Live Radio
Sports on TV for Monday, Nov. 10

The Associated Press

November 9, 2025, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Nov. 10

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Maine at Rutgers

FS1 — Columbia at UConn

7 p.m.

ACCN — Stetson at Miami

8 p.m.

ESPNU — Mississippi St. vs. Iowa St., Sioux Falls, S.D.

8:30 p.m.

BTN — Cleveland St. at Northwestern

FS1 — Santa Clara at Xavier

9 p.m.

ACCN — SE Louisiana at Georgia Tech

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

SECN — Furman at Vanderbilt

9 p.m.

SECN — Cent. Arkansas at Arkansas

10:30 p.m.

FS1 — Oklahoma at UCLA

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PEACOCK — Washington at Detroit

10:30 p.m.

NBATV — Atlanta at L.A. Clippers

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

ABC — Philadelphia at Green Bay

ESPN — Philadelphia at Green Bay

ESPN2 — Philadelphia at Green Bay (MNF with Peyton and Eli)

NHL HOCKEY

8 p.m.

NHLN — 2025 Hockey Hall of Fame Induction Ceremony

SOCCER (MEN’S)

7:15 a.m.

FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Switzerland vs. Mexico, Group F, Doha, Qatar

10:30 a.m.

FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Egypt vs. England, Group H, Doha, Qatar

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin

8 a.m.

TENNIS — ATP Finals: Singles Round Robin

Noon

TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin

2:30 p.m.

TENNIS — ATP Finals: Singles Round Robin

6 a.m. (Tuesday)

TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin

_____

