates

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Orlando at New York

9:35 p.m.

ESPN — L.A. Lakers at Oklahoma City

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — N.Y. Rangers at Tampa Bay

TRUTV — N.Y. Rangers at Tampa Bay

9:30 p.m.

TNT — New Jersey at Chicago

TRUTV — New Jersey at Chicago

_____

Thursday, Nov. 13

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

FS1 — Pittsburgh at West Virginia

6:30 p.m.

BTN — San Jose St. at Michigan St.

7 p.m.

ESPN2 — Purdue at Alabama

9 p.m.

CBSSN — California at Kansas St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPNU — South Florida at Fairfield

7 p.m.

SECN — Belmont at Tennessee

8:30 p.m.

BTN — Drake at Iowa

9 p.m.

ESPN2 — North Carolina at UCLA

COLLEGE FOOTBALL

7:30 p.m.

ESPN — Troy at Old Dominion

COLLEGE SOCCER (MEN’S)

5:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Cary, N.C.

8 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Cary, N.C.

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

ESPNU — Florida St. at Louisville

GOLF

10 a.m.

GOLF — LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, First Round, Pelican Golf Club, Belleair, Fla.

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Butterfield Bermuda Championship, First Round, Port Royal Golf Course, Southampton, Bermuda

4 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: The Charles Schwab Cup Championship, First Round, Phoenix Country Club, Phoenix

2 a.m. (Friday)

GOLF — DP World Tour: The DP World Tour Championship, Second Round, Jumeirah Golf Estates (Earth Course), Dubai, United Arab Emirates

NBA BASKETBALL

7 p.m.

NBATV — Toronto at Cleveland

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

PRIME VIDEO — N.Y. Jets at New England

_____

Friday, Nov. 14

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ACCN — Indiana St. at Duke

7:30 p.m.

PEACOCK — Illinois St. at Southern Cal

8 p.m.

FS1 — Xavier at Iowa

PEACOCK — Md.-Eastern Shore

8:30 p.m.

TRUTV — Northwestern at DePaul

9 p.m.

ACCN — NC Central at North Carolina

ESPN2 — Michigan at TCU

SECN — Georgia Tech at Georgia

10 p.m.

PEACOCK — Arizona at UCLA

11 p.m.

ESPN2 — Gonzaga at Arizona St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPNU — Duke at West Virginia

9 p.m.

CBSSN — Baylor at UNLV

COLLEGE FOOTBALL

7:30 p.m.

ESPN — Clemson at Louisville

9 p.m.

FOX — Minnesota at Oregon

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

SECN — Missouri at Mississippi St.

GOLF

10 a.m.

GOLF — LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Second Round, Pelican Golf Club, Belleair, Fla.

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Butterfield Bermuda Championship, Second Round, Port Royal Golf Course, Southampton, Bermuda

4 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: The Charles Schwab Cup Championship, Second Round, Phoenix Country Club, Phoenix

2 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: The DP World Tour Championship, Third Round, Jumeirah Golf Estates (Earth Course), Dubai, United Arab Emirates

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Miami at New York

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — Golden State at San Antonio

NHL HOCKEY

2 p.m.

NHLN — Pittsburgh vs. Nashville, Johanneshov, Sweden

_____

Saturday, Nov. 15

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

CW — Ohio at Louisville

PEACOCK — Clemson at Georgetown

1 p.m.

PEACOCK — Penn St. at La Salle

2 p.m.

CW — Butler at SMU

PEACOCK — Maryland at Marquette

6 p.m.

TRUTV — William & Mary at St. John’s

7 p.m.

FOX — UConn vs. BYU, Boston

TRUTV — Duquesne at Villanova

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

4 p.m.

NBC — Notre Dame vs. Michigan, Detroit

9 p.m.

FOX — South Carolina vs. Southern Cal, Los Angeles

COLLEGE FOOTBALL

Noon

ABC — TBA

ACCN — Notre Dame at Pittsburgh (Command Center)

BTN — Wisconsin at Indiana

CBSSN — Air Force at UConn

ESPN — TBA

ESPN2 — South Florida at Navy

ESPNU — Kansas St. at Oklahoma St.

FOX — Michigan vs. Northwestern, Chicago

FS1 — Arizona at Cincinnati

12:45 p.m.

SECN — Arkansas at LSU

1 p.m.

TNT — West Virginia at Arizona St.

TRUTV — West Virginia at Arizona St.

3:30 p.m.

ABC — Oklahoma at Alabama

ACCN — Georgia Tech at Boston College

CBS — TBA

CBSSN — San Jose St. at Nevada

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

FOX — UCF at Texas Tech

FS1 — Maryland at Illinois

4 p.m.

ESPNU — Memphis at East Carolina

4:15 p.m.

SECN — New Mexico St. at Tennessee

4:30 p.m.

CW — North Carolina at Wake Forest

7 p.m.

CBSSN — Utah St. at UNLV

ESPN — Florida at Mississippi

ESPN2 — Utah at Baylor

FS1 — Purdue at Washington

7:30 p.m.

7:30 p.m.

ABC — Texas at Georgia

ACCN — Virginia Tech at Florida St.

NBC — UCLA at Ohio St.

7:45 p.m.

SECN — Mississippi St. at Missouri

8 p.m.

ESPNU — Kennesaw St. at Jacksonville St.

10 p.m.

CW — Louisiana Tech at Washington St.

10:15 p.m.

ESPN — TCU at BYU

10:30 p.m.

FS1 — Wyoming at Florida St.

ESPN2 — UC Davis at Montana St.

CBSSN — Boise St. at San Diego St.

11 p.m.

ESPNU — SIAC Championship: TBD

GOLF

8:30 a.m.

GOLF — LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Third Round, Pelican Golf Club, Belleair, Fla.

11:30 a.m.

GOLF — PGA Tour: The Butterfield Bermuda Championship, Third Round, Port Royal Golf Course, Southampton, Bermuda

2:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Third Round, Pelican Golf Club, Belleair, Fla.

4:30 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: The Charles Schwab Cup Championship, Third Round, Phoenix Country Club, Phoenix

1:30 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: The DP World Tour Championship, Final Round, Jumeirah Golf Estates (Earth Course), Dubai, United Arab Emirates

NBA BASKETBALL

5 p.m.

NBATV — Memphis at Cleveland

8 p.m.

NBATV — L.A. Lakers at Milwaukee

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Boston at Montreal

SOCCER (WOMEN’S)

Noon

CBS — NWSL Playoffs: TBD, Semifinal

_____

Sunday, Nov. 16

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

12:30 p.m.

FS1 — Notre Dame at Ohio St.

1 p.m.

ESPN2 — TBA

3 p.m.

ESPN — Houston at Auburn

5 p.m.

ESPN — UNLV at Memphis

5:30 p.m.

BTN — Incarnate Word at Indiana

7:30 p.m.

BTN — Akron at Purdue

8:30 p.m.

ESPN — Miami vs. Florida, Jacksonville, Fla.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

PEACOCK — Ohio St. at UConn

1 p.m.

BTN — N. Dakota St. vs. Nebraska, Sioux Falls, S.D.

ESPN — TCU at NC State

3 p.m.

ACCN — Jacksonville at Georgia Tech

ESPN2 — Louisville at Clemson

5 p.m.

ACCN — Indiana at Florida St.

COLLEGE SOCCER (MEN’S)

11 a.m.

ESPNU — Ivy League Tournament: TBD, Championship

1 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Cary, N.C.

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

1 p.m.

ACCN — Miami at Louisville

SECN — Oklahoma at Tennessee

3 p.m.

SECN — Vanderbilt at Mississippi St.

5 p.m.

ESPN2 — SMU at Stanford

COLLEGE WRESTLING

7 p.m.

ESPN2 — National Duals Invitational: From Tulsa, Okla.

FIGURE SKATING

3 p.m.

NBC — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025 Skate America, Lake Placid, N.Y.

GOLF

9:30 a.m.

GOLF — LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Final Round, Pelican Golf Club, Belleair, Fla.

11 a.m.

GOLF — PGA Tour: The Butterfield Bermuda Championship, Final Round, Port Royal Golf Course, Southampton, Bermuda

2 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Final Round, Pelican Golf Club, Belleair, Fla.

4 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: The Charles Schwab Cup Championship, Final Round, Phoenix Country Club, Phoenix

NFL FOOTBALL

9:30 a.m.

NFLN — Washington vs. Miami, Madrid

1 p.m.

CBS — Regional Coverage: Tampa Bay at Buffalo, Cincinnati at Pittsburgh, L.A. Chargers at Jacksonville

FOX — Regional Coverage: Carolina at Atlanta, Houston at Tennessee, Chicago at Minnesota, Green Bay at N.Y. Giants

4:05 p.m.

FOX — Regional Coverage: Seattle at L.A. Rams OR San Francisco at Arizona

4:25 p.m.

CBS — Regional Coverage: Baltimore at Cleveland OR Kansas City at Denver

8:20 p.m.

NBC — Detroit at Philadelphia

PEACOCK — Detroit at Philadelphia

NHL HOCKEY

9 a.m.

NHLN — Nashville vs. Pittsburgh, Johanneshov, Sweden

7 p.m.

NHLN — Detroit at N.Y. Rangers

SOCCER (WOMEN’S)

3 p.m.

ABC — NWSL Playoffs: TBD, Semifinal

SPEED SKATING

2 p.m.

NBC — ISU: World Cup Speedskating #1 – Olympic Games Qualifying Event, Salt Lake City

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up