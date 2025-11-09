Sports on TV for Monday, Nov. 10

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, Nov. 10
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Maine at Rutgers
FS1 — Columbia at UConn
7 p.m.
ACCN — Stetson at Miami
8 p.m.
ESPNU — Mississippi St. vs. Iowa St., Sioux Falls, S.D.
8:30 p.m.
BTN — Cleveland St. at Northwestern
FS1 — Santa Clara at Xavier
9 p.m.
ACCN — SE Louisiana at Georgia Tech
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
SECN — Furman at Vanderbilt
9 p.m.
SECN — Cent. Arkansas at Arkansas
10:30 p.m.
FS1 — Oklahoma at UCLA
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PEACOCK — Washington at Detroit
10:30 p.m.
NBATV — Atlanta at L.A. Clippers
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
ABC — Philadelphia at Green Bay
ESPN — Philadelphia at Green Bay
ESPN2 — Philadelphia at Green Bay (MNF with Peyton and Eli)
NHL HOCKEY
8 p.m.
NHLN — 2025 Hockey Hall of Fame Induction Ceremony
SOCCER (MEN’S)
7:15 a.m.
FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Switzerland vs. Mexico, Group F, Doha, Qatar
10:30 a.m.
FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Egypt vs. England, Group H, Doha, Qatar
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin
8 a.m.
TENNIS — ATP Finals: Singles Round Robin
Noon
TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin
2:30 p.m.
TENNIS — ATP Finals: Singles Round Robin
6 a.m. (Tuesday)
TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin
_____
