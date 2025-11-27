Sports on TV for Friday, Nov. 28

(All times Eastern)
Friday, Nov. 28
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (WOMEN’S)
3:25 a.m. (Saturday)
FS2 — AFL Postseason: Brisbane at North Melbourne, Grand Final
AUTO RACING
8:25 a.m.
ESPNU — Formula 1: Practice, Lusail International Circuit, Doha, Qatar
12:25 p.m.
ESPNEWS — Formula 1: Sprint Qualifying, Lusail International Circuit, Doha, Qatar
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
10:30 a.m.
ESPN2 — Battle 4 Atlantis: TBD, Third-Place Game, Nassau Bahamas
Noon
BTN — E. Illinois at Purdue
12:30 p.m.
FOX — SentinelOne Showdown: UConn vs. Illinois, New York
1 p.m.
ESPN2 — Battle 4 Atlantis: TBD, Championship, Nassau Bahamas
2 p.m.
NBC — Bad Boy Mowers Series: Oklahoma vs. Marquette, Chicago
TRUTV — Acrisure Series: TBD, Third-Place Game, Palm Desert, Calif.
3 p.m.
ESPN2 — 2025 ESPN Events Invitational: TBD, Championship, Kissimmee, Fla.
FOX — Rady Children’s Invitational: TBD, Third-Place Game, San Diego
4:30 p.m.
ESPNU — Battle 4 Atlantis: TBD, Fifth-Place Game, Nassau Bahamas
TRUTV — Acrisure Series: TBD, Championship, Palm Desert, Calif.
5 p.m.
ESPN2 — Battle in the Bay: Texas A&M vs. Florida St., Tampa, Fla.
5:30 p.m.
FOX — Rady Children’s Invitational: TBD, Championship, San Diego
7 p.m.
CBSSN — Emerald Coast Classic: DePaul vs. Georgia Tech, Niceville, Fla.
ESPN — Ohio St. at Pittsburgh
ESPN2 — 2025 ESPN Events Invitational: TBD, Third-Place Game, Kissimmee, Fla.
ESPNU — Battle 4 Atlantis: TBD, Seventh-Place Game, Nassau Bahamas
TRUTV — Acrisure Series: TBD, Third-Place Game, Palm Desert, Calif.
9:30 p.m.
CBSSN — Emerald Coast Classic: LSU vs. Drake, Niceville, Fla.
ESPN — 2025 ESPN Events Invitational: TBD, Championship, Kissimmee, Fla.
TRUTV — Acrisure Series: TBD, Championship, Palm Desert, Calif.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
11 a.m.
ION — Fort Myers Tip-Off: Abilene Christian vs. Northwestern, Fort Myers, Fla.
1:30 p.m.
ION — Fort Myers Tip-Off: Missouri vs. Bradley, Fort Myers, Fla.
5 p.m.
ION — Fort Myers Tip-Off: Butler vs. Daytona, Fort Myers, Fla.
7:30 p.m.
ION — Fort Myers Tip-Off: Kansas vs. Georgia, Fort Myers, Fla.
COLLEGE FOOTBALL
Noon
ABC — Mississippi at Mississippi St.
CBS — Iowa at Nebraska
CBSSN — Kent St. at N. Illinois
ESPN — Utah at Kansas
ESPNU — Ohio at Buffalo
3 p.m.
FS1 — Air Force at Colorado St.
3:30 p.m.
ACCN — Georgia at Georgia Tech (Command Center)
ABC — Georgia at Georgia Tech
CBSSN — San Diego St. at New Mexico
ESPN — Temple at North Texas
4 p.m.
CBS — Boise St. at Utah St.
7:30 p.m.
ABC — Texas A&M at Texas
NBC — Indiana at Purdue
PEACOCK — Indiana at Purdue
SECN — Texas A&M at Texas (SkyCast)
9 p.m.
FOX — Arizona at Arizona St.
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Penn St. at Nebraska
9 p.m.
BTN — Wisconsin at Minnesota
GOLF
8 a.m.
GOLF — Ladies Euro Tour: The Andalucia Costa Del Sol Open de Espana presented by OYSHO, Second Round, Real Guadalhorce Golf Club, Malaga, Spain
9:30 p.m.
GOLF — DP World Tour: The BMW Australian PGA Championship, Third Round, Royal Queensland GC, Brisbane, Australia
HORSE RACING
Noon
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
3 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Milwaukee at New York
10 p.m.
PRIME VIDEO — Dallas at L.A. Lakers
NFL FOOTBALL
3 p.m.
PRIME VIDEO — Chicago at Philadelphia
NHL HOCKEY
1 p.m.
TNT — N.Y. Rangers at Boston
7 p.m.
NHLN — Pittsburgh at Columbus
SAILING
5 a.m. (Saturday)
CBSSN — Sail GP: Event 12 – Day 1, Abu Dhabi, United Arab Emirates
SOCCER (MEN’S)
9:35 a.m.
FS2 — King’s Cup: Al Khaleej at Al Kholood, Quarterfinal
12:15 p.m.
FS2 — King’s Cup: Al Qadsiah at Al Ahli, Quarterfinal
SOCCER (WOMEN’S)
5:50 p.m.
FS2 — CONMEBOL Nations League: Paraguay vs. Uruguay, Asunción, Paraguay
7 p.m.
TNT — International Friendly: U.S. vs. Italy, Orlando, Fla.
