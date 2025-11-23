Sports on TV for Monday, Nov. 24

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, Nov. 24
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
11 a.m.
ESPN2 — Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational – Adventure Bracket: Rhode Island vs. Towson, First Round, Kissimmee, Fla.
1 p.m.
TNT — Players Era Festival: Tennessee vs. Rutgers, Round Robin, Las Vegas
1:30 p.m.
ESPNU — Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational – Adventure Bracket: Liberty vs. Vermont, First Round, Kissimmee, Fla.
2 p.m.
TRUTV — Players Era Festival: Baylor vs. Creighton, Round Robin, Las Vegas
2:30 p.m.
ESPN2 — The Southwest Maui Invitational: Seton Hall vs. NC State, First Round, Maui, Hawaii
3:30 p.m.
TNT — Players Era Festival: Kansas vs. Notre Dame, Las Vegas
4:30 p.m.
ESPNU — Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational – Adventure Bracket: Temple vs. UC-San Diego, First Round, Kissimmee, Fla.
TRUTV — Players Era Festival: St. John’s vs. Iowa St., Round Robin, Las Vegas
5 p.m.
ESPN2 — The Southwest Maui Invitational: Southern Cal vs. Boise St., First Round, Maui, Hawaii
6 p.m.
CBSSN — Sunshine Slam Tournament: Ohio vs. George Mason, Semifinal, Daytona Beach, Fla.
TNT — Players Era Festival: Houston vs. Syracuse, Round Robin, Las Vegas
7 p.m.
ACCN — E. Michigan at Louisville
ESPNU — Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational – Adventure Bracket: Princeton vs. Bradley, First Round, Kissimmee, Fla.
8 p.m.
BTN — Texas Rio Grande Valley at Illinois
TRUTV — Players Era Festival: Oregon vs. Auburn, Round Robin, Las Vegas
8:30 p.m.
CBSSN — Sunshine Slam Tournament: Loyola Marymount vs. FAU, Semifinal, Daytona Beach, Fla.
9 p.m.
ESPNU — The Southwest Maui Invitational: Washington St. vs. Chaminade, First Round, Maui, Hawaii
9:30 p.m.
TNT — Players Era Festival: Alabama vs. Gonzaga, Round Robin, Las Vegas
10:30 p.m.
CBSSN — Denver at Arizona
TRUTV — Players Era Festival: Michigan vs. San Diego St., Round Robin, Las Vegas
11:30 p.m.
ESPN2 — The Southwest Maui Invitational: Arizona St. vs. Texas, First Round, Maui, Hawaii
Midnight
TNT — Players Era Festival: Maryland vs. UNLV, Round Robin, Las Vegas
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
9 p.m.
ACCN — Cent. Michigan at Notre Dame
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Savannah, Ga.
8:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Savannah, Ga.
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PEACOCK — Cleveland at Toronto
9:30 p.m.
PEACOCK — Houston at Phoenix
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
ESPN — Carolina at San Francisco
ESPN2 — Carolina at San Francisco (MNF with Peyton and Eli)
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — St. Louis at N.Y. Rangers
SOCCER (MEN’S)
8:15 a.m.
FS2 — FIFA U-17 World Cup: Austria vs. Italy, Semifinal, Doha, Qatar
10:45 a.m.
FS2 — FIFA U-17 World Cup: Portugal vs. Brazil, Semifinal, Doha, Qatar
3 p.m.
USA — English Premier League: Everton at Manchester United
_____
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.