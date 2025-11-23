Live Radio
Sports on TV for Monday, Nov. 24

The Associated Press

November 23, 2025, 11:50 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Nov. 24

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

11 a.m.

ESPN2 — Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational – Adventure Bracket: Rhode Island vs. Towson, First Round, Kissimmee, Fla.

1 p.m.

TNT — Players Era Festival: Tennessee vs. Rutgers, Round Robin, Las Vegas

1:30 p.m.

ESPNU — Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational – Adventure Bracket: Liberty vs. Vermont, First Round, Kissimmee, Fla.

2 p.m.

TRUTV — Players Era Festival: Baylor vs. Creighton, Round Robin, Las Vegas

2:30 p.m.

ESPN2 — The Southwest Maui Invitational: Seton Hall vs. NC State, First Round, Maui, Hawaii

3:30 p.m.

TNT — Players Era Festival: Kansas vs. Notre Dame, Las Vegas

4:30 p.m.

ESPNU — Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational – Adventure Bracket: Temple vs. UC-San Diego, First Round, Kissimmee, Fla.

TRUTV — Players Era Festival: St. John’s vs. Iowa St., Round Robin, Las Vegas

5 p.m.

ESPN2 — The Southwest Maui Invitational: Southern Cal vs. Boise St., First Round, Maui, Hawaii

6 p.m.

CBSSN — Sunshine Slam Tournament: Ohio vs. George Mason, Semifinal, Daytona Beach, Fla.

TNT — Players Era Festival: Houston vs. Syracuse, Round Robin, Las Vegas

7 p.m.

ACCN — E. Michigan at Louisville

ESPNU — Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational – Adventure Bracket: Princeton vs. Bradley, First Round, Kissimmee, Fla.

8 p.m.

BTN — Texas Rio Grande Valley at Illinois

TRUTV — Players Era Festival: Oregon vs. Auburn, Round Robin, Las Vegas

8:30 p.m.

CBSSN — Sunshine Slam Tournament: Loyola Marymount vs. FAU, Semifinal, Daytona Beach, Fla.

9 p.m.

ESPNU — The Southwest Maui Invitational: Washington St. vs. Chaminade, First Round, Maui, Hawaii

9:30 p.m.

TNT — Players Era Festival: Alabama vs. Gonzaga, Round Robin, Las Vegas

10:30 p.m.

CBSSN — Denver at Arizona

TRUTV — Players Era Festival: Michigan vs. San Diego St., Round Robin, Las Vegas

11:30 p.m.

ESPN2 — The Southwest Maui Invitational: Arizona St. vs. Texas, First Round, Maui, Hawaii

Midnight

TNT — Players Era Festival: Maryland vs. UNLV, Round Robin, Las Vegas

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

9 p.m.

ACCN — Cent. Michigan at Notre Dame

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Savannah, Ga.

8:30 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Savannah, Ga.

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PEACOCK — Cleveland at Toronto

9:30 p.m.

PEACOCK — Houston at Phoenix

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

ESPN — Carolina at San Francisco

ESPN2 — Carolina at San Francisco (MNF with Peyton and Eli)

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — St. Louis at N.Y. Rangers

SOCCER (MEN’S)

8:15 a.m.

FS2 — FIFA U-17 World Cup: Austria vs. Italy, Semifinal, Doha, Qatar

10:45 a.m.

FS2 — FIFA U-17 World Cup: Portugal vs. Brazil, Semifinal, Doha, Qatar

3 p.m.

USA — English Premier League: Everton at Manchester United

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

