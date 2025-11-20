Sports on TV for Friday, Nov. 21

(All times Eastern)
Friday, Nov. 21
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (WOMEN’S)
11 p.m.
FS2 — AFL Postseason: Melbourne at North Melbourne, First Preliminary Final
3:30 a.m. (Saturday)
FS2 — AFL Postseason: Carlton at Brisbane, Second Preliminary Final
AUTO RACING
7:25 p.m.
ESPNEWS — Formula 1: Practice, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas
10:55 p.m.
ESPN2 — Formula 1: Qualifying, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
1 p.m.
ESPN2 — Shriners Children Charleston Classic: Utah St. vs. Tulane, Charleston, S.C.
2 p.m.
CBSSN — Greenbrier Tip-Off Tournament: Butler vs. South Carolina, Mountain Division, White Sulphur Springs, W.V.
3:30 p.m.
ESPN2 — Shriners Children Charleston Classic: Davidson vs. Boston College, Charleston, S.C.
4 p.m.
PEACOCK — Wisconsin vs. BYU, Salt Lake City
5 p.m.
CBSSN — Greenbrier Tip-Off Tournament: Northwestern vs. Virginia, Mountain Division, White Sulphur Springs, W.V.
6:30 p.m.
BTN — Detroit Mercy at Michigan St.
ESPN2 — Louisville at Cincinnati
ESPNU — Shriners Children Charleston Classic: West Virginia vs. Clemson, Charleston, S.C.
7 p.m.
ACCN — Niagara at Duke
CBSSN — Baha Mar Hoops Bahamas Tournament: TBD, Third-Place Game, Nassau, Bahamas
PEACOCK — TBD, Consolation Game, Kansas City, Mo.
9 p.m.
ACCN — Arkansas St. at SMU
ESPN2 — Shriners Children Charleston Classic: Georgia vs. Xavier, Charleston, S.C.
9:30 p.m.
CBSSN — Baha Mar Hoops Bahamas Tournament: TBD, Championship, Nassau, Bahamas
PEACOCK — TBD, Championship, Kansas City, Mo.
10:30 p.m.
BTN — Presbyterian at UCLA
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
5 p.m.
FS2 — Syracuse vs. Utah, Uncasville, Conn.
6 p.m.
ESPN — Southern Cal at Notre Dame
8 p.m.
FOX — Michigan vs. UConn, Uncasville, Conn.
COLLEGE FIELD HOCKEY
Noon
ESPNU — NCAA Tournament: Harvard vs. Princeton, Semifinal, Durham, N.C.
2:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: Northwestern vs. North Carolina, Semifinal, Durham, N.C.
COLLEGE FOOTBALL
8 p.m.
ESPN — Florida St. at NC State
10:30 p.m.
FS1 — Hawaii at UNLV
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
8 p.m.
FS1 — Penn St. at Minnesota
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
Noon
SECN — Southeastern Tournament: Arkansas vs. Oklahoma, First Round, Savannah, Ga.
2 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: South Carolina vs. Alabama, First Round, Savannah, Ga.
5 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: Vanderbilt vs. Mississippi St., First Round, Savannah, Ga.
7 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: Mississippi vs. LSU, First Round, Savannah, Ga.
COLLEGE WRESTLING
8:30 p.m.
BTN — Pittsburgh at Iowa
GOLF
3:30 a.m.
GOLF — Asian Tour: The 2025 PIF Saudi International, Third Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
Noon
GOLF — PGA Tour: The RSM Classic, Second Round, Sea Island Golf Club (Seaside Course), St. Simons Island, Ga.
3 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The CME Group Tour Championship, Second Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.
3:30 a.m. (Saturday)
GOLF — Asian Tour: The 2025 PIF Saudi International, Final Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
HORSE RACING
12:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — Indiana at Cleveland
9:30 p.m.
PRIME VIDEO — Denver at Houston
NBL BASKETBALL
3:30 a.m.
NBATV — Melbourne United vs. Illawarra Hawks
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Minnesota at Pittsburgh
SOCCER (MEN’S)
8:15 a.m.
FS2 — FIFA U-17 World Cup: Italy vs. Burkina Faso, Quarterfinal, Doha, Qatar
10:30 a.m.
FS2 — FIFA U-17 World Cup: Morocco vs. Brazil, Quarterfinal, Doha, Qatar
TENNIS
10 a.m.
TENNIS — Davis Cup Finals Semifinal 1
6 a.m. (Saturday)
TENNIS — Davis Cup Finals Semifinal 2
