Sports on TV for Monday, Nov. 3

The Associated Press

November 2, 2025, 10:12 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Nov. 3

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Coppin St. at Maryland

FS1 — Quinnipiac at St. John’s

7 p.m.

ACCN — Cent. Arkansas at North Carolina

ESPNU — Boston College at FAU

TNT — Arizona vs. Florida, Las Vegas

TRUTV — Arizona vs. Florida, Las Vegas

SECN — Southern U. at Arkansas

8 p.m.

CBSSN — Lehigh at Houston

8:30 p.m.

BTN — Jackson St. at Illinois

FS1 — Oakland at Michigan

9 p.m.

ACCN — SC State at Louisville

9:30 p.m.

TNT — BYU vs. Villanova, Las Vegas

TRUTV — BYU vs. Villanova, Las Vegas

10:30 p.m.

BTN — Eastern Washington at UCLA

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ESPN — Baylor vs. Duke, Paris

SECN — Norfolk St. at Mississippi

2:30 p.m.

ESPNU — California vs. Vanderbilt, Paris

HORSE RACING

9:30 p.m.

FS2 — The Melbourne Cup: From Flemington Racecourse, Melbourne, Australia

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PEACOCK — Minnesota at Brooklyn

10 p.m.

NBATV — L.A. Lakers at Portland

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

ABC — Arizona at Dallas

ESPN — Arizona at Dallas

ESPN2 — Arizona at Dallas (MNF with Peyton and Eli)

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

NHLN — Pittsburgh at Toronto

SOCCER (MEN’S)

7:15 a.m.

FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Costa Rica vs. United Arab Emirates, Group C, Doha, Qatar

9:30 a.m.

FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Argentina vs. Belgium, Group D, Doha, Qatar

3 p.m.

NBC — English Premier League: Everton at Sunderland

10:30 p.m.

FS1 — MLS Western Conference Playoff: Minnesota at Seattle, First Round – Game 2

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Paris-ATP, Jiujiang-WTA, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Finals

7 a.m.

TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Athens-ATP & Metz-ATP Early Rounds

6 a.m. (Tuesday)

TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Athens-ATP & Metz-ATP Early Rounds

