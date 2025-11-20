Live Radio
Sports on TV for Friday, Nov. 21

The Associated Press

November 20, 2025, 10:12 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, Nov. 21

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (WOMEN’S)

11 p.m.

FS2 — AFL Postseason: Melbourne at North Melbourne, First Preliminary Final

3:30 a.m. (Saturday)

FS2 — AFL Postseason: Carlton at Brisbane, Second Preliminary Final

AUTO RACING

7:25 p.m.

ESPNEWS — Formula 1: Practice, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

10:55 p.m.

ESPN2 — Formula 1: Qualifying, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

1 p.m.

ESPN2 — Shriners Children Charleston Classic: Utah St. vs. Tulane, Charleston, S.C.

2 p.m.

CBSSN — Greenbrier Tip-Off Tournament: Butler vs. South Carolina, Mountain Division, White Sulphur Springs, W.V.

3:30 p.m.

ESPN2 — Shriners Children Charleston Classic: Davidson vs. Boston College, Charleston, S.C.

4 p.m.

PEACOCK — Wisconsin vs. BYU, Salt Lake City

5 p.m.

CBSSN — Greenbrier Tip-Off Tournament: Northwestern vs. Virginia, Mountain Division, White Sulphur Springs, W.V.

6:30 p.m.

BTN — Detroit Mercy at Michigan St.

ESPN2 — Louisville at Cincinnati

ESPNU — Shriners Children Charleston Classic: West Virginia vs. Clemson, Charleston, S.C.

7 p.m.

ACCN — Niagara at Duke

CBSSN — Baha Mar Hoops Bahamas Tournament: TBD, Third-Place Game, Nassau, Bahamas

PEACOCK — TBD, Consolation Game, Kansas City, Mo.

9 p.m.

ACCN — Arkansas St. at SMU

ESPN2 — Shriners Children Charleston Classic: Georgia vs. Xavier, Charleston, S.C.

9:30 p.m.

CBSSN — Baha Mar Hoops Bahamas Tournament: TBD, Championship, Nassau, Bahamas

PEACOCK — TBD, Championship, Kansas City, Mo.

10:30 p.m.

BTN — Presbyterian at UCLA

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

5 p.m.

FS2 — Syracuse vs. Utah, Uncasville, Conn.

6 p.m.

ESPN — Southern Cal at Notre Dame

8 p.m.

FOX — Michigan vs. UConn, Uncasville, Conn.

COLLEGE FIELD HOCKEY

Noon

ESPNU — NCAA Tournament: Harvard vs. Princeton, Semifinal, Durham, N.C.

2:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: Northwestern vs. North Carolina, Semifinal, Durham, N.C.

COLLEGE FOOTBALL

8 p.m.

ESPN — Florida St. at NC State

10:30 p.m.

FS1 — Hawaii at UNLV

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

8 p.m.

FS1 — Penn St. at Minnesota

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

Noon

SECN — Southeastern Tournament: Arkansas vs. Oklahoma, First Round, Savannah, Ga.

2 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: South Carolina vs. Alabama, First Round, Savannah, Ga.

5 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: Vanderbilt vs. Mississippi St., First Round, Savannah, Ga.

7 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: Mississippi vs. LSU, First Round, Savannah, Ga.

COLLEGE WRESTLING

8:30 p.m.

BTN — Pittsburgh at Iowa

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — Asian Tour: The 2025 PIF Saudi International, Third Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

Noon

GOLF — PGA Tour: The RSM Classic, Second Round, Sea Island Golf Club (Seaside Course), St. Simons Island, Ga.

3 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The CME Group Tour Championship, Second Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.

3:30 a.m. (Saturday)

GOLF — Asian Tour: The 2025 PIF Saudi International, Final Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

HORSE RACING

12:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Indiana at Cleveland

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — Denver at Houston

NBL BASKETBALL

3:30 a.m.

NBATV — Melbourne United vs. Illawarra Hawks

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Minnesota at Pittsburgh

SOCCER (MEN’S)

8:15 a.m.

FS2 — FIFA U-17 World Cup: Italy vs. Burkina Faso, Quarterfinal, Doha, Qatar

10:30 a.m.

FS2 — FIFA U-17 World Cup: Morocco vs. Brazil, Quarterfinal, Doha, Qatar

TENNIS

10 a.m.

TENNIS — Davis Cup Finals Semifinal 1

6 a.m. (Saturday)

TENNIS — Davis Cup Finals Semifinal 2

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

