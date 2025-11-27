Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Friday, Nov. 28

The Associated Press

November 27, 2025, 10:13 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, Nov. 28

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (WOMEN’S)

3:25 a.m. (Saturday)

FS2 — AFL Postseason: Brisbane at North Melbourne, Grand Final

AUTO RACING

8:25 a.m.

ESPNU — Formula 1: Practice, Lusail International Circuit, Doha, Qatar

12:25 p.m.

ESPNEWS — Formula 1: Sprint Qualifying, Lusail International Circuit, Doha, Qatar

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

10:30 a.m.

ESPN2 — Battle 4 Atlantis: TBD, Third-Place Game, Nassau Bahamas

Noon

BTN — E. Illinois at Purdue

12:30 p.m.

FOX — SentinelOne Showdown: UConn vs. Illinois, New York

1 p.m.

ESPN2 — Battle 4 Atlantis: TBD, Championship, Nassau Bahamas

2 p.m.

NBC — Bad Boy Mowers Series: Oklahoma vs. Marquette, Chicago

TRUTV — Acrisure Series: TBD, Third-Place Game, Palm Desert, Calif.

3 p.m.

ESPN2 — 2025 ESPN Events Invitational: TBD, Championship, Kissimmee, Fla.

FOX — Rady Children’s Invitational: TBD, Third-Place Game, San Diego

4:30 p.m.

ESPNU — Battle 4 Atlantis: TBD, Fifth-Place Game, Nassau Bahamas

TRUTV — Acrisure Series: TBD, Championship, Palm Desert, Calif.

5 p.m.

ESPN2 — Battle in the Bay: Texas A&M vs. Florida St., Tampa, Fla.

5:30 p.m.

FOX — Rady Children’s Invitational: TBD, Championship, San Diego

7 p.m.

CBSSN — Emerald Coast Classic: DePaul vs. Georgia Tech, Niceville, Fla.

ESPN — Ohio St. at Pittsburgh

ESPN2 — 2025 ESPN Events Invitational: TBD, Third-Place Game, Kissimmee, Fla.

ESPNU — Battle 4 Atlantis: TBD, Seventh-Place Game, Nassau Bahamas

TRUTV — Acrisure Series: TBD, Third-Place Game, Palm Desert, Calif.

9:30 p.m.

CBSSN — Emerald Coast Classic: LSU vs. Drake, Niceville, Fla.

ESPN — 2025 ESPN Events Invitational: TBD, Championship, Kissimmee, Fla.

TRUTV — Acrisure Series: TBD, Championship, Palm Desert, Calif.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

11 a.m.

ION — Fort Myers Tip-Off: Abilene Christian vs. Northwestern, Fort Myers, Fla.

1:30 p.m.

ION — Fort Myers Tip-Off: Missouri vs. Bradley, Fort Myers, Fla.

5 p.m.

ION — Fort Myers Tip-Off: Butler vs. Daytona, Fort Myers, Fla.

7:30 p.m.

ION — Fort Myers Tip-Off: Kansas vs. Georgia, Fort Myers, Fla.

COLLEGE FOOTBALL

Noon

ABC — Mississippi at Mississippi St.

CBS — Iowa at Nebraska

CBSSN — Kent St. at N. Illinois

ESPN — Utah at Kansas

ESPNU — Ohio at Buffalo

3 p.m.

FS1 — Air Force at Colorado St.

3:30 p.m.

ACCN — Georgia at Georgia Tech (Command Center)

ABC — Georgia at Georgia Tech

CBSSN — San Diego St. at New Mexico

ESPN — Temple at North Texas

4 p.m.

CBS — Boise St. at Utah St.

7:30 p.m.

ABC — Texas A&M at Texas

NBC — Indiana at Purdue

PEACOCK — Indiana at Purdue

SECN — Texas A&M at Texas (SkyCast)

9 p.m.

FOX — Arizona at Arizona St.

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Penn St. at Nebraska

9 p.m.

BTN — Wisconsin at Minnesota

GOLF

8 a.m.

GOLF — Ladies Euro Tour: The Andalucia Costa Del Sol Open de Espana presented by OYSHO, Second Round, Real Guadalhorce Golf Club, Malaga, Spain

9:30 p.m.

GOLF — DP World Tour: The BMW Australian PGA Championship, Third Round, Royal Queensland GC, Brisbane, Australia

HORSE RACING

Noon

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Milwaukee at New York

10 p.m.

PRIME VIDEO — Dallas at L.A. Lakers

NFL FOOTBALL

3 p.m.

PRIME VIDEO — Chicago at Philadelphia

NHL HOCKEY

1 p.m.

TNT — N.Y. Rangers at Boston

7 p.m.

NHLN — Pittsburgh at Columbus

SAILING

5 a.m. (Saturday)

CBSSN — Sail GP: Event 12 – Day 1, Abu Dhabi, United Arab Emirates

SOCCER (MEN’S)

9:35 a.m.

FS2 — King’s Cup: Al Khaleej at Al Kholood, Quarterfinal

12:15 p.m.

FS2 — King’s Cup: Al Qadsiah at Al Ahli, Quarterfinal

SOCCER (WOMEN’S)

5:50 p.m.

FS2 — CONMEBOL Nations League: Paraguay vs. Uruguay, Asunción, Paraguay

7 p.m.

TNT — International Friendly: U.S. vs. Italy, Orlando, Fla.

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up