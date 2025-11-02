Sports on TV for Monday, Nov. 3

(All times Eastern)
Monday, Nov. 3
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Coppin St. at Maryland
FS1 — Quinnipiac at St. John’s
7 p.m.
ACCN — Cent. Arkansas at North Carolina
ESPNU — Boston College at FAU
TNT — Arizona vs. Florida, Las Vegas
TRUTV — Arizona vs. Florida, Las Vegas
SECN — Southern U. at Arkansas
8 p.m.
CBSSN — Lehigh at Houston
8:30 p.m.
BTN — Jackson St. at Illinois
FS1 — Oakland at Michigan
9 p.m.
ACCN — SC State at Louisville
9:30 p.m.
TNT — BYU vs. Villanova, Las Vegas
TRUTV — BYU vs. Villanova, Las Vegas
10:30 p.m.
BTN — Eastern Washington at UCLA
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ESPN — Baylor vs. Duke, Paris
SECN — Norfolk St. at Mississippi
2:30 p.m.
ESPNU — California vs. Vanderbilt, Paris
HORSE RACING
9:30 p.m.
FS2 — The Melbourne Cup: From Flemington Racecourse, Melbourne, Australia
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PEACOCK — Minnesota at Brooklyn
10 p.m.
NBATV — L.A. Lakers at Portland
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
ABC — Arizona at Dallas
ESPN — Arizona at Dallas
ESPN2 — Arizona at Dallas (MNF with Peyton and Eli)
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
NHLN — Pittsburgh at Toronto
SOCCER (MEN’S)
7:15 a.m.
FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Costa Rica vs. United Arab Emirates, Group C, Doha, Qatar
9:30 a.m.
FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Argentina vs. Belgium, Group D, Doha, Qatar
3 p.m.
NBC — English Premier League: Everton at Sunderland
10:30 p.m.
FS1 — MLS Western Conference Playoff: Minnesota at Seattle, First Round – Game 2
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Paris-ATP, Jiujiang-WTA, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Finals
7 a.m.
TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Athens-ATP & Metz-ATP Early Rounds
6 a.m. (Tuesday)
TENNIS — WTA Finals: Round Robin; Athens-ATP & Metz-ATP Early Rounds
_____
