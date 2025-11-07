Sports on TV for Nov. 10 – 16

Adv08-09
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, Nov. 10
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Maine at Rutgers
FS1 — Columbia at UConn
7 p.m.
ACCN — Stetson at Miami
8 p.m.
ESPNU — Mississippi St. at Iowa St.
8:30 p.m.
BTN — Cleveland St. at Northwestern
FS1 — Santa Clara at Xavier
9 p.m.
ACCN — SE Louisiana at Georgia Tech
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
SECN — Furman at Vanderbilt
9 p.m.
SECN — Cent. Arkansas at Arkansas
10:30 p.m.
FS1 — Oklahoma at UCLA
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PEACOCK — Washington at Detroit
10:30 p.m.
NBATV — Atlanta at L.A. Clippers
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
ABC — Philadelphia at Green Bay
ESPN — Philadelphia at Green Bay
ESPN2 — Philadelphia at Green Bay (MNF with Peyton and Eli)
SOCCER (MEN’S)
7:15 a.m.
FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Switzerland vs. Mexico, Group F, Doha, Qatar
_____
Tuesday, Nov. 11
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
FS1 — Wake Forest at Michigan
BTN — Navy at Penn St.
7 p.m.
ACCN — Radford at North Carolina
CBSSN — Duke at Army
SECN — Florida St. at Florida
8 p.m.
ESPN — Kentucky at Louisville
8:30 p.m.
BTN — Ball St. at Wisconsin
FS1 — Texas Tech at Illinois
9 p.m.
ACCN — Hampton at Virginia
CBSSN — Delaware at BYU
SECN — Memphis at Mississippi
10 p.m.
ESPN — Creighton at Gonzaga
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPN2 — Clemson at South Carolina
COLLEGE FOOTBALL
7 p.m.
ESPN — College Football Playoff: Top 25
7:30 p.m.
ESPNU — Kent St. at Akron
8 p.m.
ESPN2 — Ohio at W. Michigan
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: Boston at Philadelphia
PEACOCK — Boston at Philadelphia
11 p.m.
NBC — Regional Coverage: Denver at Sacramento
PEACOCK — Denver at Sacramento
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — Toronto at Boston
TRUTV — Toronto at Boston
9:30 p.m.
TNT — Anaheim at Colorado
TRUTV — Anaheim at Colorado
_____
Wednesday, Nov. 12
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
FS1 — Milwaukee at Indiana
8 p.m.
SECCN — UNC-Greensboro at NC State
9 p.m.
SECN — UMKC at Oklahoma
9:30 p.m.
PEACOCK — S. Dakota St. at Oregon
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7:30 p.m.
TRUTV — Loyola of Chicago at UConn
9 p.m.
FS1 — Creighton at Nebraska
COLLEGE FOOTBALL
7 p.m.
ESPN2 — TBA
ESPNU — N. Illinois at UMass
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ACCN — Georgia Tech at Clemson
7 p.m.
SECN — LSU at Georgia
GOLF
2 a.m. (Thursday)
GOLF — DP World Tour: The DP World Tour Championship, First Round, Jumeirah Golf Estates (Earth Course), Dubai, United Arab Emirates
NBA BASKETBALL
7:10 p.m.
ESPN — Orlando at New York
9:35 p.m.
ESPN — L.A. Lakers at Oklahoma City
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — N.Y. Rangers at Tampa Bay
TRUTV — N.Y. Rangers at Tampa Bay
9:30 p.m.
TNT — New Jersey at Chicago
TRUTV — New Jersey at Chicago
_____
Thursday, Nov. 13
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
FS1 — Pittsburgh at West Virginia
6:30 p.m.
BTN — San Jose St. at Michigan St.
7 p.m.
ESPN2 — Purdue at Alabama
9 p.m.
CBSSN — California at Kansas St.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPNU — South Florida at Fairfield
7 p.m.
SECN — Belmont at Tennessee
8:30 p.m.
BTN — Drake at Iowa
9 p.m.
ESPN2 — North Carolina at UCLA
COLLEGE FOOTBALL
7:30 p.m.
ESPN — Troy at Old Dominion
COLLEGE SOCCER (MEN’S)
5:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Cary, N.C.
8 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Cary, N.C.
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
ESPNU — Florida St. at Louisville
GOLF
10 a.m.
GOLF — LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, First Round, Pelican Golf Club, Belleair, Fla.
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Butterfield Bermuda Championship, First Round, Port Royal Golf Course, Southampton, Bermuda
4 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: The Charles Schwab Cup Championship, First Round, Phoenix Country Club, Phoenix
2 a.m. (Friday)
GOLF — DP World Tour: The DP World Tour Championship, Second Round, Jumeirah Golf Estates (Earth Course), Dubai, United Arab Emirates
NBA BASKETBALL
7 p.m.
NBATV — Toronto at Cleveland
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
PRIME VIDEO — N.Y. Jets at New England
_____
Friday, Nov. 14
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ACCN — Indiana St. at Duke
7:30 p.m.
PEACOCK — Illinois St. at Southern Cal
8 p.m.
FS1 — Xavier at Iowa
PEACOCK — Md.-Eastern Shore
8:30 p.m.
TRUTV — Northwestern at DePaul
9 p.m.
ACCN — NC Central at North Carolina
ESPN2 — Michigan at TCU
SECN — Georgia Tech at Georgia
10 p.m.
PEACOCK — Arizona at UCLA
11 p.m.
ESPN2 — Gonzaga at Arizona St.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ESPNU — Duke at West Virginia
9 p.m.
CBSSN — Baylor at UNLV
COLLEGE FOOTBALL
7:30 p.m.
ESPN — Clemson at Louisville
9 p.m.
FOX — Minnesota at Oregon
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
SECN — Missouri at Mississippi St.
GOLF
10 a.m.
GOLF — LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Second Round, Pelican Golf Club, Belleair, Fla.
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Butterfield Bermuda Championship, Second Round, Port Royal Golf Course, Southampton, Bermuda
4 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: The Charles Schwab Cup Championship, Second Round, Phoenix Country Club, Phoenix
2 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: The DP World Tour Championship, Third Round, Jumeirah Golf Estates (Earth Course), Dubai, United Arab Emirates
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — Miami at New York
9:30 p.m.
PRIME VIDEO — Golden State at San Antonio
NHL HOCKEY
2 p.m.
NHLN — Pittsburgh vs. Nashville, Johanneshov, Sweden
_____
Saturday, Nov. 15
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
CW — Ohio at Louisville
PEACOCK — Clemson at Georgetown
1 p.m.
PEACOCK — Penn St. at La Salle
2 p.m.
CW — Butler at SMU
PEACOCK — Maryland at Marquette
6 p.m.
TRUTV — William & Mary at St. John’s
7 p.m.
FOX — UConn vs. BYU, Boston
TRUTV — Duquesne at Villanova
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
4 p.m.
NBC — Notre Dame vs. Michigan, Detroit
9 p.m.
FOX — South Carolina vs. Southern Cal, Los Angeles
COLLEGE FOOTBALL
Noon
ABC — TBA
ACCN — Notre Dame at Pittsburgh (Command Center)
BTN — Wisconsin at Indiana
CBSSN — Air Force at UConn
ESPN — TBA
ESPN2 — South Florida at Navy
ESPNU — Kansas St. at Oklahoma St.
FOX — Michigan vs. Northwestern, Chicago
FS1 — Arizona at Cincinnati
12:45 p.m.
SECN — Arkansas at LSU
1 p.m.
TNT — West Virginia at Arizona St.
TRUTV — West Virginia at Arizona St.
3:30 p.m.
ABC — Oklahoma at Alabama
ACCN — Georgia Tech at Boston College
CBS — TBA
CBSSN — San Jose St. at Nevada
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
FOX — UCF at Texas Tech
FS1 — Maryland at Illinois
4 p.m.
ESPNU — Memphis at East Carolina
4:15 p.m.
SECN — New Mexico St. at Tennessee
4:30 p.m.
CW — North Carolina at Wake Forest
7 p.m.
CBSSN — Utah St. at UNLV
ESPN — Florida at Mississippi
ESPN2 — Utah at Baylor
FS1 — Purdue at Washington
7:30 p.m.
7:30 p.m.
ABC — Texas at Georgia
ACCN — Virginia Tech at Florida St.
NBC — UCLA at Ohio St.
7:45 p.m.
SECN — Mississippi St. at Missouri
8 p.m.
ESPNU — Kennesaw St. at Jacksonville St.
10 p.m.
CW — Louisiana Tech at Washington St.
10:15 p.m.
ESPN — TCU at BYU
10:30 p.m.
FS1 — Wyoming at Florida St.
ESPN2 — UC Davis at Montana St.
CBSSN — Boise St. at San Diego St.
11 p.m.
ESPNU — SIAC Championship: TBD
GOLF
8:30 a.m.
GOLF — LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Third Round, Pelican Golf Club, Belleair, Fla.
11:30 a.m.
GOLF — PGA Tour: The Butterfield Bermuda Championship, Third Round, Port Royal Golf Course, Southampton, Bermuda
2:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Third Round, Pelican Golf Club, Belleair, Fla.
4:30 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: The Charles Schwab Cup Championship, Third Round, Phoenix Country Club, Phoenix
1:30 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: The DP World Tour Championship, Final Round, Jumeirah Golf Estates (Earth Course), Dubai, United Arab Emirates
NBA BASKETBALL
5 p.m.
NBATV — Memphis at Cleveland
8 p.m.
NBATV — L.A. Lakers at Milwaukee
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Boston at Montreal
SOCCER (WOMEN’S)
Noon
CBS — NWSL Playoffs: TBD, Semifinal
_____
Sunday, Nov. 16
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
12:30 p.m.
FS1 — Notre Dame at Ohio St.
1 p.m.
ESPN2 — TBA
3 p.m.
ESPN — Houston at Auburn
5 p.m.
ESPN — UNLV at Memphis
5:30 p.m.
BTN — Incarnate Word at Indiana
7:30 p.m.
BTN — Akron at Purdue
8:30 p.m.
ESPN — Miami vs. Florida, Jacksonville, Fla.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
PEACOCK — Ohio St. at UConn
1 p.m.
BTN — N. Dakota St. vs. Nebraska, Sioux Falls, S.D.
ESPN — TCU at NC State
3 p.m.
ACCN — Jacksonville at Georgia Tech
ESPN2 — Louisville at Clemson
5 p.m.
ACCN — Indiana at Florida St.
COLLEGE SOCCER (MEN’S)
11 a.m.
ESPNU — Ivy League Tournament: TBD, Championship
1 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Cary, N.C.
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
1 p.m.
ACCN — Miami at Louisville
SECN — Oklahoma at Tennessee
3 p.m.
SECN — Vanderbilt at Mississippi St.
5 p.m.
ESPN2 — SMU at Stanford
COLLEGE WRESTLING
7 p.m.
ESPN2 — National Duals Invitational: From Tulsa, Okla.
FIGURE SKATING
3 p.m.
NBC — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025 Skate America, Lake Placid, N.Y.
GOLF
9:30 a.m.
GOLF — LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Final Round, Pelican Golf Club, Belleair, Fla.
11 a.m.
GOLF — PGA Tour: The Butterfield Bermuda Championship, Final Round, Port Royal Golf Course, Southampton, Bermuda
2 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Final Round, Pelican Golf Club, Belleair, Fla.
4 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: The Charles Schwab Cup Championship, Final Round, Phoenix Country Club, Phoenix
NFL FOOTBALL
9:30 a.m.
NFLN — Washington vs. Miami, Madrid
1 p.m.
CBS — Regional Coverage: Tampa Bay at Buffalo, Cincinnati at Pittsburgh, L.A. Chargers at Jacksonville
FOX — Regional Coverage: Carolina at Atlanta, Houston at Tennessee, Chicago at Minnesota, Green Bay at N.Y. Giants
4:05 p.m.
FOX — Regional Coverage: Seattle at L.A. Rams OR San Francisco at Arizona
4:25 p.m.
CBS — Regional Coverage: Baltimore at Cleveland OR Kansas City at Denver
8:20 p.m.
NBC — Detroit at Philadelphia
PEACOCK — Detroit at Philadelphia
NHL HOCKEY
9 a.m.
NHLN — Nashville vs. Pittsburgh, Johanneshov, Sweden
7 p.m.
NHLN — Detroit at N.Y. Rangers
SOCCER (WOMEN’S)
3 p.m.
ABC — NWSL Playoffs: TBD, Semifinal
SPEED SKATING
2 p.m.
NBC — ISU: World Cup Speedskating #1 – Olympic Games Qualifying Event, Salt Lake City
_____
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.