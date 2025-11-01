Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

November 1, 2025, 12:19 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
San Francisco (48½) at NY GIANTS
at NEW ENGLAND (45½) Atlanta
at GREEN BAY 11½ 13½ (43½) Carolina
at HOUSTON (40½) Denver
Indianapolis 3 (50½) at PITTSBURGH
at DETROIT (48½) Minnesota
LA Chargers (43½) at TENNESSEE
Chicago (50½) at CINCINNATI
Jacksonville (43½) at LAS VEGAS
at LA RAMS 12½ 14½ (43½) New Orleans
Kansas City (52½) at BUFFALO
Seattle 3 (48½) at WASHINGTON

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DALLAS (53½) Arizona

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at CLEMSON (54½) Duke
at UCONN 10½ 11½ (63½) UAB
at BAYLOR (59½) UCF
at ILLINOIS 10½ 12½ (62½) Rutgers
at NORTH TEXAS (65½) Navy
Army (49½) at AIR FORCE
Miami (FL) 11½ 10½ (50½) at SMU
at HOUSTON 15½ 13½ (48½) West Virginia
at BOWLING GREEN (43½) Buffalo
at OHIO STATE 17½ 18½ (44½) Penn State
at TEXAS (46½) Vanderbilt
at IOWA STATE (49½) Arizona State
East Carolina (57½) at TEMPLE
at UNLV (61½) New Mexico
Louisville 15½ 10½ (54½) at VIRGINIA TECH
at BOISE STATE 17½ 17½ (50½) Fresno State
Texas Tech (51½) at KANSAS STATE
at WESTERN KENTUCKY (52½) New Mexico State
at SOUTH ALABAMA (52½) Louisiana
at MINNESOTA (44½) Michigan State
at LIBERTY (51½) Delaware
Georgia (50½) at FLORIDA
Pittsburgh 13½ 14½ (51½) at STANFORD
Old Dominion 13½ 16½ (55½) at UL MONROE
Indiana 22½ 21½ (50½) at MARYLAND
Notre Dame 29½ 29½ (56½) at BOSTON COLLEGE
Virginia (51½) at CAL
at ARKANSAS (65½) Mississippi State
at WESTERN MICHIGAN (42½) Central Michigan
at KANSAS 22½ 24½ (55½) Oklahoma State
at SAN DIEGO STATE 10½ (41½) Wyoming
Arizona (53½) at COLORADO
at OLE MISS 13½ 12½ (55½) South Carolina
at MICHIGAN 18½ 21½ (48½) Purdue
Washington State (47½) at OREGON STATE
at AUBURN 10½ 11½ (44½) Kentucky
USC (58½) at NEBRASKA
Georgia Tech (58½) at NC STATE
at FLORIDA STATE 10½ 10½ (51½) Wake Forest
at TENNESSEE (55½) Oklahoma
at TROY (52½) Arkansas State
at UTAH 10½ (55½) Cincinnati
at SAN JOSE STATE (55½) Hawaii

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at MILWAUKEE (233½) Sacramento
Minnesota 5 (229½) at CHARLOTTE
Orlando (236½) at WASHINGTON
Golden State 10½ (231½) at INDIANA
Houston (227½) at BOSTON
at DETROIT (225½) Dallas

MLB

Saturday

World Series

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
LA Dodgers -140 at TORONTO +118

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Carolina -188 at BOSTON +155
at WINNIPEG -176 Pittsburgh +146
at NASHVILLE -128 Calgary +106
Colorado -220 at SAN JOSE +180
at FLORIDA -132 Dallas +110
at MINNESOTA -162 Vancouver +134
at MONTREAL -122 Ottawa +102
Toronto -125 at PHILADELPHIA +104
at COLUMBUS -142 St. Louis +118
at BUFFALO OFF Washington OFF
New Jersey -114 at LOS ANGELES -105
New York -125 at SEATTLE +104
at EDMONTON -300 Chicago +240

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up